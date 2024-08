O poveste adidas despre originalitate, sport. determinare și succes

Anca Bucur

ELLE: De care realizare a ta ești cel mai mândră?

Anca Bucur: Sunt foarte mândră de toate alegerile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, fiindcă toate aceste alegeri m-au făcut Anca cea de astăzi: mama, soția, campioana mondială.

ELLE: Când te simți împlinită?

Anca Bucur: Cel mai împlinită mă simt atunci când sunt alături de familia mea.

ELLE: Cum s-a schimbat pentru tine definiția succesului de-a lungul timpului?

Anca Bucur: Încă de mică asociam foarte puternic sentimentul de reușită cu cel de implicare, de devotament și de muncă. Am avut mereu impresia că succesul este egal cu lucrul bine făcut. Chiar dacă am găsit inspirație în jurul meu, nu m-am comparat cu ceilalți și am încercat mereu să îmi perfecționez calitățile.

ELLE: Care este lucrul care a rămas constant pentru tine pe parcursul tău?

Anca Bucur: Încrederea în mine. Indiferent de etapele și experiențele prin care am trecut, am privit întotdeauna abilitățile mele cu încredere și credință. Asta m-a făcut să mă simt puternică și valoroasă.

ELLE: Ce sfat ai oferi noii generații de sportivi?

Anca Bucur: Să găsească în interiorul lor lucrul care îi face fericiți. Când există bucurie în ceea ce faci, depășești cu brio provocările pe care le întâlnești pe parcurs. Pe mine acest motto m-a ajutat și m-a îndrumat încă de mică: „Credința mișcă munții din loc. Pentru că atunci când crezi în tine și depui efortul necesar, visul tău va prinde cu siguranță viață.

Camelia Potec

ELLE: De care realizare a ta ești cel mai mândră?

Camelia Potec: Aș spune că fiecare etapă a vieții mele a avut un capitol care m-a făcut mândră. Capitolul în care am devenit mamă este, cu siguranță, cel care îmi vine prima dată în minte. Profesional vorbind, am spus de multe ori că, pentru fiecare sportiv de performanță, a avea mai multe cariere de-a lungul vieții a fost mereu o realitate, însă astăzi suntem martorii unei probabilități în creștere, pentru oricare dintre noi. În cazul meu, atât în rolul de sportiv medaliat, cât și din rolul de mentor pentru generația tânără, am adunat numeroase realizări. Din poziția de vicepreședintă COSR și președintă a Federației de Natație și Pentatlon Modern, am responsabilitatea de a urmări performanța sportivilor când vine vorba de competiții, dar și de a le aminti că performanța este în munca lor zilnică, în puterea lor mentală și în felul în care gestionează succesul, dar și eșecul. În competiții, o sutime de secundă te poate duce mai aproape sau mai departe de câștig. Dar o sutime de secundă înseamnă, de fapt, luni întregi de antrenamente care duc către o realizare. Iar fiecare realizare a lor este și o realizare a mea, care mă face mândră.

ELLE: Când te simți împlinită?

Camelia Potec: Sportul este un antrenament pentru viață și pentru minte, nu doar pentru corp. Asta este ceea ce am învățat din parcursul de sportivă de performanță și asta este ceea ce vreau să transmit mai departe generației noi. Când văd tineri atleți inspirându-se și lucrând cu dedicare pentru a-și atinge visurile, mă simt cu adevărat împlinită.

ELLE: Cum s-a schimbat pentru tine definiția succesului de-a lungul timpului?

Camelia Potec: Pentru mine, la început, bineînțeles că succesul era legat de performanțele în competiții și de obținerea medaliilor. Pentru orice tânăr sportiv la început de carieră acesta este cel mai mare vis. Astăzi, cred că succesul înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă să reușești să îți depășești limitele și să îți menții valorile în tot ceea ce faci. Succesul vine la pachet cu responsabilitatea, așadar este strâns legat de impactul pe termen lung pe care îl ai asupra comunității și despre modul în care poți să îi inspiri pe ceilalți în parcursul lor.

ELLE: Care este lucrul care a rămas constant pentru tine pe parcursul tău?

Camelia Potec: Cu siguranță constanta din viața mea a fost și va rămâne pasiunea. De la primele antrenamente, până la competițiile internaționale și acum, în rolul de mentor și de educator, pasiunea mea pentru înot și pentru promovarea sportului a rămas neschimbată. Și, desigur, principiul disciplinei și al muncii asidue, pe care le-am păstrat mereu, indiferent de etapa în care m-am aflat, considerând mereu că fiecare zi este un pas către obiectivul tău.

ELLE: Ce sfat ai oferi noii generații de sportivi?

Camelia Potec: Le-aș spune că succesul nu vine peste noapte, ci este rezultatul unei munci continue și al perseverenței. Este esențial să ai o viziune clară și să fii dispus să faci sacrificii pentru a-ți atinge obiectivele. Educația și disciplina sunt fundamentale, nu doar în sport, ci și în viață. I-aș îndemna să își extragă lecții din fiecare experiență, fie că e vorba de victorie sau de înfrângere. Și, cel mai important, să fie curajoși!

Diana Bulimar

ELLE: De care realizare a ta ești cel mai mândră?

Diana Bulimar: Aș fi egoistă să spun că este doar una. Primul gând ar merge către prima mea medalie la un concurs internațional, primită fix de ziua mea, când o sală întreagă mi-a cântat „La mulți ani! după câștigarea medaliei. Dar cred că am multe lucruri de care să fiu mândră, ca de exemplu faptul că, după fiecare operație, primul concurs a fost cel mai greu, dar și cel mai frumos. Sunt mândră de părinții mei pentru că mi-au depășit orice așteptare, lăsând totul deoparte, doar pentru a mă vedea concurând la cele mai mari competiții.

ELLE: Când te simți împlinită?

Diana Bulimar: Mă simt împlinită în doze mici în această perioadă a vieții. Mă simt împlinită când un copilaș pe care îl antrenez reușește un exercițiu nou, când termin un antrenament greu, iar acum pot spune că mă simt împlinită și când găsesc un cadru foarte bun și îmi iese o poză frumoasă.

ELLE: Cum s-a schimbat pentru tine definiția succesului de-a lungul timpului?

Diana Bulimar: Succesul pentru mine a fost mereu ideea de a continua să mă mișc, să concurez, să mă dezvolt. Cred că succesul, pentru mine, este strâns legat de sport și, deși își schimbă nuanța, rămâne cumva același.

ELLE: Care este lucrul care a rămas constant pentru tine pe parcursul tău?

Diana Bulimar: Ceva ce nu s-a schimbat la mine este caracterul, acela de sportiv de performanță, de „militărie cu ghilimelele de rigoare, care mă ajută să-mi depășesc limitele în fiecare zi.

ELLE: Ce sfat ai oferi noii generații de sportivi?

Diana Bulimar: Să nu se lase distrași de zumzetul maselor, să aibă încredere în ei pentru că sunt speciali și să aibă în vedere faptul că pentru un vis trebuie muncit mult. Foarte mult. Iar asta se întâmplă în liniște.

Camelia, Diana și Anca poartă ținute complete adidas.

Fotografii: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Machiaj: Danai Micheli / Endorphin Lab.

Coafură: Adrian Trif / Endorphin Lab.

