Perwoll Light Colors – Secretul hainelor deschise care strălucesc ca noi!

Vara aceasta, garderoba ta merită un plus de strălucire! Henkel lansează în România Perwoll Light Colors, noul detergent lichid premium, creat special pentru hainele albe și în nuanțe deschise.

De la rochii vaporoase, la tricouri pastel sau cămăși albe, hainele în culori deschise au nevoie de o îngrijire dedicată. Cu o formulă avansată, Perwoll Light Colors curăță delicat, reînnoiește țesăturile și redă intensitatea culorilor deschise, păstrând hainele tale preferate ca noi, pentru mai mult timp.

Tehnologia unică a acestui nou produs previne apariția aspectului cenușiu, păstrând hainele albe sau deschise la culoare luminoase, chiar și după mai multe spălări.

Îngrijire + responsabilitate

Pe lângă performanțele excelente în reînnoirea hainelor, noul Perwoll Light Colors reflectă și un angajament real pentru sustenabilitate:

Ambalaj realizat în proporție de 75% din plastic reciclat;

Formulă ce conține peste 95% ingrediente biodegradabile*;

Parfumuri delicate, obținute din surse sustenabile.

*raportat la ingredientele organice, conform OECD 301/302.

Despre Henkel

Cu brandurile, inovațiile și tehnologiile sale, Henkel deține poziții de lider la nivel global atât în domeniul industrial, cât și în cel al bunurilor de consum. Divizia Adhesive Technologies este lider mondial pe piața adezivilor, etanșanților și a acoperirilor funcționale. Prin divizia Consumer Brands, compania ocupă poziții fruntașe în numeroase piețe și categorii, în special în segmentele de îngrijire a locuinței și rufelor, precum și îngrijire a părului. Cele mai puternice trei branduri ale companiei sunt Loctite, Persil și Schwarzkopf.

În anul fiscal 2024, Henkel a raportat vânzări de peste 21,6 miliarde de euro și un profit operațional ajustat de aproximativ 3,1 miliarde de euro. Acțiunile preferențiale Henkel sunt listate în indicele bursier german DAX.

Sustenabilitatea are o tradiție îndelungată în cadrul Henkel, compania având o strategie clară și obiective concrete în acest domeniu. Fondată în 1876, Henkel are în prezent aproximativ 47.000 de angajați în întreaga lume – uniți printr-o cultură organizațională solidă, valori comune și un scop comun: „Pionieri din convingere pentru binele generațiilor viitoare.'

Mai multe informații pe www.henkel.com.

Materiale foto disponibile la www.henkel.com/press

Sursă foto: Henkel

