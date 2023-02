Nikolaj Storm lansează o colecție exclusivă bazată pe design circular pentru Zalando 

Câștigătorul Zalando Sustainability Award Spring/Summer 2022, premiu decernat în cadrul Copenhagen Fashion Week 2021, designerul Nikolaj Storm a creat o colecție capsulă bazată pe design circular

Colecția este însoțită de un Raport de evaluare realizat de firma de consultanță pentru sustenabilitate Anthesis, ce oferă o viziune transparentă asupra celor patru etape ale ciclului de producție al articolelor

Colecția unisex compusă din 13 piese este disponibilă în exclusivitate pe Zalando

Zalando, una dintre cele mai importante platforme online de fashion și lifestyle din Europa, lansează o colecție capsulă exclusivă de la designerul danez Nikolaj Storm. Aceasta este însoțită de un raport realizat de firma de consultanță pentru sustenabilitate Anthesis, care își propune să ofere o viziune mai transparentă asupra modului în care colecția a utilizat designul circular în fiecare etapă a ciclului de producție.

Colecția SYNTHESIZER' este formată din 13 piese inspirate de culorile fluorescente și beat-urile electro și tehno, dar și de sunetul nailonului ce foșnește. Nikolaj a ales în mod intenționat să susțină schimbarea percepției asupra materialelor sintetice, folosind doar fibre sintetice, precum poliesterul reciclat și Lycra® T400®, un tip de fibre din poliester, cu proprietăți elastice. Designerul spune: Utilizarea fibrelor sintetice oferă durabilitate hainelor create și posibilitatea de reciclare repetată fără ca produsul să-și piardă calitatea. Fibrele permit, de asemenea, folosirea unor culori mai curajoase și o retenție mai bună, forma hainelor rămânând neschimbată, motiv pentru care sunt utilizate pentru produse sport.'

Colecția exclusivă a fost creată de Nikolaj Storm pornind de la criteriile de fashion circular, Circular Design Criteria, la a căror dezvoltare Zalando a contribuit activ. Zalando a adaptat criteriile la propriile Criterii de sustenabilitate și a lansat noua versiune în 2022, pentru a ajuta designerii din întreaga industrie să schimbe modul în care realizează produsele și pentru a crea un cadru de referință clar pentru brandurile ce doresc să vândă și promoveze acest tip de produse pe platforma sa. Zalando a apelat la serviciile firmei independente de consultanță pentru sustenabilitate Anthesis pentru evaluarea felului în care sunt aplicate criteriile de design circular în fiecare etapă a ciclului de producție și evidențierea oportunităților de îmbunătățire. Raportul complet poate fi găsit aici, iar conform acestuia atât durabilitatea fizică, cât și cea emoțională reprezintă provocări cu impact asupra duratei de purtare și păstrare a hainelor, înainte ca acestea să fie aruncate.

Circular Design Criteria (criteriile de design circular) sunt construite pe trei strategii: produsele sunt realizate cu resurse sigure și reciclate sau regenerabile; produsele sunt realizate pentru a dura mai mult, a fi reparate și, eventual, a beneficia de pașapoarte digitale de produs, permițând mișcarea în cadrul modelelor circulare de afaceri; și produsele sunt create pentru a fi recreate, așadar reciclate sau transformate în noi materiale atunci când ajung la finalul vieții.

Toate articolele din colecția capsulă îndeplinesc cel puțin nivelul minim al criteriilor. Pentru respectarea criteriilor au fost făcute ajustări de design, precum tivuri mai largi ce permit modificarea cu ușurință, fermoare pentru ca produsele să poată fi adaptate la diferite anotimpuri prin trecerea de la pantaloni lungi la pantaloni scurți, și coduri QR de îngrijire și reparare pentru fiecare model, pentru a le permite consumatorilor să înțeleagă felul în care pot extinde ciclul de viață al produsului.

Crearea și producția unei colecții circulare este un proces complex din punct de vedere al certificării și esențial pentru a asigura verificarea proprietăților menționate pentru toate părțile implicate. Din cauza acestor provocări, unul dintre modele nu a primit certificările necesare și a fost eliminat din colecție. Cu toate acestea, pentru a aduce această piesă la viață într-o manieră nouă și inovativă, Zalando a apelat la THE DEMATERIALISED, o platformă de ecommerce web3, care colaborează îndeaproape cu brandurile pentru care a creat îmbrăcăminte disponibilă doar în spațiile virtuale. Pentru a prezenta modelul ce nu a putut fi produs în varianta fizică, DEMATERIALISED a creat o alternativă digitală prin intermediul unui filtru AR, ce poate fi utilizată pe Snapchat și purtată virtual.

