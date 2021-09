Oja semipermanentă pentru toate ocaziile

Este aproape imposibil să-ți imaginezi o fată modernă fără o manichiură perfecta. Acesta este un must have, fără de care nicio ținută elegantă nu va fi completă. Un eveniment important, o petrecere sau mersul la serviciu sunt momente în care unghiile tale trebuie să fie perfecte și irezistibile. Oja semipermanentă de la diferite mărci va fi un asistent fidel și de încredere pentru toate ocaziile. Ușurința de aplicare și formula originală au câștigat dragostea multor femei.

Oja semipermanentă – Caracteristici

Oja semipermanentă are o consistență apropiată de oja clasică. Se aplică în strat subțire, deoarece nu are o textură atât de vâscoasă, precum lacurile cu gel convenționale. Poate fi uscată atât cu lampa UV, cât și cu lampa LED, creează un strat radiant, are un pigment bogat și este un produs care se menține bine pe unghii timp de cel puțin două săptămâni. Modul de aplicare este un proces similar cu oja tradițională. Însă, această opțiune economisește mult timp. Nu mai trebuie să aștepți să se usuce și nu trebuie să-ți mai fie teamă că se va lua de pe unghii. De asemenea, tehnologia permite ca unghiile să crească fără probleme, deoarece acestea sunt bine protejate.

Gama de culori a ojei semipermanente este foarte diversă. Dar, în funcție de tendințele modei, se acordă preferință culorilor pastelate, care fac mâinile oricărei fete incredibil de feminine și delicate. Categoria de nuanțe nud sunt foarte solicitate, deoarece sunt opțiuni pulverulente și asemănătoare cu culoarea pielii, aici incluzând nuanțe perlate, piersică, roz, crem etc. Dintre culorile saturate, prioritatea au nuanțele de albastrul, ciocolată, turcoaz. Multe femei preferă manichiură mată și culorile apropiate de natură.

Manichiura durează până la 2 și, uneori, chiar și până la 4 săptămâni, ceea ce economisește semnificativ timpul. La urma urmei, un produs clasic durează doar câteva zile. Nu sunt necesare abilități speciale și există un sortiment imens de nuanțe pentru fiecare gust. Produsul aliniază și întărește placa unghiei. În acest fel, unghiile cresc în siguranță, deoarece acestea se află sub protecție fiabilă, împotriva deteriorării. Paleta imensă de culori, textura cremoasă și durabilitatea excelentă sunt avantajele acestui produs. Doar straturi subțiri de ojă semipermanentă vor fi suficiente pentru a acoperi unghiile și a crea o manichiură perfectă, care își va menține atractivitatea timp de cel puțin 2 săptămâni.

