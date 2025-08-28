Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat

Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat

Cu un aluat fraged, o umplutură parfumată de mere și scorțișoară și o crustă rumenă, plăcinta devine un desert pe care întreaga familie îl va adora.

Toamna ne aduce cele mai aromate fructe și, odată cu ele, și dorința de a pregăti deserturi de casă care umplu bucătăria de parfum și căldură. Una dintre cele mai iubite rețete este plăcinta de toamnă cu mere, un desert clasic, simplu și savuros, perfect pentru serile răcoroase.

Ingrediente pentru plăcinta de toamnă

Pentru aluat:

  • 420 g făină
  • 280 g unt rece, tăiat cubulețe
  • 2 linguri zahăr
  • 1 praf de sare
  • 50 ml apă rece

Pentru umplutură:

  • 5–6 mere mari
  • 2 linguri zeamă de lămâie
  • 2 linguri făină
  • 2 linguri amidon
  • 150 g zahăr
  • scorțișoară după gust
  • 1 praf de sare
  • 60 g unt
  • 1 ou (pentru uns aluatul)

Cum se face plăcinta de toamnă – rețeta pas cu pas

1. Pregătirea aluatului

Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea și adaugă untul rece tăiat cubulețe. Frământă rapid până obții o compoziție sfărâmicioasă. Încorporează zahărul și apa rece, apoi frământă un aluat omogen. Învelește-l în folie alimentară și lasă-l la rece cel puțin 30 de minute.

2. Umplutura de mere

Curăță merele de coajă și semințe, apoi taie-le cubulețe și stropește-le imediat cu zeamă de lămâie. Amestecă zahărul cu făina, amidonul, scorțișoara și un praf de sare. Adaugă merele și amestecă bine până se îmbracă în aromele dulci și parfumate.

3. Asamblarea plăcintei

Împarte aluatul în două părți. Întinde prima bucată și așază-o într-o formă de tartă sau plăcintă, având grijă să acoperi și marginile. Toarnă peste ea merele și așază cubulețele de unt.

Întinde a doua parte de aluat și acoperă plăcinta. Poți să decupezi frunze, inimioare sau alte forme pe care să le așezi deasupra, pentru un aspect decorativ. Unge cu ou bătut pentru o crustă aurie.

4. Coacerea

Dă plăcinta la cuptorul preîncălzit la 180°C și las-o până când crusta devine aurie și crocantă, iar umplutura începe să fiarbă ușor – aproximativ 45-50 de minute.

Sfaturi pentru cea mai bună plăcintă de toamnă

  • Alege mere dulci-acrișoare pentru un gust echilibrat.
  • Poți adăuga nuci, stafide sau vanilie pentru un plus de aromă.
  • Servește plăcinta caldă, cu o cupă de înghețată de vanilie sau cu frișcă, pentru un desert de neuitat.

Această plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară este desertul perfect pentru zilele răcoroase. Simplă, dar rafinată prin arome, poate fi pregătită atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale. Crocantă la exterior și aromată la interior, plăcinta rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi de casă.

