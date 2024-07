Sam Smith vine cu o echipă impresionantă la UNTOLD

Vezi cu câți oameni vine Sam Smith la UNTOLD și ce cerințe are.

Organizatorii festivalului UNTOLD au pregătit pentru fanii care vor ajunge la cea de-a 9-a ediție a festivalului o serie de artiști în premieră. Sam Smith, va ajunge pentru prima dată în România, pe Cluj-Arena.

Britanicul este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

Sam Smith se află in turneu mondial de promovare pentru albumul Gloria', iar cu acest concept Gloria – The Blackout Tour', va ajunge pe scena principală a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume.

Echipa artistului britanic este formată din peste 50 de persoane, producția show-ului va fi una impresionantă, iar organizatorii UNTOLD au o serie de cerințe din partea managementului lui Sam Smith.

21 de tone de echipamentele muzicale, echipamente de sunet și scenă, transportate în trei camioane, vor fi integrate în Mainstage-ul UNTOLD.

Dimensiunea scenei trebuie să fie de minimum 21m lățime și 13,5m adâncime, echipa tehnică a lui Sam Smith va aduce elevatoare de scenă și un decor gonflabil pe care îl vor monta în structura scenei principale. Decorul are 13,7m lățime și 3m înălțime și necesită o adâncime a scenei de 13,4m pentru a fi montat corect.

Britanicul va fi însoțit de propriul bucătar, căruia i se va pune la dispoziție un spațiu care ar trebui să aibă un minim de șase prize electrice de 240v AC 50hz (adecvate pentru a alimenta un cuptor și două plite cu inducție).

Combinația unică de soul și pop, o voce antrenată timp de 10 ani, sensibilitatea versurilor, sinceritatea interpretării, subiectele tabu precum sexualitatea și lupta cu depresia, toate acestea l-au transformat pe Sam Smith într-un super star.

Odată cu lansarea albumului „Gloria„, Sam Smith a revenit în toate topurile la nivel mondial. Cu single-ul Unholy„, colaborarea cu Kim Petras, a debutat pe locul 1 în Statele Unite, și a fost recompensat cu un Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance și a ajuns la peste 1,5 miliarde de stream-uri pe Spotify. Unholy' a prezentat lumii un artist cu o identitate asumată.

9 februarie 2014 a fost o zi memorabilă în viața britanicului Sam Smith, a fost ziua în care industria muzicală l-a recompensat cu patru statuete Grammy. Albumul de debut „In The Lonely Hour” a fost lansat și în Statele Unite unde a avut un succes uriaș și a fost recompensat cu opt Discuri de Platină.

Anul 2016 a fost anul în care Sam Smith a obținut un premiu Oscar și un Golden Globe pentru piesa Writings On The Wall', inclusă în coloana sonoră a seriei James Bond – Spectre'.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 8-11 august în Cluj-Napoca.

