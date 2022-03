O primăvară de vis

Iar cum colecția de primăvară-vară este una romantică, inocentă și plină de rafinament, Maria a fost alegerea ideală pentru a sublinia caracteristicile ei.

ELLE: Estetica ta unică, pentru care ai devenit și cunoscută, se reflectă în tot ceea ce faci: profilul tău de Instagram, stilul tău, fotografiile tale. Ai fost mereu atât de creativă și atrasă de frumos? Ce te inspiră?

Maria Vigheciu: Cred că tot ceea ce vezi pe Instagram este mai degrabă oglinda trăirilor mele, o etapă prin care trec, un anotimp. Creativă sunt de când mă știu, de pe vremea în care mama îmi citea povești și desenam în minte fiecare pasaj, însă frumosul a început să mă atragă din perioada post-adolescentină. În copilăria timpurie stilul îmi putea fi definit, poate, de o abordare mai abruptă, mai sumbră (mărturie stă cartea mea de poezii, scrisă și tipărită la 14 ani).

Mă inspiră oamenii și schimbarea. Iar dacă cele două elemente se întrepătrund, cu atât mai vie îmi este imaginația. Îmi place să văd, să simt și să trăiesc tot ce înseamnă viața cu tumultul ei. Sunt adesea visătoare și pot merge foarte departe cu gândul, însă sunt totodată foarte conectată la tot ce mă înconjoară. Absorb informația din mirosuri și texturi, trăiesc intens adierile de vânt, apusurile și prima gură de cafea dimineața.

ELLE: Ești influencer, blogger și mamă. Care dintre aceste preocupări crezi că ți se potrivește mai bine? Cum sunt ele diferite și, dacă ar fi să alegi doar unul, care ar fi acesta?

Maria Vigheciu: Aceste trei lumi sunt foarte asemănătoare: fiind puternice, complexe și cu nevoi care trebuiesc îndeplinite cu grijă. Dar partea frumoasă este că se întrepătrund natural și coexistă firesc. Blogul s-a născut odată cu fiica mea, iar statutul de influencer l-am primit în momentul în care am intrat în legătură cu brand-urile pe care le-am reprezentat în călătoria mea. Toate trei formează un ecosistem frumos, devenind locul meu de joacă, dar și cea mai mare provocare. Dacă ar fi să aleg doar unul, ar fi de departe job-ul de mamă, pentru că, deși este dificil, îmi oferă satisfacții nebănuite de la etapă la etapă.

ELLE: Cum ți-ai descrie stilul?

Maria Vigheciu: Stilul meu este fresh și simplu. Nu-mi place să mă complic. Sunt liberă să mă exprim ca un copil, fără prea multe reguli, dornică să explorez și să inventez lucruri noi.

ELLE: Care a fost cel mai bun sfat în materie de modă pe care l-ai primit?

Maria Vigheciu: De mică am intrat în lumea modei, inițial ca expozant la târguri vintage cu piese lucrate manual de mine, apoi ca model pentru diverse prezentări. Țin minte că una din marile provocări a fost să înțeleg creația unui designer, pe care nu o percepeam ca fiind stilul meu, însă eram nevoită să o port. Atunci mi s-a spus că nu contează ce porți, ci cum o faci. Într-adevăr, atitudinea este totul și în modă, dar și în viața de zi cu zi.

ELLE: Care sunt caracteristicile pe care le admiri cel mai mult la un brand de modă?

Maria Vigheciu: Îmi place autenticitatea. Elementele vizuale care spun o poveste, care mă fac să simt și să trăiesc un mesaj. Îmi plac materialele de calitate, care sunt făcute să dureze, pentru că ajung să mă atașez de anumite piese, așa cum îmi plac și conceptele lipsite de limitări și etichete sociale.

ELLE: Cum ai început colaborarea cu Pandora?

