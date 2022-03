Nicola Coughlan și secretele din Bridgerton

La debutul celui de-al doilea sezon, fă cunoștință cu Nicola Coughlan, unul dintre starurile show-ului și interpreta lui Penelope Featherington, care se dovedește a fi Lady Whistledown, deținătoarea celor mai picante secrete din universul fictiv și seducător, mustind de intrigi.

De la premiera Bridgerton în ziua de Crăciun în 2020 pare că a trecut o veșnicie, poate și pentru că vremurile au fost atât de dramatice, poate și pentru că serialul Netflix – care a atins locul întâi pe platformă în 76 de țări – a ajuns la un statut de neimaginat. Dar decorurile somptuoase, costumele impresionante, intrigile complicate și felul în care scenariul reimaginează istoria… și, desigur, acele scene de sex i-au adus un număr uriaș de fani care așteaptă cu nerăbdare debutul celui de-al doilea sezon, pe 25 martie, adică la data la care revista în care citești acest material apare pe piață. Ca să celebrezi această ocazie, citește o conversație cu Nicola Coughlan, actrița irlandeză care a devenit cunoscută cu rolul lui Clare din Derry Girls și a ajuns să fie obsesia multora dintre noi interpretând-o pe Penelope Featherington în Bridgerton. Neînfricată în alegerea rolurilor (sau când vine vorba de a susține drepturile femeilor din țara sa), Nicola joacă unul dintre cele mai complexe personaje ale show-ului, iar finalul sezonului a reprezentat un punct culminant, dezvăluind publicului cealaltă identitate a sa: Lady Whistledown.

p

ELLE: Când ți-ai dat seama că primul sezon din Bridgerton a devenit un fenomen la nivel global?

Nicola Coughlan: E un lucru foarte ciudat să-ți dai seama de faptul că ești parte dintr-un fenomen. Am văzut numerele și nu se poate ca un creier uman să le proceseze. Este suprarealist. Cred că am început să-mi dau seama atunci când am început să văd peste tot. Fiecare celebritate se uita la el, oamenii făceau referințe, Billy Porter spunea lucruri ca „Bridgerton realness și atunci te gândești: „oh, bine, deci nu doar prietenii și familia mea au văzut asta. E ireal, dar uimitor.

ELLE: Succesul major de care s-a bucurat primul sezon a schimbat felul în care echipa a abordat cel de-al doilea sezon?

Nicola Coughlan: E ciudat să te întorci după ce ai avut un astfel de succes. După primul sezon, o mulțime de oameni m-au întrebat dacă suntem emoționați acum și, bizar, nu suntem. E doar foarte amuzant și incitant. Acest sezon se bazează pe cartea lui Anthony Bridgerton, care este o favorită a fanilor. Kate Sharma este un personaj atât de iubit. Poate că ar fi trebuit să fim mai emoționați, dar nu am fost, ne-am simțit doar mai incitați.

ELLE: Unde o regăsim pe Penelope în acest sezon?

Nicola Coughlan: Al doilea sezon este ca epoca Britney Spears pentru ea: nu mai e o fată, dar nu e încă femeie. Cu siguranță a crescut, dar încă nu a ajuns acolo. După marea dezvăluire de la finalul sezonului trecut, începem să vedem din ce în ce mai mult partea sa de Whistledown în viața de zi cu zi. Începem să vedem că Penelope și Whistledown se confundă și asta a fost foarte nostim de jucat, pentru că este aproape ca și cum ai interpreta două roluri complet diferite. Nu cred că oamenii se așteaptă la asta.

ELLE: Ultimul sezon s-a încheiat cu marea dezvăluire că Lady Whistledown e, de fapt, Penelope. Cum ai aflat pentru prima dată despre această dezvăluire?

