Reset de toamnă – începem din interior

Toamna este anotimpul schimbărilor. După luni pline de soare, vacanțe și mese poate mai haotice decât de obicei, corpul are nevoie de o pauză și de un mic reset. Temperaturile scad, zilele devin mai scurte, iar organismul este pus în fața unor noi provocări: adaptarea la ritmul de lucru, imunitatea care trebuie menținută puternică și nivelul de energie care poate fluctua.Pentru a trece ușor peste acest prag și a începe sezonul rece în formă maximă, primul pas este să ne gândim la echilibru – atât la nivel fizic, cât și mental. Iar acest echilibru începe din interior, printr-o alimentație corectă, hidratare, mișcare și suplimentele potrivite.

Corpul are nevoie de un „restart' după vară

Soarele, programul dereglat și mesele mai bogate în grăsimi și zaharuri specifice concediilor își lasă amprenta asupra organismului. Pielea poate fi deshidratată, digestia încetinită, iar nivelul de energie oscilant. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca toamna să acordăm o atenție sporită detoxifierii naturale și susținerii sistemului imunitar.

Prin consumul de fructe și legume de sezon, alimente bogate în fibre și reducerea excesului de cafeină și alcool, corpul începe să își recapete echilibrul. În paralel, un aport adecvat de minerale precum magneziu și potasiu susține funcționarea normală a mușchilor, a inimii și ajută la reducerea stărilor de oboseală.

Cum ne ajută suplimentele în această perioadă

Chiar dacă alimentația joacă rolul principal, realitatea este că, uneori, nu reușim să acoperim toate nevoile organismului doar prin dietă. Stilul de viață agitat, stresul și schimbările de sezon pot crea carențe care se traduc prin lipsă de energie, slăbirea imunității sau tulburări de somn.

Aici intervin formulele moderne de suplimente, concepute special pentru a susține corpul în aceste perioade solicitante. Vita Ora, de exemplu, propune gama de suplimente masticabile Supergelée, ce combină ingrediente atent alese pentru detoxifiere, echilibru și suport imunitar. În plus, mineralele esențiale precum Magnesium și Potassium pot deveni aliați de nădejde atunci când vrei să îți refaci rezerva de energie și să eviți stările de slăbiciune sau crampele musculare.

Pași simpli pentru un start de sezon sănătos

Un „reset de toamnă' nu presupune schimbări radicale, ci mai degrabă ajustări inteligente ale rutinei zilnice. Printre recomandările utile se numără:

hidratarea constantă, chiar dacă temperaturile sunt mai scăzute;

includerea în meniu a alimentelor de sezon, bogate în antioxidanți (dovleac, prune, mere, struguri, sfeclă roșie);

menținerea unui program de somn regulat;

activitate fizică moderată, care susține atât circulația, cât și buna dispoziție;

completarea dietei cu suplimente pentru imunitate de calitate, atunci când simți că organismul are nevoie de sprijin suplimentar.

Toamna poate fi un moment excelent de reconectare cu propriile nevoi. Este perioada perfectă să îți asculți corpul și să îi oferi resursele necesare pentru a intra în sezonul rece cu energie și imunitate puternică. Fie că alegi alimente de sezon, mai multă mișcare sau sprijinul suplimentelor cu magneziu și potasiu, important este să privești acest proces ca pe o investiție în starea ta de bine. Un reset autentic începe din interior, iar atunci când organismul este echilibrat, întreaga ta viață devine mai armonioasă!

Foto: Vita Ora

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro