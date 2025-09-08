O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu

Ziua de 8 septembrie aduce în prim-planul Festivalului Internațional George Enescu rezonanțe de mare intensitate, pornind de la lirismul rafinat al muzicii create în Franța de compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan și continuând cu forța monumentală a două repere majore ale secolului XX – Concertul pentru vioară de Jean Sibelius și Simfonia a VIII-a de Dmitri Șostakovici.

Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro,

 în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

De la ora 17:00, Ateneul Român găzduiește concertul Orchestrei Filarmonicii Moldova din Iași, condusă de dirijorul ceh Jiří Rožeň. În ipostaza de solist, violistul Răzvan Popovici aduce strălucire unor piese semnate de George Enescu și Stan Golestan, doi compozitori români formați în spirit european și activi în Franța. În deschidere, Piesa de concert pentru violă și pian de George Enescu, în orchestrația semnată de Mihail Secichin – o partitură care îmbină lirismul cald al instrumentului solist cu transparența paletei orchestrale. Apoi, publicul redescoperă Arioso și Allegro de concert de Stan Golestan, lucrare readusă în atenție prin orchestrația lui Flaviu Mogoșan, ce pune în valoare sensibilitatea melodică și dinamica energică a unui autor rar prezent pe scenele românești.

Seara de la Ateneu culminează cu Simfonia a II-a în la major op. 17 de George Enescu, o creație grandioasă, construită într-o arhitectură amplă și spectaculoasă. Cele trei părți dezvăluie un compozitor aflat la maturitatea gândirii simfonice, capabil să integreze influențelor occidentale originalitatea propriei viziuni. Puțin interpretată pe marile scene internaționale, Simfonia a II-a rămâne însă una dintre capodoperele lui Enescu, captivantă prin densitatea tematică și intensitatea expresivă.

La Sala Palatului, de la ora 20:00, urcă pe scenă Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, ansamblu german de prestigiu, condus de directorul său artistic, dirijorul francez de origine armeană Alain Altinoglu. Violonistul Julian Rachlin, un artist admirat pentru sensibilitatea și siguranța cu care abordează repertoriul modern, revine la Festivalul Enescu cu Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Jean Sibelius. Una dintre cele mai dificile lucrări din literatura violonistică, acesta îmbină lirismul introspectiv cu dramatismul intens, într-o desfășurare muzicală de mare încărcătură emoțională.

După pauză, urmează intensitatea tragică a unei partituri copleșitoare: Simfonia nr. 8 în do minor op. 65 de Dmitri Șostakovici, considerată una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale secolului XX. O lucrare care reflectă tensiunile istorice și anxietățile existențiale ale compozitorului rus, dar și puterea cathartică a muzicii. În lectura lui Alain Altinoglu, această simfonie devine o veritabilă frescă sonoră a epocii moderne, în care tragicul și monumentalul se împletesc într-o experiență simfonică de neuitat.

Programul zilei de 8 septembrie reflectă integrarea într-o lume sonoră europeană: creații ale unor mari compozitori români care și-au construit carierele în Franța și care revin astăzi în atenția publicului prin interpretări revelatoare, împreună cu mari partituri simfonice ale secolului XX, semnate de doi titani, Jean Sibelius și Dmitri Șostakovici.

Astfel, ziua de 8 septembrie în Festivalul Enescu propune un parcurs sonor al contrastelor: de la frumusețea și noblețea expresivă a unor creații românești concepute inițial pentru formule camerale, până la dramatismul și monumentalitatea unor lucrări care au definit secolul XX din punct de vedere muzical. Două concerte complementare, două universuri sonore distincte, unite prin aceeași intensitate artistică, confirmă încă o dată vocația festivalului de a aduce împreună diversitatea tradițiilor muzicale într-o singură experiență culturală de anvergură internațională.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations', iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience (partener de inovație), Lexus 

Parteneri: LINDE GAZ, Purcari, Ferrero Rocher, Mobexpert, One United Properties, ORANGE, CPI Property Group, LOR, Nazzuro Aqua, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music 

Cu sprijinul: BIGOTTI, Țuca Zbârcea & Asociații, SANADOR, YOKKO

Transportator oficial: Tarom 

Parteneri media principali: Antena 3 CNN, Europa FM, Hotnews.ro

Parteneri media de tradiție: RFI România, Agerpres

Parteneri media internaționali: Euronews, Mezzo

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, TVR 1, TVR Cultural, TVR Info, Buletin de București, Republica.ro, Europa Liberă, Cultura la dubă, Vorbitorincii, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, infoMusic, Economistul, Curs de guvernare,

Observator cultural, Revista Cultura, BIZ, Haute Culture, Nine OClock, ELLE, Ringier, AList Magazine, Q Magazine, Zile și Nopți, Phoenix Media, Cocor Media Channel

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Detalii pentru presă:

Pentru informații suplimentare, interviuri sau imagini de la eveniment, vă rugăm să contactați departamentul de comunicare al festivalului: 

Bianca Boitan-Rusu | Media Relations Coordinator 

ARTEXIM – George Enescu International Festival & Competition

www.festivalenescu.ro | www.artexim.ro |

Tel +4021 317 80 81/83 | Mob +40 732 642 164

Sursa foto: Artexim

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Advertorial
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Casa Artelor din Sibiu – șansa unică a României de a câștiga Premiul Publicului Europa Nostra 2025
Advertorial
Casa Artelor din Sibiu – șansa unică a României de a câștiga Premiul Publicului Europa Nostra 2025
Cu Jack Daniel’s uiți de griji și savurezi momentul
Advertorial
Cu Jack Daniel’s uiți de griji și savurezi momentul
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?
Advertorial
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?
Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide
Advertorial
Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
Advertorial
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
Libertatea
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din advertorial
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
Advertorial

+ Mai multe
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Advertorial

+ Mai multe
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Advertorial

Menținerea unei stări bune de sănătate nu depinde doar de vizitele ocazionale la medic sau de diete stricte și restrictive, ci reprezintă rezultatul unui stil de viață echilibrat și consecvent, construit prin obiceiuri sănătoase integrate în fiecare zi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC