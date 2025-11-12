Notino Black Friday 2025: Parfumuri de nișă și seturi cadou la prețuri speciale

  de  ELLE
Notino Black Friday 2025: Parfumuri de nișă și seturi cadou la prețuri speciale

Noiembrie la Notino înseamnă o lună de reduceri care se reinventează săptămânal, nu o singură zi de haos în care te lupți cu toată lumea pentru ultimul set de parfum. E momentul în care parfumurile de nișă devin accesibile, iar seturile cadou premium își fac apariția, în ediții limitate.

Săptămâna asta rulează reduceri de până la 30% cu codul notino pe site, sau 33% cu codul mobile în aplicație. Black Friday la Notino a devenit ritual anual pentru milioane de pasionați de beauty din Europa, iar în 2025, specialiștii se așteaptă să fie doborât recordul de anul trecut, în care s-au expediat nu mai puțin de 300.000 de colete într-o singură zi din noiembrie.

Calendarele de Advent Cosmetice au revenit cu ediții limitate care ascund 24 de surprize zilnice: produse mini pentru față, corp și păr de la branduri precum FOREO, Moroccanoil sau Elizabeth Arden. Makeup Revolution vine cu calendarul All Stars, plin cu nuanțe fresh și produse care funcționează de dimineață, până seara. Unele calendare vin cu bonus neașteptat: vouchere de 520 RON pentru cumpărături viitoare pe Notino. Sunt perfecte pentru Moș Nicolae sau pentru prima jumătate a lunii decembrie.

Aplicația Notino vine și ea cu ceva surprize: Secțiunea de Saloane permite efectuarea unor programări rapide pentru proceduri profesionale de beauty și wellness. În perioada campaniei există un concurs simplu: dacă scrii cuvântul „Korea' la observații când faci programarea, intri automat în cursa pentru premii cu produse coreene în valoare de 3.490 RON. Câștigătorii se anunță la începutul lui decembrie.

Cadourile de sărbători de la Notino acoperă toate gusturile și bugetele. Parfumurile domină cu seturi iconice: Calvin Klein Euphoria sau Eternity pentru femei, Armani Emporio Stronger With You pentru bărbați, sau colecția miniaturală Lattafa Yara pentru cine vrea să exploreze mai multe arome. Hugo Boss The Scent vine în cofret elegant cu parfum și produse complementare care prelungesc nota olfactivă.

Skincare-ul luxury intră masiv: Clinique Holiday Hydration Heroes pentru luminozitate și hidratare intensivă, The Ordinary The Clear Set pentru ten curat și echilibrat, KERASILK Specialists cu efect regenerator pentru păr deteriorat. Sol de Janeiro aduce energia braziliană acasă cu Bum Bum Party of Two sau Cheirosa Collection, seturi care miros a vacanță și soare.

Pentru îngrijirea zilnică există opțiuni accesibile și frumos ambalate: Vivian Gray cu combinații de vanilie și patchouli sau mandarin și grapefruit, Baylis & Harding cu texturi cremoase și arome fresh, Ziaja Goat’s Milk pentru păr uscat. În secțiunea de cadouri de pe Notino se găsesc și halate satinate sau seturi de bureți pentru machiaj ultra-soft, ambalate în cutii festive.

Nu lipsesc nici gadget-urile de beauty: kit-uri pentru ondulat părul fără căldură de la BrushArt, pensule profesionale în genți de călătorie marca Notino Glamour Collection, seturi de lip gloss-uri de la Essence Juicy Bomb. KMS Color Vitality este salvarea pentru părul vopsit, cu șampon și balsam care păstrează culoarea vibrantă săptămâni întregi.

Oglinda Virtuală testează live nuanțe de makeup prin camera telefonului, Fragrance Finder propune parfumuri bazate pe preferințele tale olfactive, iar Try it First îți trimite o mostră alături de parfumul mare, ca să-l poți testa înainte. Gravarea laser pe sticle transformă orice parfum în cadou memorabil, iar ambalarea premium completează experiența cu eleganță.

Abonarea la newsletter-ul Notino îți aduce ofertele direct în inbox înainte să devină publice. Paginile de Facebook și Instagram ale brandului postează constant inspirație și anunță drop-urile noi de produse. Totuși, aplicația cu notificări pornite rămâne cea mai rapidă metodă de a vedea când produsele din wishlist intră la reducere.Ziua de vârf a campaniei va fi pe 28 noiembrie, când se anunță cele mai spectaculoase reduceri ale lunii.

Sursa foto: Notino

