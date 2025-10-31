România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking

România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking

B-Girl Carla, una dintre cele mai puternice voci ale scenei de breaking din România, a fost invitată în lineup-ul oficial al Finalei Globale Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție internațională de breaking. Ea va concura alături de cele mai valoroase b-girls din lume, marcând prima participare din istorie a României în marea finală globală. 

Competiția reunește, din 2004, cei mai buni b-boys și b-girls din lume într-o serie de battle-uri unu la unu spectaculoase, unde tehnica, creativitatea și expresivitatea sunt duse la cel mai înalt nivel. Finala din acest an va avea loc pe 9 noiembrie, la Tokyo, Japonia, și va fi transmisă live, de la ora 10:00, pe canalul de YouTube Red Bull BC One și pe Red Bull TV.

B-girl Swami of Mexico competes at the Last Chance Cypher during the Red Bull BC One Camp Brazil at Fundiçao Progresso in Rio de Janeiro on December 5, 2024. // Little Shao / Red Bull Content Pool // SI202412060086 // Usage for editorial use only //
B-boy Kalmius competes at the Last Chance Cypher during the Red Bull BC One Camp Brazil at Fundiçao Progresso in Rio de Janeiro on December 5, 2024. // Little Shao / Red Bull Content Pool // SI202412060090 // Usage for editorial use only //

Un moment de referință pentru scena locală

B-Girl Carla s-a impus în ultimii ani drept una dintre cele mai inventive și energice prezențe din breakingul românesc. Invitația ei în finala mondială Red Bull BC One reprezintă o recunoaștere a talentului, a muncii constante și a curajului de a avea un stil propriu, devenind totodată o sursă de inspirație pentru tinerii dansatori din România care visează la o carieră internațională.

The Venue of the Red Bull BC One World Final is the Farmasi Arena in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024. // Little Shao / Red Bull Content Pool // SI202412100317 // Usage for editorial use only //

„Mă simt foarte recunoscătoare și surprinsă în același timp. E prima dată când cineva din România primește un wildcard și ajunge în finala mondială Red Bull BC One și e o mare motivație pentru mine. Vreau doar să dau tot ce am și să arăt cine sunt, fără presiune. Plec la Tokyo cu gândul să mă bucur de tot ce se întâmplă acolo. Vreau să dansez liber, să mă simt bine și să trăiesc momentul. Pentru mine, e o experiență importantă, dar nu vreau să o transform în stres, vreau doar să fiu eu și să mă bucur de dans. Scopul meu nu este doar să câștig, ci să transmit o emoție autentică publicului și juriului, ceva care să vorbească despre cine sunt eu', spune B-Girl Carla.

Despre Carla

Născută la București, Carla Munteanu a început cu lecții de hip-hop, înainte să descopere breakingul la doar șapte ani – o pasiune care i-a definit parcursul artistic. Pe măsură ce și-a conturat stilul personal, s-a confruntat cu obstacole și critici, dar le-a transformat în motivație. Perseverența ei a fost răsplătită cu Premiul de Originalitate la Românii au talent', iar până în 2025, a devenit de șase ori campioană națională la breaking.

Carla se descrie ca o „pasăre de noapte' – multe dintre mișcările sale emblematice au fost create în timpul antrenamentelor târzii. Dincolo de dans, este pasionată de machiaj, modă și cultura japoneză. În prezent învață limba japoneză – o coincidență perfectă pentru finala mondială de la Tokyo.

Totul despre Finala Globală Red Bull BC One

  • Finala Globală Red Bull BC One aduce pe aceeași scenă cei mai buni breakeri din lume, într-un spectacol de forță, precizie și creativitate. Cu peste 70 de evenimente organizate în 27 de țări, reprezintă cea mai importantă platformă globală dedicată breakingului.
  • În fiecare an, competiția reunește 16 b-boys și 16 b-girls de elită. 24 dintre aceștia sunt dansatori de top invitați, iar ceilalți opt își câștigă locul pe scenă în cadrul Red Bull BC One Last Chance Cypher, acolo unde campionii naționali se luptă pentru un loc în marea finală. 
  • Ediția precedentă a avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia, unde campionii en-titre – B-Girl India și B-Boy Menno, ambii din Țările de Jos – au fost încoronați campioni mondiali Red Bull BC One 2024.
  • Lansată în 2004, competiția a devenit un reper global al scenei de breaking unu la unu, fiind organizată anual într-un alt mare oraș al lumii.
  • Înaintea marii finale, pe 9 noiembrie, Tokyo va găzdui Red Bull BC One Camp – o zi dedicată pasiunii pentru breaking, cu workshopuri, paneluri, battle-uri și întâlniri între legende și noile talente ale scenei mondiale.

Despre Red Bull BC One

Red Bull BC One este cea mai prestigioasă competiție internațională de breaking unu la unu, unde cei mai buni b-boys și b-girls din lume concurează pentru titlul suprem. De la prima ediție din 2004, competiția a fost organizată în 21 de mari orașe ale lumii, devenind un simbol al culturii urbane și al spiritului hip-hop.

Astăzi, circuitul include peste 70 de evenimente și programe în 27 de țări, consolidând o comunitate vibrantă de artiști și pasionați de breaking.

Competiția este, totodată, „casa' uneia dintre cele mai respectate echipe de breaking din lume – Red Bull BC One All Stars – care inspiră și modelează generații întregi de dansatori.

Mai multe detalii sunt disponibile aici

Sursa foto: Red Bull Romania

