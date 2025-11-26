“Quiet glamour” pentru sezonul rece: colecția Sitara definește eleganța

Sezonul rece marchează o schimbare clară în estetica modei: un retur la eleganța atent construită, la materialele premium și la detalii gândite, nu ostentative. În această direcție se înscrie noua colecție de iarnă Sitara, semnată de Ramona Olaru și Alina Hotulig: o interpretare contemporană a conceptului de „quiet glamour', în care rafinamentul nu se impune, ci se observă subtil.

Colecția surprinde prin coerență și prin maturitatea designului: linii curate, texturi nobile, croieli cu structură impecabilă și proporții care pun în valoare silueta fără artificii.

„Colecția de iarnă este despre femeia care nu-și cere scuze pentru cine este. Este despre putere interioară, sensibilitate și un fel de eleganță care vine dintr-o liniște asumată. Hainele Sitara sunt create să schimbe nu doar felul în care o femeie arată, ci felul în care se simte atunci când intră într-o încăpere.' — Ramona Olaru, cofondatoare Sitara

O direcție estetică matură și bine conturată

Noua colecție Sitara pune accent pe o feminitate sigură pe sine. Sacourile sculptate, rochiile de seară fluide, satinul cu luminozitate discretă, dantela fină din bumbac și stofele cu densitate premium sunt elemente care definesc o estetică matură și atent calibrată.

Materialele sunt alese cu grijă, iar finisajele – de la cusături la proporții – sunt parte integrantă a identității colecției.

„Această colecție este despre contrastul dintre forță și rafinament. Am adus împreună linii masculine – cum sunt sacourile oversize – și detalii extrem de feminine, precum dantela fină din bumbac sau taftaua. Ne-am dorit piese statement, cu personalitate, care să transmită încredere și eleganță fără efort.'

— Alina Hotulig, cofondatoare Sitara

Texturi premium și culori care trec testul timpului

Paleta cromatică este dominată de tonuri clasice: negru, alb, crem, ciocolatiu și roșu. Acestea oferă versatilitate și durabilitate, făcând piesele ușor de integrat într-o garderobă capsulă.

Materialele sunt un punct de diferență pentru Sitara: dantelă din bumbac, stofă din vâscoză, jersey din bumbac, tafta elizabeth și texturi cu aspect couture, toate selectate pentru a oferi confort, durabilitate și eleganță.

Rochiile Sitara: eleganță reinterpretată

Rochiile de seară rămân piesele centrale ale sezonului rece. În colecția de iarnă, acestea sunt construite în jurul ideii de echilibru: detalii prezente, dar nu excesive, volume controlate, linii fluide și accente couture subtil integrate.

De la modele minimaliste la siluete sculptate, fiecare rochie are o direcție clară: aceea de a pune în lumină prezența unei femei, nu doar de a o îmbrăca.

Sacouri cu structură și linii masculine reinterpretate

Un element-cheie al colecției este reinterpretarea liniilor masculine într-o estetică feminină. Sacourile oversize sau cu volum controlat sunt concepute pentru a crea un contrast armonios cu materialele delicate folosite în piese precum rochiile, topurile sau fustele.

Este un dialog stilistic între forță și finețe, în care puzzle-ul final este o siluetă sofisticată, modernă și sigură.

