În fiecare decembrie începe misiunea căutării cadoului perfect! Cu toții ne dorim să oferim un cadou care să impresioneze din prima clipă, dar totodată, care să fie util mult timp după ce se sting luminițele bradului și ne reîncepem activitățile zilnice. Surprize cu sens, care să aducă zâmbetul pe buzele celor care îl primesc.

Iarna aceasta, HONOR ne invită să facem acest lucru: să oferim cadouri care nu doar încântă, ci și rezistă, sub mesajul „Sărbătorește ceea ce contează'.

Brandul propune o selecție de gadgeturi elegante și inteligente, precum și oferte speciale la telefoanele din seriile HONOR Magic 7, HONOR Magic V5 și HONOR 400 – acel mix între tehnologie & stil, pentru un ceva care rămâne relevant mult timp.

Așadar, dacă încă lucrezi la lista pentru Moș Crăciun (sau dacă vrei chiar tu să te răsfeți cu un gadget conceput să țină pasul cu tine indiferent de provocări), am selectat pentru tine cele mai cool opțiuni.

Trei serii de telefoane, trei stiluri. Surprize cu siguranță inspirate.

Smartphone-ul este accesoriul pe care îl avem cu noi peste tot – în vacanță, în agitația orașului, la întâlniri cu prietenii sau acasă. De aceea, în acest sezon, HONOR propune trei direcții distincte și perfect complementare, adaptate diferitelor stiluri de viață și nevoi.

Seria HONOR 400: performanță smart, accesibilă & prietenoasă pentru toată familia

Cu funcții inteligente, autonomie generoasă și un design modern, seria HONOR 400 face trecerea către tehnologie avansată accesibilă. Camerele AI surprind impecabil luminile sezonului sau textura zăpezii, iar bateria este construită pentru vacanțe lungi, drumuri cu familia și albume foto care adună și mai multe amintiri. Este alegerea potrivită pentru adolescenți, părinți, prieteni sau pentru orice persoană care își dorește un smartphone intuitiv, expresiv și actual.

HONOR Magic7: eleganță premium & tehnologie pentru cei care vor „the very best'

Pentru cei care aleg mereu device-urile de top, seria Magic7 este răspunsul cel mai potrivit. Designul statement, funcțiile AI avansate și experiența high-end se regăsesc într-un telefon rafinat, dar puternic, plasat în liga superioară a tehnologiei mobile. Este cadoul perfect pentru cineva care apreciază performanța fără compromisuri — sau pentru tine, dacă dorești să te recompensezi cu ceva excepțional.

HONOR Magic V5: inovație pliabilă pentru cei care vor un cadou cu adevărat spectaculos

Designul său pliabil și elegant deschide o experiență complet nouă, în care suprafața generoasă a ecranului extins oferă mai mult spațiu pentru creativitate, multitasking fluid și divertisment la standarde premium. Este device-ul care transformă interacțiunea zilnică cu tehnologia într-un gest firesc de stil și performanță și e alegerea perfectă pentru early adopters, profesioniști sau pasionați de tech care vor să fie mereu cu un pas înainte.

Tableta HONOR Pad 10 – cadoul potrivit pentru relaxare, studiu și productivitate

Dacă vrei un dar versatil, util și elegant, HONOR Pad 10 bifează toate cerințele. Copiii o pot folosi pentru desene animate și aplicații educative, adolescenții pentru școală și entertainment, iar adulții pentru citit, sesiuni remote de lucru, prezentări sau filme de weekend.

Ecranul mare, sunetul imersiv și autonomia excelentă o transformă într-un device de sharing ideal în familie. Subțire, rafinată și surprinzător de accesibilă, este acel cadou pe care îl dăruiești cu ușurință — și care este primit cu entuziasm.

Gadgeturile lifestyle HONOR Choice — detaliile care transformă un cadou într-o experiență

Dacă dorești un cadou memorabil, diferit de clasicele telefoane sau tablete, gama HONOR Choice îți oferă accesorii care aduc bucurie în micile momente ale fiecărei zile.

Pentru iubitorii sunetului, boxa HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker Pro completează perfect serile relaxante cu colinde sau playlist-urile de petrecere, având un design minimalist și portabilitate excelentă.

Căștile HONOR Choice VZ Sport Mate Headphones Pro pot fi o variantă foarte bună pentru cei care iubesc libertate de mișcare. Sunt ergonomie și au o autonomie generoasă, fiind ideale pentru momentele în care faci sport sau călătorești.

Iar dacă te numeri printre cei care doresc căști true wireless accesibile, dar surprinzător de performante, HONOR Earbuds X6 sunt alegerea inspirată. Oferă un sunet clar, bass echilibrat și un design ușor, confortabil chiar și la purtare îndelungată. Autonomia generoasă și conectivitatea stabilă le transformă în companionul perfect pentru navetă, birou, antrenamente sau momentele de relaxare din vacanța de iarnă.

Unde găsești cadourile HONOR?

Poți afla mai multe despre produse pe site-ul HONOR România, iar acestea sunt disponibile pentru a fi achiziționate la partenerii HONOR: Altex & MediaGalaxy, eMAG, Orange, Vodafone, Carrefour sau Auchan.

