Muzica pe care o asculți te influențează mai mult decât crezi

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Muzica pe care o asculți te influențează mai mult decât crezi

Muzica pe care alegem să o ascultăm are un impact surprinzător în viața personală, relațională și profesională, influențând felul în care ne simțim, interacționăm și evoluăm. 

Află cum se propagă efectul muzicii în viața ta și cum poți crea o coloană sonoră personală care să-ți susțină starea de bine.

Majoritatea oamenilor sunt susceptibili la efectele muzicii

Conform experților în muzică, oricine poate cânta. Acest lucru înseamnă că cei mai mulți dintre noi pot învăța să recunoască și să reproducă note muzicale, să învețe ritmul și coordonarea mușchilor interni și să se conecteze emoțional cu ceea ce cântă sau ascultă. 

De pildă, Oliver Sacks menționează în cartea sa, Muzicofilia, faptul că cei mai mulți dintre noi ne naștem cu ureche muzicală absolută și pierdem această abilitate în lipsa exercițiului, pe măsură ce ne dezvoltăm. Celebrul neurolog susține o teorie populară și încă cercetată în multiple comunități științifice: aceea că, înainte de cuvinte, oamenii comunicau prin sunete și ritm, asemenea multor specii de animale. Astfel, mulți ar spune că la baza limbajului nostru e muzica. 

Dacă vedem limbajul ca pe interfața principală între viața interioară și cea exterioară, mediul prin care acestea se influențează una pe cealaltă, atunci putem observa mai clar rolul fundamental al muzicii în procesele noastre de adaptare la lumea în care trăim. 

Efectele muzicii instrumentale

Efectele muzicii ambientale, instrumentale și clasice asupra plantelor și animalelor sunt dovedite în multiple studii, dar influența acestor stiluri muzicale asupra oamenilor e încă subiectul multor mituri și dezbateri.

Deși nimeni nu garantează că, dacă femeile însărcinate ascultă Mozzart, bebelușii vor dezvolta un IQ mai mare, multe persoane utilizează muzica ambientală, instrumentală sau clasică pentru scăderea nivelului de cortizol din corp și promovarea unei stări de calm. 

Auzim adesea piese precum cele cu sunete din natură, instrumente de lemn sau acorduri lente de pian în spații de relaxare, terapii sau meditație. Ele sunt alese pentru efectul demonstrat asupra reducerii stresului.

Muzica pe care alegi să o asculți poate susține performanța profesională

Andrew Huberman, profesor de neurobiologie la universitatea Stanford din SUA, a declarat în cadrul podcastului său că ascultă adesea muzică ambientală pentru a-și spori concentrarea când scrie sau lucrează izolat. 

Playlisturile cu ritmuri constante, sunete naturale și fără vocalist sunt utilizate deseori pentru a crește puterea de concentrare sau nivelul de energie. 

Muzica, o formă de auto-reglare

Muzica poate fi și o formă simplă și la îndemână pentru reglare emoțională. Anumite melodii ne pot ajuta să ne conectăm cu emoții inconfortabile, să le simțim și să le consumăm în siguranță. Alte cântece ne ajută să ne schimbăm starea de spirit. 

Aceste lucruri sunt destul de comune, însă, în ultima vreme, a apărut un nou mod de a utiliza muzica pentru dezvoltare personală și reglare emoțională: din ce în ce mai multe persoane aleg să participe la cursuri de canto pentru igienă emoțională. 

Un curs de canto profesionist poate încuraja eliberarea emoțiilor reținute și autodisciplina. 

Atunci când îți folosești vocea în mod conștient, înveți să-ți liniștești sistemul nervos, să-ți cunoști corpul și să canalizezi emoțiile prin disciplină și antrenament într-o activitate constructivă și creativă.

Cum se simte cu adevărat impactul muzicii în viața noastră?

Muzica acționează asupra noastră într-un mod complex, atât la nivel emoțional, cât și cognitiv și chiar fiziologic. Sunetele pot declanșa reacții fizice, cum ar fi modificări ale ritmului cardiac sau ale respirației, chiar și atunci când nu le acordăm atenție.

Răspunsul corpului la muzică

O piesă ritmată poate accelera bătăile inimii și crește nivelul de energie, în timp ce o melodie lentă favorizează relaxarea, reducând tensiunea arterială, calmând respirația și detensionând musculatura. 

Aceste reacții apar adesea automat și influențează starea de bine.

De ce influențează muzica atât de puternic?

