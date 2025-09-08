O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu

Ziua de 8 septembrie aduce în prim-planul Festivalului Internațional George Enescu rezonanțe de mare intensitate, pornind de la lirismul rafinat al muzicii create în Franța de compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan și continuând cu forța monumentală a două repere majore ale secolului XX – Concertul pentru vioară de Jean Sibelius și Simfonia a VIII-a de Dmitri Șostakovici.

Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro,

în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

De la ora 17:00, Ateneul Român găzduiește concertul Orchestrei Filarmonicii Moldova din Iași, condusă de dirijorul ceh Jiří Rožeň. În ipostaza de solist, violistul Răzvan Popovici aduce strălucire unor piese semnate de George Enescu și Stan Golestan, doi compozitori români formați în spirit european și activi în Franța. În deschidere, Piesa de concert pentru violă și pian de George Enescu, în orchestrația semnată de Mihail Secichin – o partitură care îmbină lirismul cald al instrumentului solist cu transparența paletei orchestrale. Apoi, publicul redescoperă Arioso și Allegro de concert de Stan Golestan, lucrare readusă în atenție prin orchestrația lui Flaviu Mogoșan, ce pune în valoare sensibilitatea melodică și dinamica energică a unui autor rar prezent pe scenele românești.

Seara de la Ateneu culminează cu Simfonia a II-a în la major op. 17 de George Enescu, o creație grandioasă, construită într-o arhitectură amplă și spectaculoasă. Cele trei părți dezvăluie un compozitor aflat la maturitatea gândirii simfonice, capabil să integreze influențelor occidentale originalitatea propriei viziuni. Puțin interpretată pe marile scene internaționale, Simfonia a II-a rămâne însă una dintre capodoperele lui Enescu, captivantă prin densitatea tematică și intensitatea expresivă.

La Sala Palatului, de la ora 20:00, urcă pe scenă Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, ansamblu german de prestigiu, condus de directorul său artistic, dirijorul francez de origine armeană Alain Altinoglu. Violonistul Julian Rachlin, un artist admirat pentru sensibilitatea și siguranța cu care abordează repertoriul modern, revine la Festivalul Enescu cu Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Jean Sibelius. Una dintre cele mai dificile lucrări din literatura violonistică, acesta îmbină lirismul introspectiv cu dramatismul intens, într-o desfășurare muzicală de mare încărcătură emoțională.

După pauză, urmează intensitatea tragică a unei partituri copleșitoare: Simfonia nr. 8 în do minor op. 65 de Dmitri Șostakovici, considerată una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale secolului XX. O lucrare care reflectă tensiunile istorice și anxietățile existențiale ale compozitorului rus, dar și puterea cathartică a muzicii. În lectura lui Alain Altinoglu, această simfonie devine o veritabilă frescă sonoră a epocii moderne, în care tragicul și monumentalul se împletesc într-o experiență simfonică de neuitat.

Programul zilei de 8 septembrie reflectă integrarea într-o lume sonoră europeană: creații ale unor mari compozitori români care și-au construit carierele în Franța și care revin astăzi în atenția publicului prin interpretări revelatoare, împreună cu mari partituri simfonice ale secolului XX, semnate de doi titani, Jean Sibelius și Dmitri Șostakovici.

Astfel, ziua de 8 septembrie în Festivalul Enescu propune un parcurs sonor al contrastelor: de la frumusețea și noblețea expresivă a unor creații românești concepute inițial pentru formule camerale, până la dramatismul și monumentalitatea unor lucrări care au definit secolul XX din punct de vedere muzical. Două concerte complementare, două universuri sonore distincte, unite prin aceeași intensitate artistică, confirmă încă o dată vocația festivalului de a aduce împreună diversitatea tradițiilor muzicale într-o singură experiență culturală de anvergură internațională.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations', iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

