Placenta, metoda unică de a-ți proteja copilul pe viață

Peste 85 de boli grave sunt tratate în prezent cu ajutorul celulelor stem recoltate din cordonul ombilical. În următorii ani, celulele din placentă vor trata alte sute de afecțiuni, precum diabet, Parkinson sau Alzheimer.

Recoltarea celulelor stem la naștere poate reprezenta o nouă șansă la viață. În prezent, boli precum autismul, AVC-ul sau anumite tipuri de cancer și de leucemie sunt tratate cu ajutorul celulelor stem recoltate din cordonul ombilical. Iar până în 2030, specialiștii estimează că numărul terapiilor pe bază de celule stem recoltate la naștere va fi de ordinul sutelor, iar pentru tratarea unor boli precum diabet, Parkinson sau Alzheimer vor fi folosite celulele stem din placentă. Întregul țesut placentar reprezintă o sursă importantă de celule stem hematopoietice, mezenchimale, trofoblastice și epiteliale, ce pot fi folosite în tratarea unor afecțiuni grave, în diverse terapii celulare sau în medicina regenerativă. În plus, placenta oferă cea mai mare cantitate și diversitate de celule stem. „Placenta este noua vedetă a medicinei, spune dr. Nils H. Thoennissen, specialist internațional în cancer, boli cronice degenerative și medicină regenerativă și directorul medical al grupului Cord Blood Center. Compania, fondată în urmă cu peste două decenii în Slovacia, este prezentă din 2005 și la noi, fiind prima și cea mai mare bancă de celule stem din România. Cu peste 80.000 de clienți pe plan local, și peste 176.000 internațional, Cord Blood Center este singura clinică care oferă viitorilor părinți opțiunea de a recolta la naștere inclusiv întreaga placentă, pe lângă recoltarea de sânge și cordon ombilical. Chiar dacă celulele din placentă sunt folosite acum doar în cadrul studiilor, rezultatele sunt foarte încurajatoare, făcându-i pe cercetători să afirme că în cinci-zece ani sute de boli grave vor putea fi tratate pe scară largă cu ajutorul lor.

„Placenta este mult mai mare și prezintă cea mai variată gamă de celule, care sunt și cele mai tinere, astfel își mențin calitatea și se dezvoltă cel mai bine. Totodată, celulele de la nivelul placentei nu prezintă markeri imunologi sau prezintă niveluri foarte scăzute ale markerilor de compatibilitate HLA, ceea ce înseamnă că ar putea fi folosite și de către ceilalți membri ai familiei, și pot fi folosite în tratarea bolilor autoimune, a căror incidență crește la nivel mondial, de la an la an. Placenta nu este despre utilizarea acesteia azi, ci în viitor,, adaugă Dominica Valent Rafaiova, genetician molecular și consultant medical al CBC Group.

Însă, până când celulele stem de la nivelul placentei vor fi utilizate la scară largă, folosirea celor din sângele și țesutul cordonului ombilical a dus la tratarea a sute de pacienți care sufereau de diverse boli ale creierului, AVC, paralizie cerebrală sau autism. Printre aceștia se numără și Ionuț, de trei ani, diagnosticat cu o formă moderată de tulburare de spectru autist și epilepsie focală. Primele simptome au apărut la doar zece luni: dezvoltarea întârziată a limbajului, abilități reduse de mișcare și învățare, precum și un comportament hiperactiv, impulsiv și neatent, cu probleme severe de somn. Pentru a-l trata, părinții au apelat la fizioterapie și la terapia ABA, fără rezultat. În cele din urmă, au decis să opteze pentru un tratament de regenerare ce utiliza celule stem recoltate la naștere din sângele ombilical. Potrivit dr. Nils Thoennissen, care s-a ocupat de caz, Ionuț a tolerat foarte bine tratamentul, fără reacții adverse și, mai mult, starea lui s-a ameliorat după câteva zile. La un an de la tratament, a făcut progrese semnificative, fiind capabil să meargă la grădiniță, să ia lecții de înot, să aibă contact vizual și să observe lucrurile și oamenii din jurul lui.

Un alt caz de succes este al Sofiei, care „la 7 ani a suferit o hemoragie cerebrală fără nici un motiv identificat inițial, spune dr. Nils Thoennissen. ,,De fapt, ea suferea de o malformație a creierului care a adus-o la ATI. După două luni de comă s-a trezit, iar părinților li s-a spus că partea dreaptă a corpului său nu va mai funcționa. După un an de la incident a venit la noi și am tratat-o cu o simplă transfuzie de celule stem donată din cordonul ombilicat. Un simplu tratament, de circa trei-patru ore, nici un efect advers, o procedură foarte sigură. După trei luni, tatăl ne-a sunat din SUA și ne-a arătat un filmuleț cu Sofia, care putea să meargă fără sprijin mai mult de un kilometru și jumătate, să vorbească, să deschidă robinetul, să aprindă lumina, lucruri pe care anterior nu le putea face.

Procesul de recoltare este simplu, rapid și sigur. Dr. Ioan Boleac, medic primar Obstetrică-Ginecologie, explică: „placenta, împreună cu țesut și sânge ombilical, sunt recoltate imediat după naștere. Recoltarea se face la spital, de către medicul ginecolog. Procesul este foarte rapid, durează doar câteva minute și nu prezintă riscuri nici pentru mamă, nici pentru copil. E important de menționat că aceste țesuturi, în lipsa recoltării, se aruncă. Devin deșeu biologic, deși sunt bogate în celule ce, într-o bună zi, ar putea salva viața copilului dumneavoastră.

După recoltare, „componentele sunt procesate și stocate separat, completează Lavinia Tarba, medic șef laboratoare Cord Blood Center România. „Urmează ciclul de criogenare, ce presupune răcirea controlată și treptată, timp de 80 de minute, de la 4 la – 196 de grade Celsius. Atâta timp cât vor fi menținute la o temperatură constantă, nu își vor pierde proprietățile și vor aștepta în starea de criogenare și zeci de ani pentru a ne salva viața.

Autor: Gabriela Calițoiu