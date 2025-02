Review HUAWEI MatePad 12 X: Inspirație fără limite pentru creatoare

Dacă ai nevoie de un accent de culoare într-o ținută, nu te mai baza pe geantă, pantofi sau ochelarii de soare, ci pe o tabletă roz care poate fi nu doar dispozitivul pe care lucrezi, ci și un accesoriu cool și versatil. Asta mi-am spus când am văzut tableta HUAWEI MatePad 12 X, în noua sa variantă. Lansată în România în toamna anului trecut, tableta vine acum într-o nouă prezentare – modelul Pink. Am testat-o și mi-am dat seama că atât culoarea sa, cât și funcțiile pe care le are inspiră la idei îndrăznețe și surprinzătoare. Iată, în continuare, de ce.

HUAWEI MatePad 12 X Pink. O tabletă puternică într-o culoare delicată

Subțire, ușoară și delicată, tableta își va găsi, cu siguranță, locul în geanta sau rucsacul oricărei tinere care lucrează într-un domeniu creativ. Și pentru că primul impact este cel vizual, eu o văd integrată, în egală măsură, într-o ținută relaxată sau într-una elegantă, putând fi accesoriul neașteptat pentru o rochie vaporoasă în culori pastelate, la fel ca rozul perlat de pe carcasa ei. Această nuanță este rezultatul unei combinații dintre pulberea de mică naturală și o vopsea ecologică pe bază de apă. Astfel, a fost obținut aspectul Shimmery Pearlescent Sheen, în care am regăsit un luciu delicat cu efecte de schimbare a culorii în funcție de gradul de iluminare, precum și o textură mătăsoasă, care creează o senzație de căldură.

Un plus pentru mine este faptul că tableta este foarte simplu de manevrat. Ea vine însoțită de o tastatură HUAWEI Smart Magnetic cu care se conectează prin NearLink, la fel ca HUAWEI M-Pencil, ajuns la a treia generație. Împreună, cele trei dispozitive funcționează ca un computer, dar cântăresc mai puțin decât un laptop. În timpul unui drum lung cu trenul, deși nu am avut prea mult spațiu la dispoziție, am reușit să lucrez foarte bine pe HUAWEI MatePad 12 X și nu cred că aș fi avut vreo problemă chiar dacă s-ar fi întâmplat să scap tableta pe jos. Asta pentru că, în ciuda aspectului său suplu, HUAWEI MatePad 12 X este un gadget durabil. Fabricată dintr-un aliaj de aluminiu, tableta are o rezistență cu 22% mai mare decât cea a altor corpuri metalice tradiționale, conform datelor HUAWEI. Asta mă face să cred că este dispozitivul ideal pentru tinerele care sunt mereu în mișcare și în căutare de idei inovative peste tot în jur.

Ecran blând cu vederea, multitudine de pensule și texturi în GoPaint

Ce îmi mai place mult la HUAWEI MatePad 12 X este ecranul mat PaperMatte care dă senzația de scriere pe hârtie, o experiență tactilă cu totul specială. Și chiar dacă este ultraluminos, acest ecran nu obosește ochii pentru că elimină 99% din lumina ambientală de interferență de pe suprafața tabletei și redă imagini clare și culori vii.

Intensitatea culorilor și claritatea sunt esențiale mai ales în cazul aplicației GoPaint, care este preinstalată pe MatePad 12 X. Această aplicație de pictură este o sursă valoroasă de inspirație pentru orice profesionistă din domeniul artelor, dar și pentru amatorii care caută resurse pentru a-și pune în practică pasiunea. GoPaint include peste 150 de tipuri de pensule inspirate din tehnici tradiționale – de la pictură în ulei și acuarelă până la tuș și texturi textile – și reproduce într-un mod foarte realist textura pânzelor, precum mătasea de aur și argint sau hârtia de orez. De asemenea, tehnologia Dual-effect Brushes permite combinarea a două pensule într-una singură, oferind o libertate de creație fără precedent. În total pot fi ajustați peste 80 de parametri, de la sensibilitatea la presiune și înclinația stiloului, până la debitul și textura pensulelor, pentru un control absolut asupra fiecărui detaliu. Pentru artiștii care caută eficiență, GoPaint vine echipată și cu diferite funcții ajutătoare: Magic Wand Selection, care simplifică selecția detaliilor complexe, Grid Points sau Guide Lines, pentru un control exact asupra compoziției, și Layer Locating, o funcție care permite navigarea rapidă printre straturile unui proiect complex. Practic, indiferent că ești profesionistă în domeniul designului sau o pasionată de artă digitală, ai nevoie doar de HUAWEI MatePad 12 X ca să ajungi de la o idee creativă la lucrări spectaculoase.

HUAWEI Notes, soluția smart pentru o organizare mai bună

O altă aplicație preinstalată pe MatePad 12 X este HUAWEI Notes, în care am descoperit mai multe soluții pentru a-mi crește productivitatea. Este vorba despre un set de funcții care pot fi de un real ajutor dacă ai nevoie de o mai bună organizare a informațiilor. Note Replay, de exemplu, mi se pare că duce la un alt nivel modul în care poți lua notițe. Asta pentru că folosește o tehnologie avansată de procesare audio care permite înregistrarea unui discurs și sincronizarea în timp real a sunetului cu notițele. Multi-Note și Split Screen sunt funcții cu ajutorul cărora este posibilă vizualizarea simultană a mai multor notițe și împărțirea ecranului în ferestre separate, pentru compararea informațiilor. Mi-aș fi dorit să am o tabletă HUAWEI MatePad 12 X când eram studentă și învățam pentru examene. În HUAWEI Notes, toate schemele colorate pe care le făceam, încercând să rețin mai ușor informațiile, ar fi căpătat un alt aspect vizual și nu aș mai fi avut nevoie de nenumărate markere și coli de hârtie.

Acces rapid la AppGallery și integrare Google

Cu o baterie de 10.100 mAh, care are o autonomie de 14 ore de redare video-audio playback și de 12 ore de web browsing, HUAWEI MatePad 12 X asigură accesibilitate la serviciile Google. Concret, la prima descărcare a unei aplicații din portofoliul Google, se instalează automat o extensie precum GBox sau microG, care face ca aplicațiile să funcționeze la fel ca pe un dispozitiv Android. Eu am avut nevoie, în primul rând, să-mi accesez contul personal de Gmail și Google Docs. O tânără pasionată de artele vizuale poate fi interesată de Google Photo sau de Pinterest și Instagram și le va găsi imediat pe toate în HUAWEI AppGallery.

„Descoperă sezonul tabletelor', campania începutului de primăvară, în HUAWEI Store

HUAWEI MatePad 12 X este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store, în variantele de culoare Pink, Green și White, la prețul de 2.699 lei. Tastatura HUAWEI Smart Magnetic și un cablu tip C sunt incluse în preț. Până pe 12 martie, tableta se află în centrul campaniei promoționale „Descoperă sezonul tabletelor', ceea ce înseamnă că MatePad 12 X vine însoțită de un M-Pencil cadou. Pentru 99 de lei, poți primi un al doilea M-Pencil, iar pentru alți 49 de lei, un adaptor HUAWEI Supercharge de 66W. Astfel, în luna martie, campania HUAWEI îi poate inspira pe bărbații din viața femeilor creative să aleagă cel mai potrivit cadou pentru iubitele lor.

