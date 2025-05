Peste 2000 de oameni au făcut sport la BCR Sport Arena Streetball, în Parcul Drumul Taberei

Primul festival de sport urban din București, BCR Sport Arena Streetball, a avut loc în weekend-ul trecut în Sectorul 6 și a strâns pe 2000 de oameni care au practicat diverse activități sportive într-un loc cu totul inedit: cuva lacului din Parcul Drumul Taberei. Deși vremea nu a fost în totalitate favorabilă mișcării numărul total al celor prezenți în zona de eveniment amenajată pe platforma de 7.500 de metri pătrați a fost de peste 15.000.

Competiția de baschet 3×3 a fost în centrul atenției și a reunit la start 155 de echipe și peste 600 de jucători. A fost primul turneu din cadrul circuitului național de baschet 3×3 organizat de Sport Arena Streetball în sezonul aniversar cu numărul 20.

La categoria de elită a băieților s-a impus Știința OG, cu veteranii Bogdan Sandu, Dragoș Brânză, Cezar Bărăgău și Andrei Grosu care au învins în finală Pirații din Caraibe, la limită, scor 14-13. Sandu a marcat coșul decisiv, cu șase secunde înainte de finalul partidei.

Cezar Bărăgău a avut o prestație consistentă de-a lungul turneului și a fost desemnat cel mai bun jucător al categoriei Open, fiind premiat cu un ceas Tissot oferit de către Albini Prassa, distribuitorul mărcii elvețiene.

Sport și atmosferă de festival

Street dance, sărituri cu coarda, mini fotbal, mini baschet, trial BMX, volei, tenis de masă, fotbal-tenis, gaming și alte activități sportive au fost programate într-o zonă de 7.500 de metri pătrați dedicați mișcării în aer liber. Peste 2000 de oameni au fost implicați activ și au făcut sport fiind îndrumați atât de sportivi profesioniști, cât și de voluntari.

Volei cu echipele de copii și juniori de la cluburile Steaua și Spike, tenis de masă cu stelistele Andreea Jifcu și Andreea Băiașu, campioane naționale și medaliate în competițiile europene, sărituri cu coarda alături de Vlad Chirilă, trial BMX cu Gabi Orban, multiplu campion național și deținător de Guiness World Record sau street dance, cu Ana Dance au fost doar câteva dintre momentele care i-au provocat pe oamenii din Sectorul 6 la mișcare.

Concursuri cu premii la fiecare 30 de minute, o zonă dedicată pasionaților de sneakers, alta dedicată competițiilor de gaming, plus zone de nutriție, hidratare și relaxare au întregit atmosfera de festival.

Acrobații aeriene și vedete pe terenul de baschet

Spectacolul a fost la înălțime și la propriu și la figurat. Componenții trupei de baschet acrobatic Face Team au zburat mult deasupra inelului de baschet, lăsând cu gura căscată trecătorii ieșiți la o plimbare în parc, iar artiștii Duo Badea și Emilia Rotaru au realizat momente magice aduse în mijlocul publicului direct de pe scena Circului Metropolitan București.

Rapper-ul DOC și luptătorul de K1 Benny Adegbuyi au făcut echipă pe terenul de baschet împotriva primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu într-un meci demonstrativ la care au participat și jucătoarele profesioniste Zada Williams și Ioana Ghizilă, componente ale echipei de baschet Rapid București.

Viitorul baschetului 3×3 sună bine

Concurența a fost acerbă la categoriile de copii și juniori, 108 dintre cele 155 de echipe înscrise participând la categoriile de sub 18 ani. Acolo, pasiunea și determinarea tinerilor jucători împreună cu entuziasmul părinților au creat o atmosferă electrizantă.

În total peste 100 de jucători au fost premiați, iar echipele cu cele mai creative nume s-au dovedit la fel de inspirate și pe terenul de joc. Skibidienii la sub 14 ani masculin, Clătite cu Nutella la sub 12 ani feminin sau ChatGPT la sub 14 ani feminin au devenit campioane.

Steaua s-a impus la sub 18 ani masculin, iar la sub 21 masculin Bujorii Aurii au reușit surpriza în fața principalei favorite, Be le le le, scor 21-18 după cel mai spectaculos meci al turneului. Ștefan Herea a fost desemnat Horizon Rising Star MVP.

Caravana sportului continuă

BCR Sport Arena Streetball mai are programate alte cinci evenimente în acest an, următorul fiind peste doar două săptămâni, la Iulius Mall Iași, în perioada 23-25 mai. Apoi turneul revine în Capitală, 20-22 iunie.

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, BCR Asigurări de Viață, Horizon, Tissot, Omniasig, Ideal Board Games, Auchan, Porsche Inter Auto și Federația Româna de Baschet. Radio-ul oficial al evenimentului este Kiss FM.

Foto: BCR Sport Arena Streetball

