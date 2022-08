Trebuie să recunoști că edițiile Art Safari au adus până acum în București expoziții extraordinare, dar și oportunități de neratat în a cunoaște munca unor artiști, locali sau internaționali, consacrați sau în plină ascensiune. Și, pentru că suntem sigure că nu ai ratat ediția de anul acesta a muzeului temporar inaugurat într-un palat impunător din centrul Bucureștiului, suntem la fel de convinse că nu ai ratat prima expoziție personală a Irinei Dragomir, intitulată „Red, Yellow and Blue' și susținută de glo™.

Art Safari și-a făcut deja un nume pe plan local (și nu numai) pentru că a reușit, în anii de la demararea proiectului, să promoveze artele vizuale în cele mai inventive moduri, de la expoziții cuprinzătoare care au adus în fața publicului lucrări valoroase, și până la tot soiul de evenimente conexe, precum conferințe, ateliere, tururi ghidate și alte asemenea activități care au reușit să aducă publicul mai aproape de artă și de artiști. Nu e de mirare, deci, că tinerii sunt cei mai atrași de acest concept care prezintă, în locații neconvenționale, opere remarcabile. Conform statisticilor organizatorilor, adulții de până la 43 de ani alcătuiesc majoritatea covârșitoare a vizitatorilor Art Safari (83%), semn că avem de-a face cu generații care au înțeles pe deplin faptul că bucuria estetică ce derivă din vizionarea unei expoziții speciale contribuie din plin la calitatea vieții. Și chiar asta este ceea ce simți atunci când ai parte, într-o vizită, de lucrările clasice ale lui Aman, de fotografiile impresionante, surprinzând momente istorice, ale Barbarei Klemm sau de tablourile inovatoare și conceptele arhitecturale funcționale ale lui Marcel Iancu.

Tocmai pentru că tot mai multe persoane caută în mod special acest tip de experiențe creative, evenimentul aduce în fața lor, pe lângă lucrări clasice, arta realizată de generația lor, așa cum a fost cazul în această vară, când ediția cu numărul IX a găzduit expoziția „Red, Yellow and Blue', semnată de Irina Dragomir.

glo™ a susținut primul solo show al artistei, prin intermediul proiectului pe care îl derulează deja de un an, #RebelsWithACause, o inițiativă care sprijină creativitatea artistică și promovează distracția care vine și cu un mesaj, cu o semnificație, cu acel ceva special care transformă o experiență oarecare într-una cu adevărat de neuitat. Chiar printre valorile fundamentale ale glo™ se numără și ideea de a realiza experiențe neașteptate, care îmbină distracția cu scop.

Și chiar acest concept este ilustrat de instalația inedită realizată de Irina Dragomir în colaborare cu glo™, care a ocupat holul central al palatului care a găzduit Art Safari 2022 și care a oferit vizitatorilor o experiență specială. Inspirată de culorile care se regăsesc pe drapelul românesc, instalația utilizează neoane ca să pună într-o lumină specială trei personaje feminine surprinse în felurite posturi. Iar instalația este completată fericit, un etaj mai sus, de lucrările artistei realizate pentru această expoziție.

De altfel, Irina Dragomir este parte dintre acei #RebelsWithACause, și asta pentru că lucrările ei reușesc să îmbine elemente ale culturii pop, trend-uri contemporane, simboluri și convenții, iar rezultatul este mereu inedit și creativ. Așa cum sunt și experiențele oferite de glo™. Personajele feminine ale artistei, surprinse în diferite ipostaze, vorbesc despre feminitatea contemporană, dar și despre prezența din ce în ce mai semnificativă a artistelor femei în peisajul artelor. Iar parteneriatul dintre artistă și această inițiativă a fost celebrat, în cadrul evenimentului, de o serie de cine cu totul speciale, curatoriate de We dine, sub conceptul exclusivist „Dinner at the museum'.



Astfel, participanții au avut parte de o experiență vizuală și senzorială într-un cadru special, dominat de instalația realizată de artistă, și s-au bucurat de întâlnirea cu ambasadorii brand-ului, dar și de alți autori care susțin misiunea glo™ de a promova artiștii români și industriile creative. Până la urmă, încă o modalitate de a te bucura de libertatea de a experimenta combinații neașteptate și experiențe dincolo de compromisuri.

Instalația interactivă care a subliniat anul acesta angajamentul glo™ de a oferi experiențe speciale, vine în continuarea altor proiecte susținute de brand, precum sculptura lui Costin Ioniță, expusă anul trecut, sau de expoziția Anei Bănică.

*(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.