Maria Vigheciu: Avem o chimie frumoasă și cred că ne-am atras reciproc. Cred că noi, oamenii, avem nevoie unii de ceilalți pentru a crea mesaje puternice împreună. Eu lucrez doar cu brand-urile în care cred, cu valori cu care rezonez, care mă reprezintă. Îmi place Pandora pentru că a fost prima mea brățară pe care am iubit-o cu adevărat, iar atenția lor la detalii mă fascinează de fiecare dată.

ELLE: Cum ai descrie acest brand? Dar ultima colecție, cea pentru primăvară-vară 2022?

Maria Vigheciu: Pandora este o poveste care se schimbă odată cu noi. Este mărturia că un lucru frumos s-a întâmplat, iar noi am fost acolo să observăm: o aniversare, celebrarea primei iubiri sau nașterea unui copil. Noua colecție este vie și jucăușă și mă bucură faptul că îmbină frumos culorile cu eleganța și misterul acestui anotimp.

ELLE: Ce-ți place cel mai mult la ea?

Maria Vigheciu: Îmi place că pot fi „atât de eu. Bijuteriile, deși au detalii pictate manual, completează ușor orice ținută, fără să o încarce. Faptul că aceleași bijuterii pot fi asortate în foarte multe combinații, încât arată diferit în funcție de persoana care le poartă (este important într-o lume în care ne dorim să fim diferiți.)

ELLE: Cu ce rezonezi cel mai bine din filosofia acestui brand?

Maria Vigheciu: Cu pofta de viață. Tot ce vedem la ei are la bază emoția. Eu creez și scriu, mereu, pe baza a ceea ce simt. Sunt o poetă, sunt visătoare și îmi place să mă pierd în detalii și, chiar și atunci când ceva nu merge, tot găsesc un motiv de sărbătoare. Cât despre Pandora, îmi place cum reușește să transmită mesajul fiecărei colecții. Le iese atât de bine încât atunci când văd un video văd o parte din mine.

ELLE: Ai peste 200.000 de oameni care te urmăresc pe Instagram. Ce părere ai despre rețelele de socializare? Le folosești ca instrument pentru dezvoltarea brand-ului tău personal? De asemenea, mulți dintre urmăritorii tăi sunt tineri, simți un fel de responsabilitate pentru conținutul pe care îl creezi, în ceea ce privește îndrumarea sau influențarea lor în vreun fel?

Maria Vigheciu: Iubesc tehnologia și tot ce înseamnă ea, motiv pentru care sunt și utilizator fidel de YouTube și Instagram, așadar mă bucur de faptul că mă pot exprima liber. Pentru mine este o bucurie să pot crea zilnic ceva nou. Crescând într-o familie cu șapte frați, de mică am avut exemplul viu că tot ceea ce fac are un impact asupra celor care sunt în legătură strânsă cu mine. Am mai înțeles că am mereu ceva nou de învățat, chiar și de la cei mai mici ca mine. Același lucru îl simt și în comunitatea mea, căci am construit în timp o legătură puternică. Principiul meu numărul unu este că nu mă consider în măsură să dau sfaturi, ci mai degrabă îmi place să vorbesc deschis despre ce trăiesc, pentru că în povestea mea se regăsesc mulți dintre ei.

Fashion quiz:

✓ Tocuri sau talpă plată?

Talpă plată.

✓ Alb/negru sau culoare?

Culoare.

✓ Online shopping sau offline shopping?

Offline.

✓ Masculin sau feminin?

Feminin.

✓ Street style sau couture?

Streetstyle.

✓ Accesoriul preferat?

Ochelarii de soare.

✓ Piesa ta vestimentară favorită din șifonier?

Sacoul oversized masculin.

✓ Motto-ul tău fashion?

The world is my runway.

Realizatoare: Daria Gerogescu

Fotografii: Ștefan Dani

Machiaj: Tania Cozma / Official Boujois

Make-up artist. Coafură: Oana Ilie / Endorphin Lab.

