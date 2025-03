Pandora lansează un nou capitol al campaniei BE LOVE, o celebrare a puterii transformatoare a iubirii

Anul acesta, Pandora revine cu un îndemn puternic: BE LOVE. Pornind de la convingerea că iubirea, atunci când este exprimată, are un impact profund și transformator, noul capitol al campaniei de brand Pandora explorează această forță prin poveștile unor personalități emblematice – artiști, modele și trendsetteri care își împărtășesc amintirile și experiențele despre iubire și felul în care aceasta le-a schimbat viața. Având în prim-plan cele mai recunoscute piese Pandora, campania celebrează bijuteria ca un simbol al iubirii și al puterii de a spune povești.

Iubirea înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru Winona Ryder, una dintre figurile emblematice ale noii campanii BE LOVE, iubirea înseamnă compasiune și disponibilitate emoțională. „Înseamnă să asculți cu adevărat', spune ea. „Să încerci să fii cât mai înțelegător.' „A vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă – asta reprezintă iubirea pentru mine', adaugă Ryder. „Este o modalitate profundă de a trăi iubirea.'

Colecția BE LOVE 2025 reunește bijuterii atent realizate, expresii purtabile ale iubirii. Pandantivul BE LOVE în formă de inimă, disponibil în argint 925, poate fi personalizat cu gravuri – date, inițiale, simboluri sau desene speciale. Inelul ESSENCE, cu un design organic în formă de inimă, realizat din argint 925 și placat cu aur de 14k, reinterpretează într-o manieră modernă și minimalistă simbolul clasic al iubirii. Talismanul UNICEF, cu o piatră albastră strălucitoare în centrul unei inimi, reflectă angajamentul Pandora pentru un viitor mai bun. Prin parteneriatul său cu UNICEF, Pandora susține tinerii din întreaga lume, în special fetele, oferindu-le oportunități de educație și dezvoltare și inspirând și pe alții să contribuie la această misiune.

Noua campanie BE LOVE reunește o distribuție impresionantă de ambasadori ai brandului, incluzând actrița Winona Ryder, supermodelul Iman, dar și modele de renume internațional precum Vittoria Ceretti, Mica Arganaraz, Karen Elson, He Cong, Elisabetta Dessy și Ugbad Abdi, printre altele. Campania este realizată de unii dintre cei mai apreciați creatori de imagine din industrie, precum Fabien Baron și Craig McDean, cu fotografii de produs semnate de Raymond Meir. Împreună, aceștia conturează esența BE LOVE, o celebrare a iubirii în toate formele sale, indiferent de ocazie, relație sau moment.

În noile capitole din 2025, BE LOVE continuă să aprofundeze și să întărească legăturile pe care le prețuim – fie că este vorba despre bijuterii delicate oferite în dar, colaborări caritabile sau diamante cultivate în laborator, fiecare element al campaniei subliniază puterea și frumusețea iubirii. BE LOVE este o odă adusă iubirii în toate formele sale – un omagiu adus feminității, prieteniei între femei și conexiunilor profunde pe care le avem cu noi înșine și cu cei din jur.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro