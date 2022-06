OPPO Reno7 Lite 5G: Recomandarea ELLE de smartphone pentru portrete reușite

Pentru ediția lunii iunie a Elle România am colaborat cu Oppo pentru o ședință foto atât de cover, cât și de interior, care a fost realizată în totalitate cu noul smartphone OPPO Reno7 Lite 5G. Experiența a fost una aparte, majoritatea shooting-urilor revistei fiind realizate cu aparate de fotografiat digitale. Aceasta nu a fost însă o problemă, după cum bine s-a putut observa în numărul de iunie al revistei, căci fotografiile au ieșit la același nivel cu cele făcute cu aparate foto de ultimă oră.

Din acest motiv, m-am bucurat nespus când mi s-a oferit posibilitatea de a testa și în privat acest telefon. Iar pentru a surprinde niște imagini care să testeze cu adevărat telefonul am ales să fac un behind the scenes în timpul ședinței foto pentru editorialul de modă din numărul de iulie al Elle România. Sunt mai mult decât încântată de rezultat, fotografiile ce pot fi admirate în galerie nu au necesitat retouch, filtre sau modificări, telefonul captând imaginile cu camera principală de pe spate care are un sistem de 3 camere: camera principală de 64 MP pentru poze la rezoluție înaltă, camera pentru portrete de 2 MP (camera de adâncime) și camera de 2 MP pentru detalii surprinse de aproape (camera macro).

În plus, alături de camera principală, există și camera frontală care poate surprinde fiecare detaliu în orice moment. Cum? Camera este una de 16 MP pentru selfie-uri HDR, care imortalizează detaliile portretului chiar și atunci când lumina din spate este mai puternică, având o funcție specială de ajustare și retușare, Portrait Retouching, un fel de beautification automat. Astfel, avem garanția că orice selfie realizat de noi, indiferent de skill-urile noastre de fotografie, vor ieși perfect.

În ceea ce privește video-urile, OPPO Reno7 Lite 5G este la fel de performant cum este și pentru fotografii, datorita Dual View Video care permite înregistrarea video cu camera frontală și cu cea de pe spate, concomitent. Astfel, telefonul ne oferă posibilitatea de a fi actorul, și în același timp regizorul din viața noastră share-uită în social media prin content entertaining.

În continuarea, una dintre cele mai importante și remarcabile funcții ale telefonului este fără doar și poate Bokeh Flare Portrait, o funcție care se aplică imaginilor de portret transformând luminile de fundal într-un blur discret ce scoate în evidență persoana din portret. Cu această funcție portretele arată mult mai bine decât cele realizate cu alte smartphone-uri, iar focusul va fi întotdeauna 100% pe subiectul dorit.

Alte atuu-uri ale OPPO Reno7 Lite 5G care m-au impresionat? Bateria super performantă care se încarcă 100% într-o oră este un plus pentru o persoană veșnic în mișcare și care nu are întotdeauna timp sau posibilitatea imediată de a-și încărca telefonul. Mi s-a părut de asemenea foarte utilă funcția Dual Orbit Lights care prezintă lumini în jurul obiectivelor camerelor foto atrăgând astfel atenția la apeluri și notificări, o funcție esențială care ne ajută să vedem la timp mesaje importante.

Last but not least, design-ul acestui smartphone este unul fresh și modern care nu are cum să treacă neobservat. Fie că preferi culorile sau negrul, te vei îndrăgosti pe loc de una dintre cele două variante, Rainbow Spectrum și Cosmic Black. Realizate din trei straturi de textură și două straturi de acoperire pentru a obține un colorit sclipitor, dar mat, neted ca mătasea și pe care nu rămân amprente, este ideal pentru cine iubește gadget-urile cu personalitate care ies în mod plăcut în evidență.

Concluzia mea? OPPO Reno7 Lite 5G este un telefon cu funcții și un design modern și actual, care se pliază pe toate necesitățile lumii în care trăim, un telefon cu care se pot surprinde fotografii de cea mai bună calitate, aidoma unor opere de artă. Fie că este folosit de un amator sau un profesionist, acest smartphone ajută la realizarea unor fotografii, portrete sau selfie-uri remarcabile indiferent de momentul zilei. Pe mine m-a convins cu siguranță!

