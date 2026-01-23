O escapadă de iubire ce te poartă direct la Sheraton Bucharest Hotel

Luna februarie aduce momente care capătă un sens aparte atunci când sunt trăite în doi. Privirile, micile atenții și clipele împărtășite spun mai mult decât orice cuvinte.

Sheraton Bucharest Hotel este martorul iubirii voastre și vă așteaptă să spuneți „Te iubesc!' într-un cadru elegant, unde fiecare detaliu începând de la lumina caldă și atmosfera elegantă, până la serviciile alese, transformă o simplă seară într-o experiență memorabilă.

Love, served with care este conceptul creat special pentru seara de Valentines Day

în care ritmul încetinește, iar atenția se mută pe detalii. Cele 3 feluri de preparate gătite de Chef Ashlie Dias și muzica live a saxofonistului Lorin Sax creează atmosfera perfectă pentru a redescoperi plăcerea timpului petrecut împreună între note și arome. Întreaga cină, completată de o sticlă de vin și apă, este disponibilă la prețul de 530 lei / cuplu.

Pentru cei care vor să petreacă mai mult de o seară, Sheraton are și o altă ofertă, unde relaxarea întâlnește romantismul, iar răsfățul devine parte din poveste.

Refugiu romantic în inima Bucureștiului

Poate că o singură seară nu este suficientă pentru a sărbători iubirea. De aceea, am pregătit o escapadă completă, unde fiecare detaliu este gândit pentru a vă oferi timpul de care aveți nevoie să vă relaxați și să vă bucurați de fiecare clipă. La prețul de 1230 lei / cuplu, această experiență include:

Welcome drinks

Cameră dublă cu o priveliște spectaculoasă asupra orașului;

o priveliște spectaculoasă asupra orașului; Tratament VIP : căpșuni proaspete, ciocolată și prosecco, pentru că micile gesturi fac diferența;

: căpșuni proaspete, ciocolată și prosecco, pentru că micile gesturi fac diferența; Acces la Skyview Pool : un colț de liniște, ideal pentru o escapadă;

: un colț de liniște, ideal pentru o escapadă; Cină pregătită de Chef Ashlie Dias: 3 preparate create cu pasiune, în compania muzicii live a saxofonistului Lorin Sax, care învăluie fiecare moment într-o atmosferă intimă;

În inima capitalei, Sheraton Bucharest Hotel oferă cadrul perfect în care iubirea voastră se simte acasă, transformând fiecare clipă într-o experiență autentică.

Pentru mai multe informații despre opțiunile disponibile și rezervări, ne puteți contacta la 0743 145 337.

