Totul despre Rinoplastie- Aflam de la Dr Andrei Porosnicu

Iți dorești să îmbunătățești aspectul nasului tău? Iată de ce Rinoplastia se afla în topul celor mai cerute operații.

Nasul este elementul de la nivelul feței ce iese cel mai mult în evidența. De foarte multe ori el ne aduce o frumusețe în plus însă sunt și cazuri când nu . De cate ori nu ne-am uitat în oglindă și nu ne-a mai mulțumit ceea ce vedeam? Trăim în era în care filtrele de pe rețelele de socializare sunt la modă și tot mai multe tinere doresc să obțină acel nas perfect. Proaspat intors de la congresul international de Rinoplastie din Bergamo, dr Andrei Porosnicu ne-a impartasit parerea sa despre Rinoplastie

Andrei Porosnicu–Medic Specialist Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructivă:

Rinoplastia este o intervenție chirurgicală de remodelare a nasului, cu scopul de a-i corecta forma, dimensiunea sau pentru a trata anumite dificultăți de respirație. Pacientii apelează la o astfel de intervenție fie din considerente estetice, fie din considerente care țin de sănătate.

Consultația preoperatorie este foarte importantă. Trebuie o evaluare a istoricului medical al pacientului, morfologia și funcția respiratorie a nasului dar și o evaluare minuțioasă a așteptărilor postoperatorii. În timpul consultației se explică în ce constă pregătirea preoperatorie, intervenția chirurgiacala în sine și foarte important, măsurile ce țin de recuperarea ulterioară. Vreau să mă asigur că sunt înțeleși toți pașii astfel încât rezultatul să fie unul satisfăcător pentru pacient.

Tipuri de rinoplastii

rinoplastie închisă:

rinoplastie deschisă

rinoplastie secundară

rinoplastie non-chirurgicală

Iată câteva beneficii ale rinoplastiei:

restabilirea simetriei faciale

rezolvarea problemelor respiratorii

remodelarea unor fracturi consolidate vicios în antecedente

reconstrucția scheletului cartilagios

creșterea încrederii în sine

Recuperarea postoperatorie Postoperator, tamponul nazal se suprimă la 2 zile iar atela dorsală se înlătură la 7-10 zile în funcție de fiecare caz în parte . Imediat după intervenție poate apărea edem și echimoze la nivelul nasului, ochilor și a obrajilor care se vor remite treptat în 2-3 săptămâni. În procesul de recuperare se vă evita suflatul nasului, purtarea ochelarilor și traumatismele locale. Acest proces poate fi mai rapid sau mai anevoios în funcție de cauzele și complexitatea fiecărei intervenții în parte.

Dr Andrei Porosnicu lucreaza de peste 8 ani in chirurgia plastica. Profeseaza atat ca medic specialist in cadrul SUU Elias dar si in mediul privat.

