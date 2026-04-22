Pășește într-o nouă lume VERTUO cu NESPRESSO,alături de AMBASADORUL GLOBAL AL BRANDULUI, DUA LIPA

  . Actualizat 05.05.2026, 09:00,  de  Advertorial
Inspirată de curiozitate și îndrăzneală, campania celebrează ideea că fiecare ceașcă de cafea deste o invitație de a explora

Nespresso lansează cea mai recentă campanie, cu iconica Dua Lipa în rolul de ambasador global al brandului. După patru decenii în care a redefinit limitele, Nespresso continuă să surprindă și să exploreze posibilitățile variate ale unei cafele excepționale.

Această nouă campanie ne reamintește că o ceașcă de cafea poate fi atât reconfortantă, cât și plină de aventură, familiară și totodată surprinzătoare. Cu ceașca potrivită de Nespresso în mână, nu  doar te bucuri de o cafea, ci pășești într-o lume cu totul nouă.

FIECARE CAFEA NESPRESSO DESCHIDE O LUME NOUĂ

La baza campaniei se află o idee simplă, dar puternică: fiecare ceașcă de cafea este o invitație
de a explora. Acest spirit prinde viață prin imagini captivante, care ne poartă prin lumi neașteptate, fiecare inspirată de cafea excepțională, cultură și creativitate. 

În calitate de ambasador global al brandului Nespresso și cântăreață de muzică pop de renume internațional, Dua Lipa este ghidul perfect. Celebrată pentru creativitatea și impactul său la nivel mondial, ea întruchipează perfect spiritul de explorare al campaniei. Într-o notă jucăușă, Dua preia celebra replică  „What else?' a colegului său ambasador George Clooney și o reimaginează ca pe o oportunitate de a nu te mulțumi niciodată cu puțin, ceea ce se reflectă mai târziu printr-o scurtă apariție a lui Clooney care face referire la moștenirea Nespresso.

Ghidată de curiozitate și de întrebarea mereu prezentă „What else?', ea explorează în profunzime noi arome și senzații. De la o cană reconfortantă de Melozio dimineața în New York, la un espresso Altissio în după-amiaza petrecută în Italia, de la un latte cu gheață Double Espresso Chiaro lângă piscină, până la o rețetă de French Lavender & Vanilla Decaf în a doua parte a zilei, cafelele Nespresso se potrivesc perfect fiecărei dispoziții, fiecărui moment și fiecărei aventuri. O singură zi, multe lumi care merită să fie explorate.

Urmărește versiunea regizorului a spotului publicitar aici: https://www.youtube.com/watch?v=m24xg2wBTuo 

APASĂ PLAY PENTRU A EXPLORA CU VERTUO UP

Un alt protagonist de seamă al campaniei este noul aparat Vertuo Up de la Nespresso. Creat pentru iubitorii de cafea cu un stil de viață modern, Vertuo Up oferă o conectivitate îmbunătățită, un timp de încălzire rapid de doar 3 secunde și noul buton dedicat „Coffee Creation', care oferă extracții mai intense pentru băuturile cu lapte, alternative vegetale sau servite cu gheață. Cu acces la peste 40 de sortimente rafinate de cafea, fiecare ceașcă devine o invitație de a descoperi ceva nou.

O adevărată inovație la nivel de design, Vertuo Up vine cu o clapetă reproiectată, inspirată de gestul-simbol Nespresso, care adaugă fluiditate și transformă fiecare preparare într-un mic ritual. Prin tehnologia Centrifusion™, Vertuo Up recunoaște automat fiecare capsulă și ajustează cu precizie extracția pentru a pune în valoare aromele și notele subtile ale cafelei, totul fiind completat de crema inconfundabilă Nespresso. Printre cele mai versatile aparate Nespresso de până acum, Vertuo Up aduce o lume întreagă de posibilități de preparare a cafelei, acasă.

O NOUĂ IDENTITATE ȘI O NOUĂ ABORDARE A CAFELEI

Această campanie dechide un nou capitol important pentru Nespresso. Brandul rămâne fidel moștenirii sale construite în jurul calității și al dedicării față de cultura cafelei la nivel global, adoptând în același timp o identitate mai expresivă, creată pentru iubitorii de cafea care văd în ritualul lor zilnic o extensie a propriei personalități. Dezvoltată în colaborare cu agenția recent desemnată, Leo Constellation, această nouă direcție creativă propune o abordare flexibilă, dinamică și în continuă transformare. Îmbinând structura cu spontaneitatea, noul univers vizual introduce un font creat special, care aduce rafinament și caracter, în timp ce direcția creativă construiește un echilibru armonios între rafinament și un spirit jucăuș.

Această nouă identitate se extinde și într-o nouă abordare îndrăzneață a cafelei, ghidată de curiozitate și spirit de explorare. De la adoptarea noilor tendințe până la crearea unor rețete mai îndrăznețe, Nespresso continuă să evolueze alături de iubitorii de cafea și de stările lor de spirit în continuă schimbare. Combinații neașteptate de arome? Bineînțeles. Lavandă franceză și vanilie? De ce nu. Atunci când curiozitatea devine parte din ADN-ul brandului, fiecare ceașcă se transformă într-o invitație de a explora noi posibilități.

Pentru mai multe detalii, vizitați www.nespresso.com/ro/ro/vertuo-world.

Urmăriți @nespresso pentru a fi la curent cu cele mai recente noutăți ale brandului.  

CREDITE CAMPANIE

Agenție de creație: Leo Constellation (parte a Publicis Groupe) 

Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet 

Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli 

Regizor: Clément (We Are From LA) 

Agenție de producție (filmare și post-producție): WPP Production 

Fotograf: Micaiah Carter

Despre Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso este pionier și reper global în domeniul cafelei porționate de înaltă calitate. Compania colaborează cu peste 168.550 de fermieri din 18 țări prin programul Nespresso Sustainable Quality Plan, dezvoltat împreună cu Rainforest Alliance, ce promovează practici sustenabile pentru ferme și peisaje înconjurătoare. Lansat în 2003, acest program îmbunătățește randamentul și calitatea recoltelor, asigurând un lanț sustenabil de aprovizionare cu cafea de înaltă calitate și sprijinind, în același timp, mijloacele de trai ale fermierilor și ale comunităților.  

În 2022, Nespresso a obținut certificarea B Corp™, alăturându-se unei mișcări internaționale din care fac parte peste 9.700 de companii orientate spre un scop care respectă standardele B Corp de responsabilitate socială și mediu, precum și de transparență.  

Cu sediul central în Vevey, Elveția, Nespresso operează în 96 de piețe și are peste 14.000 de angajați. În 2024, rețeaua sa de retail globală cuprindea 818 boutique-uri. 

Mai multe informații sunt disponibile pe www.nestle.nespresso.com.   