Atunci când ascultăm muzică, anumite zone ale creierului care țin de emoții, memorie și plăcere, devin active. Asta explică de ce o anumită melodie poate stârni brusc o reacție emoțională puternică sau ne poate readuce în minte un moment din trecut cu o claritate surprinzătoare. 

Reacția nu este planificată sau controlată. Pur și simplu muzica reușește să acceseze aceste părți din noi într-un mod direct și puternic.

Legătura dintre muzică, exprimare și relațiile sociale

Muzica este o formă naturală de conectare. Atunci când cântăm împreună, într-un grup, simțim că aparținem, că suntem înțeleși și în siguranță, așa cum se întâmplă adesea în coruri, în familie, în biserică, în grupuri de prieteni.

Atunci când o persoană își folosește vocea (într-un curs de canto, la karaoke, într-o ieșire cu prietenii sau într-un concert) se expune emoțional. Această vulnerabilitate poate aduce apropiere și înțelegere în relațiile personale. 

Evenimentele muzicale oferă un cadru în care oamenii se conectează cu ușurință, dincolo de statut social, vârstă sau experiență. Această deschidere se transferă ușor în viața de zi cu zi, în relațiile personale apropiate sau chiar și în relația cu noi înșine. 

Muzica face parte din rutina zilnică, chiar și atunci când nu suntem atenți

Primul sunet auzit de dimineață trezește în noi reacții care pot seta tonul întregii zile. O piesă energică ascultată la radio dimineața ne poate schimba radical starea de spirit. 

În spațiile comerciale, muzica este folosită strategic pentru a influența comportamentul de consum. De exemplu, melodiile în vogă pot crea o stare de confort care duce la decizii mai relaxate de cumpărare.

În trafic sau la birou, muzica de fundal influențează direct starea și nivelul de energie al celor care o aud. Un playlist violent ascultat în trafic crește șansele ca reacțiile noastre să fie agresive, în timp ce muzica ritmată susține concentrarea și productivitatea în timpul programului de lucru. 

Astfel, fundalul sonor e un factor constant care reglează tempoul și tonul activităților zilnice. Pentru cineva care conștientizează efectele muzicii asupra corpului, emoțiilor și abilităților sale cognitive, muzica va fi mereu un aliat de nădejde în navigarea provocărilor cotidiene și atingerea obiectivelor de viață.

Sursa foto: pexels.com

Cele mai vândute colecții!
MINCIUNA TA DIN APRILIE VOL.1 - Naoshi Arakawa MINCIUNA TA DIN APRILIE VOL.1 - Naoshi Arakawa 14.27 RON Cumpără acum
Logofătul de taină - Rodica Ojog-Brașoveanu Logofătul de taină - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Letopisețul de argint - Rodica Ojog-Brașoveanu Letopisețul de argint - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse 27.7 RON Cumpără acum
SOFIA IN SA - Dick King Smith SOFIA IN SA - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cramă DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 - 95 de puncte
Advertorial
Cramă DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 - 95 de puncte
#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie
Advertorial
#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie
Mituri despre criptomonede – ce sunt de fapt?
Advertorial
Mituri despre criptomonede – ce sunt de fapt?
5 Trucuri Pentru ca Extensiile de Gene să Reziste Mai Mult
Advertorial
5 Trucuri Pentru ca Extensiile de Gene să Reziste Mai Mult
Avantajele epilării pe termen lung față de metodele clasice
Advertorial
Avantajele epilării pe termen lung față de metodele clasice
Dansul relațiilor și al dublelor semnificații: Answear prezintă o nouă ediție a campaniei „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase” pentru Toamnă/Iarnă 2025
Advertorial
Dansul relațiilor și al dublelor semnificații: Answear prezintă o nouă ediție a campaniei „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase” pentru Toamnă/Iarnă 2025
Libertatea
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa mireasă”
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa mireasă”
Primele declarații făcute de Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie! A povestit toate detaliile
Primele declarații făcute de Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie! A povestit toate detaliile
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă
Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă
Unica.ro
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Mai multe din advertorial
dm și P&G au transformat trei noi săli de clasă în 2025 pentru elevii claselor pregătitoare din București, Pitești și Constanța
dm și P&G au transformat trei noi săli de clasă în 2025 pentru elevii claselor pregătitoare din București, Pitești și Constanța
Advertorial

+ Mai multe
Comunicat: UGG lanseaza campania “Iconic From the First Step"
Comunicat: UGG lanseaza campania “Iconic From the First Step"
Advertorial

+ Mai multe
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025 – o celebrare a muzicii, într-o ediție aniversară sub semnul excelentei
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025 – o celebrare a muzicii, într-o ediție aniversară sub semnul excelentei
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC