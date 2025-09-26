Piața Zalando 

Campania AW25 înseamnă exprimare de sine fără limite, contraste îndrăznește, materiale tactile pe care vrei să le atingi, proporții care sfidează regulile și culori care aduc bucurie. Gândește-te la denim, dungi cozy, o cămașă preppy, bocanci statement care pășesc printre coșurile cu fructe și straturi care par în același timp effortless și rafinate. Energia jucăușă a sezonului transformă chiar și cele mai obișnuite drumuri într-un moment de stil, demonstrând că încrederea este cel mai valoros accesoriu.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Model: Irina Magda / MRA.

Machiaj: Mihaela Cherciu.

Coafură: Alex Ifimov

Asistentă styling: Irina Bucur.

Asistent foto: Adrian Oancea.

Studio: Q Studio.

Mulțumiri speciale: Andreea Pincu.

