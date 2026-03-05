Pandora lansează „Camera Inversă BE LOVE” la Museum of Senses AFI Cotroceni

Într-o lume în care mesajele se trimit în câteva secunde și emoțiile se comprimă în emoji-uri, Pandora invită publicul într-o experiență unică dedicată iubirii și cuvintelor scrise din inimă: Camera Inversă Pandora BE LOVE x Museum of Senses, găzduită în cadrul Museum of Senses, AFI Cotroceni, până pe 31 martie 2026.

Un univers roz, cu susul în jos, unde vizitatorii sunt încurajați să redescopere gestul scrisorii de dragoste și să transforme emoția într-un mesaj real, trimis către cineva drag. În plus, decorul spectaculos invită la fotografii creative și la descoperirea iubirii dintr-o perspectivă diferită.

În acest spațiu experiențial, vizitatorii sunt invitați să scrie o scrisoare pentru cineva drag – o declarație, un „mulțumesc', o amintire sau poate un „mi-e dor'. Scrisoarea este apoi introdusă în cutia poștală Pandora BE LOVE, iar brandul se ocupă de trimiterea ei către destinatar, transformând emoția într-o surpriză reală.

În fiecare săptămână, o scrisoare va fi aleasă prin tragere la sorți, iar atât expeditorul, cât și destinatarul vor primi un cadou simbolic: un talisman Pandora BE LOVE și o brățară clasică din argint 925. Mai mult, cei care vin cu scrisoarea primită în urma unei achiziții din magazinul Pandora AFI Cotroceni beneficiază de 50% reducere la biletul de acces la Museum of Senses, completând astfel experiența cu un moment de explorare senzorială.

„Camera Inversă BE LOVE este despre a transforma un sentiment într-un gest. Ne-am dorit să creăm un spațiu în care oamenii să își acorde timp pentru a scrie, pentru a simți și pentru a surprinde pe cineva drag. Este o invitație la autenticitate și la conexiune reală', a declarat Constantin Azman, Country Manager Romania.

Activarea face parte din platforma globală BE LOVE și îmbină experiența oferită de Museum of Senses cu universul Pandora, într-un concept care transformă emoția în experiență memorabilă pentru că bijuteriile sunt mai mult decât accesorii, sunt simboluri ale legăturilor care ne definesc.

Camera Inversă Pandora BE LOVE x Museum of Senses poate fi vizitată în perioada 2–31 martie 2026, la AFI Cotroceni, București.

DESPRE PANDORA

Pandora este cel mai mare brand de bijuterii din lume. Bijuteriile Pandora, finisate manual și realizate din materiale de înaltă calitate, oferă posibilități nelimitate de personalizare, încurajând fiecare persoană să își exprime stilul personal prin piesele purtate. Pornind ca un mic magazin de bijuterii în Copenhaga, Danemarca, în urmă cu peste 40 de ani, astăzi Pandora este prezentă în peste 100 de țări. Pandora își asumă un rol de lider în sustenabilitate și realizează bijuterii din argint și aur 100% reciclate, compania angajându-se să reducă la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul întregului lanț valoric până în 2030.

Sursa foto: Pandora

