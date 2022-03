Nominalizările la Premiile Gopo 2022

Performanțele creatorilor români din domeniul cinematografiei, arta care ne aduce de fiecare dată împreună, chiar și în cele mai încercate vremuri, vor fi recompensate pe 19 aprilie.

26 lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2021 au fost luate în considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizărilor la cea de-a 16-a ediție a Premiilor Gopo. Printre filmele nominalizate se numără: Otto Barbarul (13 nominalizări), Malmkrog (11 nominalizări), Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (7 nominalizări), Neidentificat (7 nominalizări), Câmp de maci (7 nominalizări) și Luca (7 nominalizări).

Cineaștii Bogdan George Apetri (Neidentificat), Cristi Puiu (Malmkrog), Eugen Jebeleanu (Câmp de maci), Radu Jude (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) și Ruxandra Ghițescu (Otto Barbarul) sunt nominalizații categoriei Cea mai bună regie.

La categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal concurează Andreea Grămoșteanu (Complet Necunoscuți), Ioana Bugarin (Mia își ratează răzbunarea), Katia Pascariu (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), Marina Palii (Malmkrog) și Nicoleta Hâncu (Poate mai trăiesc și azi), în timp ce Adrian Titieni (Tata mută munții), Bogdan Farcaș (Neidentificat), Conrad Mericoffer (Câmp de maci), István Téglás (Luca) și Mircea Andreescu (După 40 de zile) concurează la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal.

Numărul mare de lungmetraje eligibile la această ediție pentru nominalizările la titlul de Cel mai bun documentar, dar și diversitatea acestora, i-au determinat pe membrii juriului să includă șase titluri pe lista filmelor care vor concura în 2022 pentru trofeul acordat la această categorie: Casa cu păpuși (r. Tudor Platon), Holy Father (r. Andrei Dăscălescu), Ieșirea trenurilor din gară (r. Radu Jude, Adrian

Cioflâncă), În mijlocul meu, vocea (r. Andra Hera), Noi împotriva noastră (r. Andra Tarara) și România Sălbatică (r. Dan Dinu).

Câmp de maci (r. Eugen Jebeleanu) și Otto Barbarul (r. Ruxandra Ghițescu), două dintre peliculele nominalizate în acest an la categoria Cel mai bun film de lungmetraj, se regăsesc și pe lista titlurilor care concurează pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de debut, alături de Complet Necunoscuți (r. Octavian Strunilă) și de lungmetrajele documentare Casa cu păpuși (r. Tudor Platon) și România Sălbatică (r. Dan Dinu).

Zece filme scurte se află în cursa pentru cele două premii dedicate, acordate în acest an Celui mai bun

scurtmetraj de ficțiune (6 titluri nominalizate) și Celui mai bun scurtmetraj documentar (4 titluri nominalizate).

La categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru următoarele cinci titluri distribuite în cinematografele din România anul trecut: Adieu les cons / Adio, proștilor! (r. Albert Dupontel), Annette (r. Leos Carax), Another Round / Încă un rând (r. Thomas Vinterberg), Les traducteurs / Traducătorii (r. Régis Roinsard), Portrait de la jeune fille en feu / Portretul unei femei în flăcări (r. Céline Sciamma).

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe premiilegopo.ro.

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo 2022 au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din profesioniști din domeniu: criticii de film Iulia Voicu și Ștefan Dobroiu, cronicarul Mihai Brezeanu (LiterNet), regizorii Laurențiu Damian și Ivana Mladenovic, actrița Rodica Lazăr, directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile, editorul Roxana Szel, creatoarea de costume Dana Păpăruz, producătoarea și regizoarea Monica Lăzurean Gorgan și producătoarea și organizatorul de festival Miruna Berescu.

După anunţul nominalizărilor, peste 650 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2022, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Premiile Gopo 2022 sunt organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc.