Nicola Coughlan: Am aflat într-un mod neașteptat și foarte straniu. Eram pe un forum online al fanilor, pentru că voiam să absorb cât de multă informație aș fi putut despre Penelope, cât de repede se putea, odată ce am obținut rolul. Și am fost într-un asemenea șoc încât nu îmi venea să cred. În primul rând numai ideea de a fi fost distribuită în acest proiect este atât de incitantă, dar să aflu că rolul e încă și mai bun și că au avut încredere să îmi dea mie rolul – ăsta a fost incredibil. Nu știam dacă acest lucru urma să fie dezvăluit la finalul primului sezon, de fapt chiar l-am filmat la luni de zile după ce am terminat cu tot restul, pentru că nu reușeau să se hotărască dacă să facă sau nu dezvăluirea – iar apoi m-a sunat Chris Van Dusen, spunându-mi: „Ni se pare că are sens să facem dezvăluirea, din cauza felului în care se va dezvolta personajul Penelope în al doilea sezon. Cred că veți vedea motivul, și acum e mult mai amuzant. Cred că, în cazul show-urilor care includ identități secrete, dacă ții lucrul acesta ascuns prea mult timp alegerea nu se justifică până la final. Cred că a fost alegerea cea mai inteligentă să arătăm publicului secretul devreme, pentru că va fi mai distractiv pentru ei acum să o privească pe Penelope, știind că trebuie să fie vicleană.

ELLE: De ce crezi că și-a creat Penelope acest alter ego?

Nicola Coughlan: Penelope este un outsider în propria familie. Și chiar poate să separe lucrurile. De obicei ia o situație și spune: „OK, nu pot să gestionez asta chiar acum și o pune pe un raft separat. Cred că i-ar plăcea să se exprime la fel de liber ca Eloise, dar lucrul acesta nu e în natura ei. Cred că este o scriitoare clasică, mulți scriitori sunt așa. Câteodată întâlnești oameni care au scris cele mai nebunești lucruri și de fapt sunt cele mai rezervate persoane dintr-o încăpere. Și stai și te gândești: „cum au ieșit din tine toate acele personaje?. Cred, de asemenea, că s-a obișnuit să fie o observatoare întreaga ei viață. Ea se află în încăpere, dar nimeni nu o privește și nimeni nu vorbește cu ea. Are și un element de Matilda, ceva de genul: „am să mă răzbun fiind foarte isteață. Dar Penelope nu poate pune chiar atâtea lucruri pe raftul despre care vorbeam, pentru că în cele din urmă se vor răsturna.

ELLE: Ce ne poți spune despre ce urmează să vedem în relația dintre Penelope și Eloise Bridgerton, în prietenia lor, în acest sezon?

Nicola Coughlan: Este amuzant, pentru că Eloise își face debutul în societate în acest sezon, și am așteptat cu mare încântare acest moment, pentru că Penelope nu a avut prieteni la baluri în primul sezon. Se simțea singură de foarte multe ori. Partea amuzantă este că te poți simți destul de singur să filmezi acest lucru, pentru că stai singur ore, zile la rând. Dar și faptul că Eloise participă acum la baluri poate fi dificil pentru Penelope, pentru că business-ul ei se bazează pe colectarea bârfelor – așa că trebuie să facă asta. Dar Eloise este tot timpul lipită de Pen. Așa că e simpatic să avem de-a face cu provocarea asta, că Penelope o iubește pe Eloise, dar că ea îi și stă puțin în cale. Le vedem distrându-se și ieșind în lume și șoptind mereu despre toată lumea. Ele cred că sunt cele mai istețe fete din încăpere, ceea ce probabil că este adevărat. Stau acolo și judecă, ceea ce e foarte amuzant. Cu siguranță tot acest sezon este un carusel de emoții. Mie și Claudiei nu ne place când Penelope și Eloise se ceartă, ne purtăm ca niște copii în legătură cu asta, dar cred că prietenia lor este una adevărată. Nu poate curge mereu numai lapte și miere în relația lor.

ELLE: De ce crezi că Penelope a ales să nu îi spună lui Eloise că ea este Lady Whistledown?

Nicola Coughlan: Cred că Penelope este foarte obișnuită să își țină secretele pentru sine. Cred că este un lucru pe care l-a făcut încă de mică, pentru că este un outsider. Surorile ei, Philippa și Prudence, se au una pe cealaltă. Mama ei e foarte prinsă în această societate. Tatăl ei nu e acolo, dar a fost o figură absentă, foarte distantă. Cred că e foarte obișnuită să țină totul în ea și să nu împărtășească nimic. Și acesta este și motivul pentru care se simte atât de bine alături de Eloise, pentru că Eloise este deschisă într-un fel în care ea nu este și în care nu știe să fie. Whistledown doar trăiește într-o altă parte a creierului ei. Dar o s-o vedeți luptându-se cu asta în acest sezon, o să vedeți că acest secret o macină – ceea ce ar și trebui să se întâmple, de altfel! Ca să mă separ de personajul meu. De fiecare dată când Penelope o minte pe Eloise, mă gândesc: „E îngrozitor, îngrozitor!.