Nikolaj Storm, Creative Director: A fost o călătorie care m-a ajutat să cresc ca designer. Am putut crea ceva ce încearcă să împingă limitele industriei, respectând în același timp procesul și subliniind cât de complicat este ca un produs să fie circular. Am vrut să realizez o colecție care să spună povestea și evoluția procesului, să arate că încă mai avem de lucru, însă facem tot ce ne stă în putere în momentul de față.'

Laura Coppen, Head of Circularity at Zalando: Alături de Nikolaj Storm, am descoperit o zonă de colaborare ce oferă numeroase posibilități: pornind de la cunoștințele și abilitățile lui de design deosebite, am ridicat ștacheta, l-am provocat și susținut să se specializeze în design circular. Nikolaj a dat dovadă de pricepere, deschidere, curiozitate și flexibilitatea de a aborda această zonă, în ciuda numeroaselor obstacole și incertitudini asociate spațiilor neexplorate și inovative. Îi suntem recunoscători pentru colaborarea sa și ne bucurăm să-i prezentăm creațiile curajoase, alături de observații și informații despre provocările întâmpinate, ce se regăsesc în Raportul de evaluare Anthesis, și felul în care le-am abordat împreună.'

DESPRE ZALANDO

Zalando (https://corporate.zalando.com) este una dintre principalele platforme de fashion și lifestyle online din Europa. Fondată la Berlin în 2008, compania oferă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și beauty, celor peste 49 de milioane de clienți activi din 25 de țări. Selecția de branduri internaționale include atât nume cunoscute la nivel global, cât și mărci locale. Zalando este o platformă integrată, ce oferă inspirație, inovație și interacțiune când vine vorba de domeniul fashion. Suntem totodată o companie de top axată pe tehnologie, așadar ne străduim să oferim soluții digitale pentru fiecare aspect al procesului și pentru toți cei implicați: de la clienți, la parteneri, la colaboratorii importanți ce fac parte din povestea Zalando. Ne dorim să fim un punct de referință în fashion, dar și o platformă sustenabilă, cu impact net pozitiv asupra oamenilor și planetei.

DESPRE ZALANDO SUSTAINABILITY AWARD

Zalando Sustainability Award are loc în fiecare sezon în cadrul Copenhagen Fashion Week începând cu februarie 2021. Premiul încurajează brandurile de fashion să exploreze alternative sustenabile și să recunoască strategiile ce contribuie la o industrie fashion mai responsabilă. Toate brandurile ce participă la Copenhagen Fashion Week sunt invitate să aplice pentru acest premiu. Membrii juriului analizează cu atenție strategiile de sustenabilitate ale fiecărui brand, inclusiv colecțiile și măsura în care sunt utilizate inovații și procese mai sustenabile. Câștigătorul va primi un premiu de 20,000 de euro, precum și un parteneriat cu Zalando pentru dezvoltarea unei colecții capsulă exclusive. Aceasta va contribui la susținerea subiectului sustenabilității, prin explorarea unor soluții durabile când vine vorba de materiale, procese de producție, soluții tehnologice și trasabilitate. Zalando va susține brandul câștigător în dezvoltarea sa viitoare, prin oferirea unei selecții a colecției pe platforma sa accesată de peste 50 de milioane de clienți din 25 de piețe europene.

ABOUT NIKOLAJ STORM

Nikolaj Storm Copenhagen a fost desemnat câștigătorul Zalando Sustainability Award la Copenhagen Fashion Week SS22. Colecția lui Nikolaj a impresionat juriul prin evidențierea viziunii brandului de a crea stiluri mai durabile, care să permită clienților să se exprime așa cum vor. Angajamentul brandului de a-și reduce impactul asupra planetei s-a concretizat în evitarea risipei într-un proces în circuit închis, reutilizarea unor prototipuri și articole realizate cu materiale reciclate. Variația materialelor mai durabile prezente în colecție, precum și abordarea inovativă și modernă când vine vorba de fashion unisex și divers, îl deosebesc de concurență.

Nikolaj își descrie brandul ca fiind unul bazat pe valoare și cu impact social, care ia atitudine și își asumă responsabilitatea în diferite chestiuni, de la sustenabilitate în fashion și stil de viață, până la mișcări sociale.

