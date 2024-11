Notino.ro prelungește Black Friday 2024 cu oferte exclusiviste

Notino.ro continuă să surprindă și anul acesta prin campania extinsă de Black Friday, oferind reduceri de până la 30% la o gamă variată de produse de lux, în special la cosmetice profesionale și la parfumuri de lux. Reducerile sunt disponibile între 11 noiembrie și 1 decembrie, dar ziua de 29 noiembrie marchează apogeul campaniei, aducând cele mai mari oferte ale sezonului. Clienții au astfel o lună întreagă la dispoziție pentru a explora promoțiile și a-și achiziționa produsele favorite la prețuri speciale.

Notino este lider european în retailul online de frumusețe, cu o experiență de peste 20 de ani și prezență în 28 de țări. Cu un portofoliu de 82.000 de produse de la peste 1.500 de branduri internaționale, magazinul Notino atrage milioane de clienți anual, cărora le oferă o experiență de cumpărături premium și un proces logistic performant. Anul trecut, peste 12 milioane de comenzi au fost expediate de la Notino, capacitatea de procesare atingând 140.000 de colete pe zi.

Selecție diversificată de produse de înfrumusețare și cosmetice de lux

Pe durata Black Friday, Notino.ro pune accentul pe produse esențiale pentru îngrijirea pielii. De la seruri special concepute pentru gene și sprâncene, la măști textile revitalizante și soluții exfoliante, gama de skincare include ingrediente active precum acidul hialuronic, colagenul și retinolul. Acestea sunt recomandate pentru hidratare profundă, anti-aging și regenerare, oferind soluții eficiente pentru toate tipurile de ten. Notino aduce și produse hi-tech pentru îngrijirea pielii, cum ar fi dispozitivele electrice care asigură o curățare profesională și ajută la prevenirea ridurilor, ideale pentru cei care doresc rezultate ca la salon, din confortul propriei case.

Gama extinsă de produse pentru îngrijirea părului include șampoane și balsamuri premium, care au fost special create pentru a hidrata și proteja părul. Pe lângă acestea, Notino oferă și articole de styling precum ceară, fixativ, spume pentru volum și spray-uri de netezire, care asigură o coafură impecabilă indiferent de condițiile meteorologice. Aceste produse sunt folosite de stiliștii de top și sunt esențiale pentru a obține un păr sănătos și strălucitor.

Un alt punct de atracție este categoria de makeup, unde produsele premium sunt acum accesibile la prețuri reduse. Fie că ești în căutarea unei truse de machiaj de la Notino, fie că îți dorești rujuri cu pigmenți intenși sau palete de farduri care îți pun în valoare trăsăturile, Black Friday este momentul ideal să-ți îmbogățești colecția.

Funcționalități inovatoare pentru cumpărături personalizate

Notino pune la dispoziție o serie de funcționalități care personalizează procesul de shopping. Printre acestea se numără Fragrance Finder, care ajută la selectarea unui parfum în funcție de ingredientele preferate și de stilul personal, făcând alegerea mai ușoară pentru cei care doresc o recomandare adaptată gusturilor proprii.

Funcția Shade Finder este o soluție excelentă pentru cei care caută nuanța potrivită de fond de ten. Prin câteva întrebări rapide, această funcționalitate oferă recomandări personalizate, facilitând alegerea produsului perfect din gama de makeup Notino. În plus, funcția Try it First permite testarea produsului cu o mostră înainte de deschiderea completă a ambalajului.

Pentru cei care caută cadouri cu o notă personală, opțiunea de Cadouri personalizate permite gravarea unor mesaje speciale pe anumite produse de pe Notino. Această funcționalitate transformă cadoul într-un obiect memorabil, perfect pentru orice ocazie importantă.Pe parcursul campaniei, Notino oferă reduceri substanțiale la toate categoriile de produse de lux, iar gama de cosmetice este la loc de cinste. Indiferent că ești în căutarea unei truse de machiaj completă sau a unui set de skincare de top, răsfoiește selecția noastră de produse de lux la prețuri speciale pe Notino.ro, pentru a profita de aceste oferte exclusive.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro