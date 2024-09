Oferta limitată cu care Disney în Concert sărbătorește începerea noului an școlar! 

Cântecele și emoțiile celor mai frumoase povești și personaje ale copilăriei vor răsuna pe 13 octombrie, începând cu 18:30, la Sala Palatului în cadrul spectacolului Disney in Concert.

Pentru a ura tuturor copiilor bun venit în noul an școlar, Disney în Concert pornește campania „Welcome Back To School!' și oferă, timp de o săptămână, începând de luni, 9 septembrie, până duminică, 15 septembrie, o reducere specială de 10% la toate categoriile de bilete pentru evenimentul care va da viață universului Disney atât pe scena, cât și în spațiul Sălii Palatului. Evenimentul va reuni șase artiști importanți din România ce vor da viață personajelor Disney. În plus, cei mici și părinții lor sunt așteptați în foaierul locației de o selecție bogată de activități educative și recreative care vor completa atmosfera perfectă pentru o după-amiază de duminică petrecută alături de familie și prieteni!

Alături de Orchestra Simfonică Valahia, condusă de Matthew Freeman (BBC Earth Orchestra), vor urca pe scenă: Florin Ristei, Liviu Teodorescu , Alina Sorescu, , Julie Mayaya, Dalma Kovacs și Vlad Miriță. De la vocile puternice și sensibile ale soliștilor Alina Sorescu și Vlad Miriță, până la interpretările pasionale ale lui Florin Ristei și Julie Mayaya, publicul va fi captivat de fiecare detaliu al acestui eveniment de excepție.

Acest concert te va purta într-o plimbare cu covorul magic prin cele mai memorabile melodii și momente din povești nemuritoare precum Mica Sirenă, Wish, Regele Leu, Vaiana, Mulan, Aladdin, Cartea Junglei, Regatul de Gheață, Encanto, Frumoasa și Bestia și multe altele.

Biletele se pot achiziționa online de pe Iabilet.ro sau de la punctele de vânzare autorizate.

