Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești

În urma unei acțiuni caritabile desfășurate în decembrie 2025, care a vizat sprijinirea mai multor familii aflate în dificultate, Selly a decis să transforme acest demers într-o direcție strategică pe termen lung, integrată în dezvoltarea proiectului Nibiru.

Ajutorul oferit la finalul anului trecut a avut un impact imediat și vizibil asupra beneficiarilor, confirmând o realitate cunoscută, dar adesea ignorată: există comunități și persoane pentru care sprijinul punctual poate face o diferență majoră. Tocmai acest impact favorabil a stat la baza deciziei ca începutul anului 2026 să fie dedicat construirii unei noi direcții de caritate asociate brandului Nibiru.

Această inițiativă va avea un focus clar asupra localităților Tuzla și Costinești, zone în care proiectul Nibiru se dezvoltă activ din punct de vedere economic. Dincolo de investiții, infrastructură și locuri de muncă, echipa proiectului consideră esențial ca această creștere să fie dublată de un angajament real față de comunitățile locale.

„Cred că orice business care se dezvoltă într-o comunitate are responsabilitatea de a contribui și la binele oamenilor care trăiesc acolo, mai ales al celor pentru care impactul economic general nu ajunge niciodată', a declarat Selly.

Direcția de caritate Nibiru va avea, în prima etapă, un focus prioritar pe copiii care nu au acces la educație sau la resursele necesare pentru a merge la școală și pe vârstnicii aflați în situații vulnerabile, care nu mai pot munci și se confruntă cu lipsuri majore.

Pentru a putea identifica rapid și corect cazurile care au nevoie de sprijin, a fost pusă la dispoziție o adresă de e-mail dedicată semnalărilor din comunitățile vizate: [email protected] Această adresă are rol exclusiv de colectare a sesizărilor, urmând ca intervențiile să fie realizate într-un cadru transparent și responsabil, în colaborare cu parteneri specializați din zona umanitară.

Pe termen lung, inițiatorii proiectului își propun ca acest model de implicare socială să poată fi extins și în alte zone ale țării. În această etapă însă, prioritatea rămâne județul Constanța, acolo unde Nibiru crește și unde impactul pozitiv poate fi construit încă de la început, împreună cu comunitatea.

„O singură faptă bună nu este suficientă' 

„Ne-a bucurat enorm că am putut face o faptă bună. Dar o singură faptă bună nu este suficientă.' Aceasta este ideea de la care pornește decizia lui Selly de a transforma un gest punctual într-un angajament pe termen lung față de comunitățile în care dezvoltă proiecte majore.

După acțiunea caritabilă din decembrie, care a vizat mai multe familii aflate în dificultate, impactul direct și reacțiile primite l-au convins că nevoia este mult mai mare decât un singur moment sau un singur loc. Astfel, începând cu 2026, Selly își propune să extindă inițiativa și să ajute mult mai mulți oameni aflați în condiții defavorizate.

Decizia este strâns legată de dezvoltarea proiectului Nibiru în Costinești și Tuzla. Dincolo de impactul economic al acestuia, respectiv mii de locuri de muncă directe și indirecte, inițiatorii proiectului consideră esențial să existe și o componentă socială reală, orientată către cei care nu ajung să beneficieze direct de aceste oportunități.

„Sunt foarte multe cazuri de oameni care trăiesc la limita sărăciei: bătrâni care nu mai pot munci, copii care nu au acces la educație, oameni care duc grija zilei de mâine.'

În această etapă, focusul inițiativei va fi clar: copiii și vârstnicii. Copiii care au nevoie de sprijin pentru a merge la școală și pentru a avea acces la educație. Bătrânii care nu mai pot munci și care nu au resursele necesare pentru un trai decent.

Pentru a putea interveni eficient, este în curs de construire o structură dedicată, care să permită ajutor concret și rapid, exact acolo unde este nevoie. Până la finalizarea acestei structuri, a fost creată o adresă de e-mail la care pot fi semnalate cazuri reale din comunitățile vizate: [email protected]

Locuitorii din Costinești și Tuzla sunt încurajați să scrie dacă știu familii sau persoane aflate în dificultate. Pe termen lung, Selly își dorește să se implice în cazuri din toată țara, însă a ales să înceapă acolo unde dezvoltă acest proiect, considerând că orice antreprenor care construiește ceva într-o comunitate are responsabilitatea de a da ceva înapoi.„Când i-am vizitat pe oamenii din Mărcești, la finalul anului trecut, am fost pur și simplu marcat.' Pentru că, uneori, un proiect nu înseamnă doar cifre, investiții și infrastructură, ci și capacitatea de a vedea oamenii care trăiesc dincolo de ele.

Sursa foto: Nibiru

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
Advertorial
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
Advertorial
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
7 beneficii ale parfumurilor unisex
Advertorial
7 beneficii ale parfumurilor unisex
DiKa Spring/Summer 2026
Advertorial
DiKa Spring/Summer 2026
Micro weddings, trendul nunților în 2026 – cele mai bune locații din București
Advertorial
Micro weddings, trendul nunților în 2026 – cele mai bune locații din București
Cum să păstrezi părul blond hidratat și fără vârfuri despicate
Advertorial
Cum să păstrezi părul blond hidratat și fără vârfuri despicate
Libertatea
Imagini cu casa din Primăverii a lui Gino Iorgulescu. Cum arată vila în care a copilărit Mario
Imagini cu casa din Primăverii a lui Gino Iorgulescu. Cum arată vila în care a copilărit Mario
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au mutat cu chirie într-un apartament din București. Ce se întâmplă cu casa lor din Corbeanca: „Un chin”
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au mutat cu chirie într-un apartament din București. Ce se întâmplă cu casa lor din Corbeanca: „Un chin”
Dorian Popa a izbucnit în lacrimi în fața judecătorilor. Ce a fost întrebat la tribunal și pe cine spune că a dezamăgit
Dorian Popa a izbucnit în lacrimi în fața judecătorilor. Ce a fost întrebat la tribunal și pe cine spune că a dezamăgit
Ego.ro
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise
Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise
Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”
Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
E vestea momentului în showbiz! Cei doi iubiți au devenit părinți de fetiță și sunt în culmea fericirii! Au publicat deja și prima poză cu micuța! „E perfectă! Suntem îndrăgostiți de ea”
E vestea momentului în showbiz! Cei doi iubiți au devenit părinți de fetiță și sunt în culmea fericirii! Au publicat deja și prima poză cu micuța! „E perfectă! Suntem îndrăgostiți de ea”
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din advertorial
Ştirile Kanal D, un reper de informaţie relevantă pentru publicul din întreaga ţară
Ştirile Kanal D, un reper de informaţie relevantă pentru publicul din întreaga ţară
Advertorial

+ Mai multe
Hăinuțele pentru câini de la PetPal: cum să-ți îmbraci câinele confortabil, cu stil
Hăinuțele pentru câini de la PetPal: cum să-ți îmbraci câinele confortabil, cu stil
Advertorial

+ Mai multe
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Advertorial

Majoritatea bijutierilor ajung la această profesie prin ucenicie, educație formală sau tradiție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC