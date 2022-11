Reserved reinventează spiritul Crăciunului cu noua sa colecție

Cămașă, pulover, rochie și pantofi, toate Reserved

Temperaturile scăzute creează pentru toți iubitorii de modă nevoia realizării unor outfit-uri actuale și funcționale, care să nu facă însă rabat de la stil și creativitate. Reserved iese și sezonul acesta în întâmpinarea clienților săi printr-o colecție superbă ce îmbină cu succes texturi, imprimeuri și croieli calitative, toate într-o notă festivă. Și dacă îți este greu să crezi acest lucru, Reserved a lansat o provocare în care trei stiliști – Ioana Ieremia, Lucy Faur și Moriii – sunt îndemnați să realizeze câte două ținute în contexte total diferite. Totul pentru a ilustra libertatea de exprimare pe care o oferă întreaga colecție pe www.reserved.com.

Moriii a încântat prin ținute alternative – ilustrând libertatea și posibilitățile infinite oferite de colecția Reserved. Temele asupra cărora s-a concentrat au fost friends get-together și festive stroll. Pentru prima ținută, acesta a ales să îmbine o rochie maxi decupată cu un overlay dintre o cămașă albă și un pulover din lână în trei culori, oferindu-i un aspect effortless și cool în același timp.

Jachetă, pantaloni și accesoriu capilar, toate Reserved

Lucy Faur și-a exprimat creativitatea stilistică și a obținut două ținute ideale, dedicate unui formal dinner și unui evening out. Prima ținută a acesteia a avut la bază un costum statement din două piese, ansamblu ce îmbină impecabil nuanța de verde festiv cu un imprimeu floral realizat cu fir auriu, oferind look-ului un aer elegant și sofisticat. Stilista a completat perfect outfit-ul cu un accesoriu capilar matchy-matchy.

Rochie, jachetă și botine, toate Reserved

Cele două ținute realizate de Ioana Ieremia sunt perfecte pentru un office party și evident, un after-party. Primul look a avut în centrul atenției o rochie ce se pliază perfectă pe siluetă, cu detalii fine de pietre decorative la nivelul pieptului. Pentru a crea un look fresh, a ales să combine rochia cu o geacă oversized sporty și o pereche de cizme cu toc cui.

Sacou, pantaloni și botine, toate Reserved

Cea de-a doua ținută a Ioanei a fost alcătuită dintr-un costum într-o nuanță îndrăzneață de albastru, cu un fit oversized, pe care l-a accesorizat cu o pereche de botine în carouri, îmbinând astfel accente monocrome cu imprimeuri care atrag atenția.

Top, pantaloni și pantofi, toate Reserved

Cea de-a doua ținută a stilistei a fost creată într-un spirit mai îndrăzneț. Look-ul ales a fost unul all-black, alcătuit dintr-un ansamblu fitted, cu inserții de pene și pantofi cu platformă, care i-a oferit un aspect plin de senzualitate.

Andreea poartă top și pantaloni, ambele Reserved,

Moriii poartă palton și cămașă, ambele Reserved

Moriii a menținut acceași linie extravagantă și pentru cel de-al doilea look, alcătuind o ținută ce are în centrul atenției două piese, o cămașă roșie transparentă, cu fundă la nivelul gâtului, și un palton din stofă maro oversized. Combinându-le, stilistul a creat un outfit elegant, dar impunător în același timp, iar pentru un plus de stil, a accesorizat ținuta cu o broșă sparkly.

Fotografii: Dragoș Borcănea

Realizatoare: Daria Georgescu

Machiaj: Tania Cozma.

Machiaj pentru Lucy Faur: Ana Cucuta.

Coafură: Petru Verdeș / Endorphin Lab