ELLE: Cum a fost experiența de a lucra cu Claudia Jessie în acest sezon?

Nicola Coughlan: O plăcere. O iubesc atât de mult pe fata asta, este atât de bună, mă susține atât de mult. Într-o industrie care poate fi extrem de competitivă, Claudia e acea persoană care te va susține întotdeauna și care va fi acolo să te aplaude. E atât de deschisă. Întotdeauna dă atât de mult, întotdeauna te simți liber să încerci lucruri cu ea și e un mare privilegiu faptul că avem o astfel de prietenie. Și face diferența și pe ecran. Dacă aș putea să lucrez cu ea la fiecare job pe care l-aș avea de acum înainte, aș face-o. Consideră-mă deja înscrisă.

ELLE: Între Penelope și Regina Charlotte e un joc de-a șoarecele și pisica în acest sezon, pentru că încearcă să dezvăluie adevărata identitate a lui Lady Whistledown. Poți să ne povestești despre asta?

Nicola Coughlan: Regina Charlotte e foarte hotărâtă să o învingă pe Whistledown. În această lume, câteodată pare că Whistledown are mai multă putere decât regina însăși. Regina Charlotte ar trebui să fie cea care dă tonul și care le spune tuturor cum stau lucrurile, dar de fapt Whistledown face asta. Și asta e o mare palmă în fața reginei, așa încât e foarte hotărâtă să o învingă. Dar Lady Whistledown nu e atât de ușor de găsit pe cât i-ar plăcea să creadă reginei.

ELLE: Ce ne poți spune despre viața sentimentală a lui Penelope în cel de-al doilea sezon?

Nicola Coughlan: Viața ei romantică este la fel de complicată și de unilaterală ca întotdeauna. Relația ei cu Colin Bridgerton a progresat, din primul sezon, pentru că au corespondat câtă vreme Colin a călătorit. Pentru că Penelope este o scriitoare, cred că îi vine mult mai ușor să se exprime astfel. Cred că se simte ea însăși în preajma lui Colin, mai mult decât în prezența oricui altcuiva. Chiar mai mult decât cu Eloise, într-un fel ciudat. Dar sentimentele ei pentru Colin sunt cu siguranță undeva sus, în vreme ce ale lui sunt diferite, nu prea se întâlnesc la mijloc. Dar e clar că ea este femeia unui singur bărbat.

ELLE: Scenele de bal din Bridgerton au devenit iconice acum. Ne spui la ce să ne așteptăm în acest sezon și ce fel de muncă implică desfășurarea acestor evenimente uriașe?

Nicola Coughlan: Scenele de bal sunt cu adevărat epice, și realizarea lor implică enorm de multă muncă. Durează mult mai mult decât își imaginează oamenii, pentru că trebuie să pregătești sute de oameni și numai perucile cer săptămâni de planificare înainte. O rochie pe care am purtat-o în acest sezon a fost brodată de mână și cântărea enorm. A trebuit să alerg pe scări într-o scenă și îmi spuneau: „Poți să alergi mai repede?, iar eu le ziceam: „Nu, fizic chiar nu este posibil. Coregrafia este incredibilă. Sean „Jack Murphy, coregraful nostru, este cel mai drăguț om din lume, și folosește multă muzică modernă. Așa că dansăm pe muzică modernă la repetiții, iar apoi îi dau o notă Regency. Jack abordează fiecare dans ca o parte din poveste. Nu am crezut că voi dansa anul acesta, iar când am dansat am fost foarte încântată, așa cum a fost și mama mea. Mă întreba de fiecare dată când mă suna în pauza de masă: „Ai dansat la bal?. Și când chiar am dansat a fost foarte fericită.

ELLE: Cu ce ai vrea să rămână publicul din acest sezon din Bridgerton?

Nicola Coughlan: Cred că o să le placă dinamica dintre Kate și Anthony. Kate este o femeie foarte puternică și nu îi e frică să spună ce gândește, iar Anthony este un om care trebuie pus la locul lui. Cred că vor vedea o mulțime de trăsături ale personajelor pe care deja le cunosc și le iubesc. De data asta totul e mult mai dramatic, vor fi dezvăluite multe secrete. Iar un lucru special la munca la acest sezon a fost gândul că ne întoarcem să lucrăm la un serial care le aduce oamenilor atâta bucurie. Suntem, în secret, un pic îngâmfați știind ce bun este acest sezon și cât de mult le va plăcea oamenilor.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro