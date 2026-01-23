O escapadă de iubire ce te poartă direct la Sheraton Bucharest Hotel

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 23.01.2026, 13:12,  de  Advertorial
O escapadă de iubire ce te poartă direct la Sheraton Bucharest Hotel

Luna februarie aduce momente care capătă un sens aparte atunci când sunt trăite în doi. Privirile, micile atenții și clipele împărtășite spun mai mult decât orice cuvinte. 

Sheraton Bucharest Hotel este martorul iubirii voastre și vă așteaptă să spuneți „Te iubesc!' într-un cadru elegant, unde fiecare detaliu începând de la lumina caldă și atmosfera elegantă, până la serviciile alese, transformă o simplă seară într-o experiență memorabilă.

Love, served with care este conceptul creat special pentru seara de Valentines Day

în care ritmul încetinește, iar atenția se mută pe detalii. Cele 3 feluri de preparate gătite de Chef Ashlie Dias și muzica live a saxofonistului Lorin Sax creează atmosfera perfectă pentru a redescoperi plăcerea timpului petrecut împreună între note și arome. Întreaga cină, completată de o sticlă de vin și apă, este disponibilă la prețul de 530 lei / cuplu.

Pentru cei care vor să petreacă mai mult de o seară, Sheraton are și o altă ofertă, unde relaxarea întâlnește romantismul, iar răsfățul devine parte din poveste.

Refugiu romantic în inima Bucureștiului

Poate că o singură seară nu este suficientă pentru a sărbători iubirea. De aceea, am pregătit o escapadă completă, unde fiecare detaliu este gândit pentru a vă oferi timpul de care aveți nevoie să vă relaxați și să vă bucurați de fiecare clipă. La prețul de 1230 lei / cuplu, această experiență include:

  • Welcome drinks
  • Cameră dublă cu  o priveliște spectaculoasă asupra orașului;
  • Tratament VIP: căpșuni proaspete, ciocolată și prosecco, pentru că micile gesturi fac diferența;
  • Acces la Skyview Pool: un colț de liniște, ideal pentru o escapadă;
  • Cină pregătită de Chef Ashlie Dias:  3 preparate create cu pasiune, în compania muzicii live a saxofonistului Lorin Sax, care învăluie fiecare moment într-o atmosferă intimă;

În inima capitalei, Sheraton Bucharest Hotel oferă cadrul perfect în care iubirea voastră se simte acasă, transformând fiecare clipă într-o experiență autentică.

Pentru mai multe informații despre opțiunile disponibile și rezervări, ne puteți contacta la 0743 145 337.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum a devenit șapca New York Yankees un simbol iconic în sport și modă
Advertorial
Cum a devenit șapca New York Yankees un simbol iconic în sport și modă
MODIVO: Tendințele iernii în toată splendoarea lor
Advertorial
MODIVO: Tendințele iernii în toată splendoarea lor
Top SkinGuru 2025: Produsele preferate de clienți și confirmate prin experiențe reale
Advertorial
Top SkinGuru 2025: Produsele preferate de clienți și confirmate prin experiențe reale
Trenduri K‑Beauty 2026 și de unde le achiziționezi în România
Advertorial
Trenduri K‑Beauty 2026 și de unde le achiziționezi în România
Ciocate colorate pentru zile în care vrei să ieși din tipare
Advertorial
Ciocate colorate pentru zile în care vrei să ieși din tipare
De ce specialiștii recomandă diagnosticarea tenului înainte de orice rutină de beauty
Advertorial
De ce specialiștii recomandă diagnosticarea tenului înainte de orice rutină de beauty
Libertatea
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
O fostă vedetă TV a murit la 31 de ani într-un accident. Mașina în care se afla s-a rupt în bucăți, apoi a luat foc
O fostă vedetă TV a murit la 31 de ani într-un accident. Mașina în care se afla s-a rupt în bucăți, apoi a luat foc
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026. Cele cinci planete în tranzit prin Vărsător vor juca un rol principal
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026. Cele cinci planete în tranzit prin Vărsător vor juca un rol principal
Motivul pentru care Adrian Minune a slăbit 17 kilograme. Medicii l-au avertizat: „Trăim acum, mâine nu se știe”
Motivul pentru care Adrian Minune a slăbit 17 kilograme. Medicii l-au avertizat: „Trăim acum, mâine nu se știe”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Greșeli care duc la hernie de disc
Greșeli care duc la hernie de disc
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Monica Gabor și Irina Columbeanu, escapadă la New York de ziua de naștere a Irinei. Ce au postat pe rețelele de socializare
Monica Gabor și Irina Columbeanu, escapadă la New York de ziua de naștere a Irinei. Ce au postat pe rețelele de socializare
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență
Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență
Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă. Cum s-a filmat alături de noua iubită
Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă. Cum s-a filmat alături de noua iubită
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit căzut pe stradă. Ce a pățit gazetarul
Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit căzut pe stradă. Ce a pățit gazetarul
Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre Trump. L-a descris în doar 2 cuvinte și a stârnit un val de comentarii! Mii de oameni au reacționat imediat
Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre Trump. L-a descris în doar 2 cuvinte și a stârnit un val de comentarii! Mii de oameni au reacționat imediat
catine.ro
Un actor celebru a devenit viral după ce a fost surprins mâncând cereale cu lapte la volan. Vedeta de 94 de ani face furori în online
Un actor celebru a devenit viral după ce a fost surprins mâncând cereale cu lapte la volan. Vedeta de 94 de ani face furori în online
Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Plachie de pește la cuptor cu legume. Rețetă tradițională
Plachie de pește la cuptor cu legume. Rețetă tradițională
Modalități simple de a folosi uleiul de cocos pentru scalpul uscat. Ce poți încerca în confortul casei
Modalități simple de a folosi uleiul de cocos pentru scalpul uscat. Ce poți încerca în confortul casei
Mai multe din advertorial
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
Advertorial

+ Mai multe
Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?
Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?
Advertorial

+ Mai multe
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
Advertorial

Tehnologia își găsește locul în toate aspectele vieții de zi cu zi, inclusiv în cel al curățeniei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC