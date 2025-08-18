NEW IN – eleganță cotidiană

Advertorial
Visezi la un look casual și estival, perfect pentru agitația zilnică?

Ultimele săptămâni de vară capătă o nouă energie cu noua colecție de la Oltre: denim rafinat, tricouri cu detalii surprinzătoare și accesorii în tendințe, pentru ca tu să te simți chic în orice moment.

Noua colecție aduce nuanțe inedite de stil. Piese aparent simple capătă personalitate prin detalii sofisticate: denim-ul se îmbogățește cu micro-cristale, iar clasicul tricou alb devine piesa de rezistență grație imprimeurilor delicate și eșarfelor cu aer boem. Este momentul să-ți exprimi personalitatea și să transformi fiecare zi într-o ocazie de modă.

Dar dacă visezi la un look elegant și versatil, gata să te însoțească de la birou până la o cină rafinată, atunci tot aici îți vei găsi inspirația. Croiuri fluide, volume relaxate și accente strălucitoare se îmbină cu o paletă cromatică romantică pentru ținute ce respiră feminitate și caracter.

Și apoi… există acel twist neașteptat: rozul pudrat. Elegant, rafinat și perfect în trend, costumul de la Oltre cu croi sartorial aduce un aer contemporan garderobei tale. Completează-l cu accesorii strălucitoare și vei obține un look îndrăzneț, imposibil de uitat.

Noua colecție Olte rescrie regulile stilului cotidian: piese versatile și chic, croiuri lejere, detalii prețioase – totul pentru un rafinament discret, dar irezistibil.

Și dacă ar trebui să alegem singura piesă pe care am purta-o toată vara (și, cine știe, poate și în primele zile de toamnă), răspunsul ar fi clar: rochia florală.

Pentru că rochiile cu imprimeu floral combină prospețimea, feminitatea și eleganța într-un singur gest de stil. Poate fi un midi dress lejer sau o rochie chemisier cu imprimeu floral.

În această vară, Oltre îți dă libertatea de a fi tu însăți – elegantă, relaxată și mereu pregătită pentru un compliment. Descoperă colecția în magazine și online, pe oltre.com .

Sursa foto: Oltre

