O capcană pentru escroci, o nuntă cu peripeții și o lună de miere atipică în noile filme „Aurora Teagarden” la DIVA

În fiecare duminică, de la ora 16:00, DIVA presară mister, romantism și acțiune, pentru o după-amiază plină de neprevăzut alături de bibliotecara pasionată de investigații, Aurora Teagarden, partenerul ei, Detectivul Nick Miller și clubul de detectivi amatori al orașului.

Duminica 10 aprilie, de la ora 16.00, în „Misterele Aurorei Teagarden 15: Cum să escrochezi un escroc' (Aurora Teagarden Mysteries: How to Con a Con, 2020), detectivul amator Aurora (Candace Cameron Bure) împreună cu logodnicul ei, Nick (Niall Matter), au parte de o nouă provocare, un nou caz care le pune la încercare abilitățile de investigație. Aida, mama Aurorei, de profesie agent imobiliar, are probleme cu un client al cărui trup este găsit fără suflare. Cum vor putea membrii clubului de detectivi amatori să prindă un escroc? Își vor folosi toate resursele ca să întindă o capcană!

Duminică, 17 aprilie, la ora 16.00 este programată o nouă întâlnire cu „Misterele Aurorei Teagarden 16' (Aurora Teagarden Mysteries 16: Til Death Do Us Part, 2021). Cu doar câteva zile înainte de nunta Aurorei, un corp neînsuflețit este descoperit și ea se teme că tatăl ei ar putea fi implicat. Ea și logodnicul ei, Nick, se grăbesc să rezolve cazul înainte de a spune DA!'. Cu emoții pentru ziua cea mare, cu o investigație în care tatăl ei este suspect și cu ultimele detalii de pus la punct, sperăm cu toții ca Aurora să transforme toate acestea într-o zi memorabilă.

În 24 aprilie, tot de la ora 16.00, „Misterele Aurorei Teagarden 17' (Aurora Teagarden Mysteries 17: Honeymoon, Honeymurder, 2021) ar trebui să fie o călătorie fermecătoare a celor doi proaspăt căsătoriți. Dar, aflați într-o escapadă înainte de luna de miere, Aurora și Nick au un alt mister de rezolvat și pare că nu au de gând să se bucure doar de compania celuilalt și de natură. În timp ce se plimbă cu barca pe lac, într-un cadru extrem de romantic, bibliotecara noastă preferată și soțul ei detectiv descoperă un trup în apă. Cei cu pasiunile Aurorei nu au parte de odihnă niciodată pentru că pericolul le bate mereu la ușă, cazurile nu pot rămâne nerezolvate, așa că cei doi se lansează din nou într-o investigație pe cont propiu.

