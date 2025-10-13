Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie

Pe țărmul Lacului Léman, în 1931, doctorul Paul Niehans a pus bazele terapiei celulare la Clinique La Prairie, visând la o piele capabilă să-și regenereze singură strălucirea. Din acel moment, Exclusive Cellular Complex™, un cocktail bio-activ de aminoacizi, vitamine și oligoelemente din alge marine, a devenit inima fiecărui produs, energizând celulele și stimulând colagenul cu precizia unui mecanism elvețian.

În 1987, La Prairie a reușit să încapsuleze caviarul în perle stabile, a schimbat pentru totdeauna standardul de fermitate și lifting. Rezultatul? Texturi fluide ca mătasea lichidă, capabile să netezească timpul de pe chip. Nu e de mirare că, pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2025, make-up artistul Sabrina Bedrani a ales Skin Caviar Liquid Lift și Luxe Eye Cream pentru look-ul Sofiei Vergara, pe care le-a catalogat ca fiind „truly transformative'.

Și atunci când luxul elvețian își părăsește laboratoarele de pe malul Lacului Léman, pentru a ajunge direct în ritualul tău, palierul de întâmpinare este Notino. „Aducerea La Prairie la Notino face parte dintr-o viziune clară: să facem brandurile excepționale mai accesibile, păstrând în același timp experiența la fel de premium ca și produsele în sine', subliniază Bartosz Kliś, Chief Commercial Officer al Notino.

Pentru a traduce această viziune în gesturi concrete de îngrijire, îți propunem să explorezi aceste formule-vedetă din colecția Skin Caviar:

Skin Caviar Harmony LExtrait rescrie paradigma fermității prin abordarea matricei extracelulare în trei dimensiuni: colagen, elastină și fibulină. Fluidul auriu, aproape imperceptibil la atingere, utilizează tehnologia Caviar Infinite pentru a stimula simultan aceste fibre de susținere. O doză strategică de ARGB3™ peptide calmează micro-inflamația, prevenind degradarea structurilor nou formate. Aplicat zilnic, serul generează o armonie structurală ce se traduce într-un contur facial mai clar, obraji mai ridicați și o luminozitate internă care nu depinde de iluminarea ambientală.

Skin Caviar Luxe Sleep Mask intră în scenă exact când tensiunea celulară atinge pragul critic al serii. Textura, la granița dintre balsam și mătase topită, se activează sub căldura pielii și livrează caviar întreg, lipide omega și Exclusive Cellular Complex™, într-o formulă respirabilă. Pe durata somnului, peptidele stimulează sinteza de colagen, iar un cocktail de ceramide reface bariera hidrolipidică. Dimineața, obrajii par ușor ridicați, contururile feței sunt vizibil redefinite, iar lumina internă capătă o claritate perlată, precum reflecția lunii pe Lacul Léman. Textura sa delicată permite efectuarea un masaj facial energizant, care intensifică microcirculația și sporește efectul sculptural.

Skin Caviar Luxe Eye Cream tratează conturul ocular cu precizia unui orologiu elvețian. Micro-capsulele de caviar și cafeină drenează delicate staza limfatică, estompează umbrele albăstrii și umplu ridurile incipiente. Peptida Lumidose adaugă un efect subtil de iluminare, fără să creeze un reflex perlat artificial. Crema, ușoară ca un sufleu, se absoarbe rapid și lasă o peliculă satinată ce reflectă discret lumina ambientală, creând impresia unei priviri odihnite, chiar și după un zbor transatlantic. Zi după zi, elasticitatea pielii fragile se îmbunătățește, iar conturul ochilor capătă claritate sculpturală, fără senzație de greutate.

Skin Caviar Liquid Lift aduce momentul de „instant gratification' într-un flacon cu două camere separate. La amestecare, perlele de caviar se întâlnesc cu o fază transparentă, bogată în peptide și polizaharide tensori. Aplicarea produce un efect de micro-lifting perceptibil în mai puțin de 60 de secunde, ca și cum o rețea invizibilă ar susține epiderma împotriva gravitației. În profunzime, extractul de caviar sporește densitatea dermei, iar acidul hialuronic de greutate moleculară multiplă menține volumul cutanat. Rezultatul este un ten ferm, cu pori estompați și o textură uniformă, conferindu-i pielii un finisaj de tip „glass-skin' impecabil.

Skin Caviar Absolute Filler oferă volum exact acolo unde contururile își pierd treptat rotunjimea. Extractul concentrat de Caviar Absolute, obținut prin presare la rece pentru a păstra lipidele și proteinele intacte, lucrează mână în mână cu acidul hialuronic de greutate multiplă, captând apa în derm și redensificând vizibil obrajii. Textura, inițial onctuoasă, se topește imediat într-un voal catifelat, fără reziduuri grase. Stimularea sintezei de colagen redefinește linia mandibulei, în timp ce niacinamida uniformizează tonul și sporește luminozitatea. Pielea capătă un aspect plin, elastic, cu trăsături mai netede și un relief cutanat vizibil împrospătat.

Notino, fondat în 2004 la Brno, în Cehia, este astăzi cel mai mare retailer beauty online din Europa: activează în 28 de țări, deține 26 de magazine fizice, pune la dispoziție peste 83.000 de produse de la 1.500 de branduri și deservește 24 de milioane de clienți.

