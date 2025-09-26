Piața Zalando 

Ce să port ca să încep sezonul AW25 cu stil? Zalando are răspunsul. Așa cum apare în cea mai recentă campanie Zalando AW25, inspirația în modă se găsește peste tot, chiar și la piață, acolo unde stilurile vestimentare, personalitățile și modurile de viață se întrepătrund zi de zi.
Campania AW25 înseamnă exprimare de sine fără limite, contraste îndrăznește, materiale tactile pe care vrei să le atingi, proporții care sfidează regulile și culori care aduc bucurie. Gândește-te la denim, dungi cozy, o cămașă preppy, bocanci statement care pășesc printre coșurile cu fructe și straturi care par în același timp effortless și rafinate. Energia jucăușă a sezonului transformă chiar și cele mai obișnuite drumuri într-un moment de stil, demonstrând că încrederea este cel mai valoros accesoriu.
CONȚINUT VIDEO ELLE
Model: Irina Magda / MRA.
Machiaj: Mihaela Cherciu.
Coafură: Alex Ifimov
Asistentă styling: Irina Bucur.
Asistent foto: Adrian Oancea.
Studio: Q Studio.
Mulțumiri speciale: Andreea Pincu.