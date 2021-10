Placa de păr Dyson Corrale, arma secretă a unui păr superb și sănătos

Aparatele de hairstyling au devenit o parte esențială a vieții noastre și ne ajută să obținem într-un timp record un look impecabil, chiar la noi acasă. Tocmai de aceea ar trebui să punem mai mult accent pe calitatea produselor pe care le folosim, alegând de fiecare dată the best of the best.

Din acest motiv îți recomandăm placa de păr Dyson Corrale, câștigătoare a premiului ELLE International Beauty Award la categoria „Cel mai bun produs de coafare” și unul dintre produsele preferate de stiliștii profesioniști din lumea întreagă. „Coafare îmbunătățită, cu mai puțină căldură și fără fir. Placa de păr Dyson Corrale este noua mea armă secretă”, spune cunoscuta Jen Atkin, hairstilist personal pentru numeroase vedete, precum Kendall Jenner, Hailey Bieber sau Dua Lipa.



Poate te întrebi de ce placa de păr Dyson Corrale este un must-have atunci când vine vorba despre îngrijirea și coafarea părului. Ei bine, îți vom dezvălui doar câteva dintre caracteristicile de top ale acestui produs de styling eficient și te vei convinge de performanțele sale chiar de la prima utilizare.

Singura placă de păr cu plăcuțe flexibile, care se curbează pentru a prinde părul

Placa de păr Dyson Corrale este singura care are în componență plăcuțe din aliaj de mangan și cupru, care se curbează în jurul părului, pentru a-l cuprinde perfect. Acest control suplimentar asigură un păr strălucitor și drept, dar utilizând mai puțină căldură, ceea ce înseamnă și de două ori mai puțină deteriorare a podoabei capilare.

Aranjamentul flexibil al pieselor electronice și al interfeței termice, dar și sistemul integrat de senzori reglează temperatura plăcuțelor de 100 de ori pe secundă, asigurând o performanță termică constantă.

Mai puțină căldură, de două ori mai puțină deteriorare, fără a compromite stilul

Probabil știi deja că, atunci când este vorba despre o placă de păr convențională, este bine să ajustezi temperatura pentru a reduce riscul de deteriorare a părului. Însă acest gest afectează rezultatele de coafare. Cuprinzând părul, plăcuțele flexibile ale plăcii de păr Dyson Corrale asigură un finish drept și păr strălucitor, folosind mai puțină căldură. Rezultatul: cu 50% mai puțin păr rupt, efect static redus și mai puține fire rebele.

Dyson Corrale este potrivită pentru toate tipurile de păr, iar cele trei setări precise de căldură (165°C, 185°C și 210°C) se vor potrivi indiferent care este tipul tău de păr, lungimea lui și stilul dorit.

Coafare performantă, versatilitate fără fir

Una dintre cele mai interesante și atractive caracteristici ale plăcii de păr Dyson Corrale este faptul că oferă până la 30 de minute de coafare fără fir, dar cu performanța termică a unei plăci cu fir. După cum bine știi, îndreptarea eficientă și completă a părului necesită atât căldură, cât și timp, iar dacă te gândești că nu îți sunt suficiente cele 30 de minute, îți spunem că placa de păr Dyson Corrale se reîncarcă complet în doar 70 de minute, iar dacă este nevoie de coafare mai mult timp, se poate atașa cablul pentru modul de încărcare hibrid.

Dyson Corrale are o baterie puternică litiu-ion cu 4 celule, care asigură nivelul de performanță termică a unei plăci cu fir, fără să utilizezi un fir. Sistemul inteligent de gestionare a bateriei monitorizează și controlează constant bateria, pentru a optimiza consumul de putere.

Ecran OLED

Placa de păr Dyson Corrale beneficiază de un ecran OLED care afișează nivelul bateriei, controlul temperaturii și starea de încărcare în timpul utilizării.

Placa de păr Dyson Corrale poate fi achiziționată de pe site-ul oficial Dyson România.