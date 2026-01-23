Nespresso își consolidează prezența în București prin inaugurarea unei noi locații 

O experiență premium cu cafea, acum și în Park Lake Shopping Center

Nespresso continuă dezvoltarea rețelei sale din România și anunță deschiderea unei noi locații în Park Lake Shopping Center, prezentată sub un nou concept de tip pavilion. Noua locație aduce experiența completă Nespresso mai aproape de consumatori, oferind acces la degustări, consultanță specializată și o gamă variată de peste 80 de sortimente de cafea, espressoare și accesorii premium, marcând al doisprezecelea punct de vânzare Nespresso. Compania își consolidează, astfel, expunerea națională, fiind prezent astăzi în șapte dintre cele mai mari orașe ale țării: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și Craiova.

„Extinderea rețelei Nespresso în București face parte din strategia noastră de a fi prezenți acolo unde iubitorii de cafea își petrec timpul, în contexte care facilitează o interacțiune autentică și relevantă cu brandul. ParkLake Shopping Center a fost o alegere fireascǎ, datorită modului în care reușește să conecteze experiența de retail cu spații de relaxare și timp petrecut în aer liber, devenind parte din ritmul cotidian al comunității locale. Noul pavilion Nespresso va completa rețeaua noastră din capitalǎ, oferind clienților oportunitatea de a explora universul Nespresso într-un cadru deschis, accesibil și prietenos, adaptat acestui tip de format. Pasionații de cafea vor beneficia de consultanță personalizatǎ și degustǎri, precum și de o selecție de produse atent curatoriatǎ, gândită pentru nevoile de consum cotidian', a declarat Alexandra Mociulschi, Retail Manager Nespresso România.

Un spațiu dedicat experienței premium cu cafea

Locația este prezentată sub un nou concept, tip pavilion, gândită ca un spațiu deschis, care invită la explorare și interacțiune. Amplasat la parter, în zona intrării dinspre parc, în spatele Info Desk-ului, pavilionul se remarcă printr-un design aerisit, cu vizibilitate din toate direcțiile, integrat natural în fluxul centrului comercial. Conceptul pune accent pe experiență și pe dialogul cu iubitorii de cafea, printr-un coffee wall extins, care evidențiază diversitatea sortimentelor Nespresso, și o zonă dedicată espressoarelor, concepută pentru a prezenta cele mai noi inovații ale brandului. Vizitatorii se pot bucura de o experiență completă, care îmbină expertiza în cafea cu serviciile personalizate, prin:

Degustări ghidate, pentru descoperirea sortimentelor de cafea preferate;

Recomandări personalizate despre sistemul Nespresso, oferite de consultanți;

Acces la o gamă variată de peste 80 de sortimente din gamele Original și Vertuo – de la espresso și lungo, la rețete cu lapte și cafele cu arome naturale, la colecțiile Master Origins și edițiile limitate;

Posibilitatea de a testa espressoarele Nespresso și de a explora selecția de accesorii premium;

Odată cu deschiderea noului pavilion, în week-end-ul dintre 24 și 25 ianuarie, Nespresso pregătește degustări de rețete de cafea, printre care și sortimentul Caffè Florian, în ediție limitată, unul dintre cele mai apreciate gusturi din portofoliu. Inspirat din cultura cafelei Venețiene, centrată în jurul uneia dintre cele mai vechi și admirate cafenele ale Italiei – Caffè Florian, din 1720 – acest sortiment este expresia unui espresso autentic în care se regăsește istoria și aroma unei epoci.

Colectarea și returnarea capsulelor folosite, parte din ecosistemul Nespresso

Odată cu deschiderea noii locații din București, Nespresso continuă să ofere clienților săi soluții accesibile pentru alegeri responsabile, cu grijă față de mediu. Capsulele utilizate pot fi returnate direct la punctul de vânzare, în spațiul special amenajat, iar la fiecare achiziție, clienții primesc gratuit o pungă specială pentru colectare. De asemenea, capsulele folosite pot fi returnate prin curier sau la Easybox, ca parte a sistemului de reciclare Nespresso.

O invitație deschisă către iubitorii de cafea din București

Nespresso invită toți pasionații de cafea din București să descopere noul punct de vânzare din Park Lake Shopping Center, un spațiu dedicat cafelei de cea mai bună calitate și experiențelor memorabile. Pentru mai multe informații despre Nespresso și cele mai recente noutăți ale brandului, accesați www.nespresso.com

Despre Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA este un promotor și un punct de referință pentru cafeaua porționată de cea mai bună calitate, având în centrul misiunii sale promisiunea dezvoltării sustenabile.

În România, acest angajament se traduce printr-un sistem cu 100% capacitate de reciclare a capsulelor pe piața locală, accesibil prin Easybox, curier sau în spațiile special amenajate din magazinele Nespresso. Capsulele colectate sunt complet valorificate: aluminiul este reciclat, iar zațul devine compost. Sistemul Nespresso este creat astfel încât optimizează consumul de cafea, apă și energie per ceașcă, fără compromisuri asupra calității.

La nivel global, 94% din cafeaua verde este obținută prin Programul AAA pentru Calitate Durabilă™, care sprijină fermierii și protejează biodiversitatea. Prin inițiativa The Positive Cup, Nespresso urmărește atingerea neutralității emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Acest angajament este susținut de Certificarea B Corp™, obținută în 2022, prin care Nespresso se alătură unei rețele globale de peste 9.000 de companii care pun sustenabilitatea și responsabilitatea socială în centrul activității lor.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al companiei Nespresso: www.nespresso.com



