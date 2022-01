Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului în care tehnologia și sustenabilitatea se întâlnesc: Împreună pentru mâine!

Luna aceasta, Samsung Electronics și-a prezentat, într-un eveniment ce a precedat CES 2022, intențiile în ceea ce privește viitorul. Iar viitorul sună bine! Asta pentru că implică o nouă eră dedicată comunității, în care experiențele fiecărui utilizator cu tehnologia sunt personalizate, dar și inovații menite să producă progres, atât pentru societate, cât și pentru planetă.

Viziunea aceasta nouă, rezumată de sloganul Together for Tomorrow, prezentată în cadrul evenimentului de către Jong-Hee Han (Vice Chairman, CEO și Head of DX Division la Samsung), contează pe fiecare dintre noi să creăm schimbări pozitive și să trăim, în ansamblu, vieți mai sustenabile, fără să facem rabat de la lucrurile esențiale care ne împlinesc nevoile. Pentru asta, compania ne propune să adoptăm sustenabilitatea zi după zi, o viziune pe care și Samsung a adoptat-o, fabricând produse cu impact redus, introducând ambalaje cu o amprentă mai mică asupra mediului și furnizând clienților variante prin care pot să elimine în mod responsabil produsele, la finalul ciclului lor de viață.

Samsung face de ceva timp eforturi pentru a reduce emisiile de carbon, lucru recunoscut și de Carbon Trust. Mai mult, compania a anunțat că va extinde utilizarea materialelor reciclate în producție, pentru toate produsele mobile și electrocasnice în următorii trei ani. Dacă în anul care a trecut materialele reciclate se regăseau în toate cutiile televizoarelor produse de companie, de acum înainte și ambalajele protectoare din interiorul cutiilor vor conține astfel de materiale. Iar cantitatea de plastic reciclat folosită în aparatele de uz casnic va crește, și ea, atât în componentele interioare, cât și în elementele exterioare (de la 5% în 2021 la 30% în 2024). Cuvele mașinilor de spălat, de exemplu, vor utiliza un nou tip de plastic reciclat dezvoltat de companie, folosind polipropilenă și polietilenă aruncate din articole precum cutiile de prânz uzate și benzile pentru măști faciale. Iar programul premiat Eco-Packaging (care transformă cutiile de carton în obiecte utile) va fi extins la o gamă mai largă de produse, inclusiv electrocasnice.

Mai mult, experiența produselor în sine va fi una mai sustenabilă. Spre exemplu, telecomanda SolarCell va elimina risipa bateriilor prin intermediul unui panou solar încorporat care poate fi încărcat atât ziua, cât și noaptea, primind energie de la frecvențele radio ale dispozitivelor Wi-Fi.

Iar asta nu e tot, pentru că, până în 2025, compania își propune ca toate televizoarele și încărcătoarele telefoanelor să funcționeze cu o putere de așteptare aproape de zero, adică să nu consume energie atunci când nu sunt utilizate.

Nici deșeurile nu au fost uitate – pe lângă milioanele de tone colectate începând din 2009, acum platforma de sustenabilitate Galaxy for the Planet presupune acțiuni climatice tangibile, minimizând amprenta dispozitivelor asupra mediului.

Împreună pentru mâine!

Pentru că sustenabilitatea nu poate fi atinsă nici de consumatorii individuali, nici de o singură companie, Samsung pune accentul pe lucrurile pe care le putem face împreună. De aceea, compania s-a angajat să împărtășească tehnologiile ecologice cu alte companii, astfel încât inovațiile să poată fi implementate și de alții. Mai mult, compania este hotărâtă să încheie parteneriate cu alți producători, pentru a crește exponențial impactul acestor idei inovatoare. Un exemplu poate fi colaborarea cu Patagonia, al cărei rezultat va fi combaterea poluării cu plastic – mașinile de spălat Samsung reducând la minimum particulele de microplastic care ajung în râuri în urma spălării rufelor.

Dincolo de preocuparea evidentă pentru bunăstarea mediului, Samsung ține să-și încurajeze utilizatorii să obțină cea mai bună (și mai personalizată) experiență din produsele lor, redefinind relația fiecăruia dintre noi cu tehnologia. În această filosofie se încrie, spre exemplu, The Freestyle, un ecran ușor și portabil pe care poți să vezi orice, la calitate cinematografică, oriunde te-ai afla.

Pentru cei pasionați de gaming, Samsung Gaming Hub a conceput o platformă all-in-one pentru a descoperi și a juca jocuri în cloud și pe consolă, care va fi lansată pe televizoarele și monitoarele inteligente ale companiei din 2022. Iar o altă inovație notabilă este Odyssey Ark, un ecran de jocuri de 55 de inci, flexibil și curbat, care duce imersivitatea la următorul nivel, cu o experiență de vizualizare multiplă care permite utilizatorilor să joace jocuri, să aibă conversații video cu prietenii și să vizioneze videoclipuri în același timp.

Și electrocasnicele Bespoke au parte de un refresh – cu opțiuni personalizate pentru Family Hub de la Samsung și frigiderele french door cu 3 și 4 uși, alături de mașini de spălat vase, plite și cuptoare cu microunde, dar și cu produse noi, precum aspiratorul Bespoke Jet™ și Mașina de spălat și uscător, pentru a oferi consumatorilor mai multe modalități de a-și personaliza spațiul, potrivit nevoilor lor.

Conectare la cele mai înalte standarde

Dincolo de sustenabilitate și personalizare, conectarea perfectă este un deziderat al Samsung Electronics, devenit posibil prin parteneriate și prin produse de top. Serviciul Smart Things simplifică modul în care gestionezi tehnologia casei, integrând aparatele conectate prin inteligență artificială, Samsung Home Hub combinând serviciile SmartThings într-un singur dispozitiv care oferă control complet și ușor asupra gestionării treburilor casnice. De altfel, SmartThings Hub va deveni o caracteristică încorporată a televizoarelor de anul acesta, dar și a monitoarelor inteligente și a frigiderelor Family Hub.

Iar SmartThings Energy introduce o nouă funcție, Zero Energy Home Integration, ajutând utilizatorii să stabilească autosuficiența energetică, prin monitorizarea consumului de energie al dispozitivelor și recomandarea unor metode de economisire a energiei pe baza tiparelor lor de utilizare.

În același scop, Samsung și-a anunțat și rolul de membru fondator al Home Connectivity Alliance (HCA), care are ca scop o mai mare interoperabilitate între dispozitive între brand-uri, pentru a oferi consumatorilor mai multe opțiuni și pentru a spori securitatea și siguranța produselor și serviciilor.

Și dacă toate aceste proiecte nu erau suficiente, Samsung își continuă implicarea prin responsabilitatea socială corporativă, creând programe ce promovează dezvoltarea tinerilor și construind abilități pentru locurile de muncă de mâine, prin Solve for Tomorrow și Samsung Innovation Campus. Viitorul pare, într-adevăr, luminos!

