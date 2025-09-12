Prima zi a Unforgettable Festival 2025: cel mai mare amfiteatru cultural din România și un concert memorabil susținut de Nikos Vertis

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 12.09.2025, 13:45,  de  Advertorial
Prima zi a Unforgettable Festival 2025: cel mai mare amfiteatru cultural din România și un concert memorabil susținut de Nikos Vertis

Unforgettable Festival și-a deschis porțile pentru o nouă ediție, transformând Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural din România. Mii de oameni au înfruntat vremea capricioasă pentru a fi alături de artiștii lor preferați și pentru a trăi o seară în care muzica a fost mai puternică decât ploaia.

Momentul central al primei seri i-a aparținut lui Nikos Vertis, care a oferit un concert plin de emoție și energie. Cu vocea și carisma care l-au consacrat, Vertis a reușit să creeze o conexiune specială cu publicul, cântând hituri cunoscute și piese care au adus bucurie fanilor săi din România. Atmosfera a atins punctul culminant atunci când artistul a invitat-o pe Andra pe scenă pentru a interpreta împreună „Aseară ți-am luat basma'. A fost un moment în premieră absolută, pe care întreaga piață l-a trăit cu emoție, cântând la unison alături de cei doi.

Dacă artiștii au adus spectacolul pe scenă, adevăratul erou al serii a fost publicul, care a rămas pe poziții în ciuda vremii nefavorabile. Energia și devotamentul lor au confirmat că Unforgettable Festival există prin și pentru oameni.

Organizatorii adresează mulțumiri speciale publicului pentru curajul și entuziasmul de a participa la festival, în ciuda vremii capricioase. Pentru ziua de astăzi, spectatorii sunt invitați să se pregătească corespunzător, deoarece sunt posibile noi episoade de ploaie. Recomandăm purtarea pelerinelor de ploaie, umbrelele fiind interzise din motive de siguranță – pot reprezenta un risc în zonele aglomerate și obstrucționează vizibilitatea celorlalți participanți.

Pentru a evita cozile, accesul în zona de festival se face de la ora 15:00, iar intrarea în zona de scaune este permisă de la ora 16:00. Concertele vor începe în jurul orei 16:30, însă ora cea mai aglomerată rămâne în apropiere de ora 18:00, motiv pentru care recomandăm sosirea din timp.

Următoarele două zile promit spectacole de excepție, cu artiști precum Andrea BocelliGheorghe ZamfirJosé CarrerasKatherine JenkinsLoreenSubcarpați Symphonic și mulți alții.

Unforgettable Festival 2025 continuă și demonstrează, încă o dată, că muzica poate transforma ploaia într-un aliat și o seară obișnuită într-o amintire care va rămâne pentru totdeauna.

Sursă foto: Unforgettable Festival

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fashion Talks x Nespresso: Descoperă Samra Origins by The Weeknd, colecția în ediție limitată care celebrează originile și gustul autentic al cafelei
Advertorial
Fashion Talks x Nespresso: Descoperă Samra Origins by The Weeknd, colecția în ediție limitată care celebrează originile și gustul autentic al cafelei
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Advertorial
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Timeless Confidence: H&M A/W 2025
Advertorial
Timeless Confidence: H&M A/W 2025
GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC
Advertorial
GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC
Modelul iPhone 17 și impactul său asupra pieței smartphone-urilor
Advertorial
Modelul iPhone 17 și impactul său asupra pieței smartphone-urilor
NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România
Advertorial
NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România
Libertatea
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Mesajul Doinei Teodoru după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Pe Instagram, actrița încă apare drept iubita lui
Mesajul Doinei Teodoru după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Pe Instagram, actrița încă apare drept iubita lui
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Cum arată bijuteria spectaculoasă a modelului
Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Cum arată bijuteria spectaculoasă a modelului
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din advertorial
Denimul este bun pentru orice
Denimul este bun pentru orice
Advertorial

În 2025, denimul este prezent în orice formă imaginabilă: de la stilul urban șic la stilurile inspirate de cowboy, de la look-uri casual la stiluri demne de reviste.

+ Mai multe
Curățarea și igienizarea canapelelor în 3 pași simpli
Curățarea și igienizarea canapelelor în 3 pași simpli
Advertorial

Canapeaua este, fără dar și poate, piesa de mobilier cea mai apreciată și utilizată, indiferent de spațiul în care este așezată.

+ Mai multe
Q&A cu TOMMY HILFIGER și JISOO
Q&A cu TOMMY HILFIGER și JISOO
Advertorial

Tommy Hilfiger dezvăluie campania de toamnă 2025: „The Hilfiger Racing Club” împreună cu JISOO, un nume deja sonor nu doar în lumea culturii K-pop, ci și în lumea modei și a familiei Tommy. Ce reprezintă campania și ce colecții vestimentare dezvăluie aflăm din interviul de mai jos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC