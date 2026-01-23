MODIVO: Tendințele iernii în toată splendoarea lor

Străzile acoperite de zăpadă și țurțurii atârnați de pe acoperișuri nu lasă loc de îndoială – iarna s-a instalat definitiv, iar anul acesta are un aer cu totul special, plin de atmosferă. Temperaturile sub zero grade ne amintesc că pălăriile, căciulile și mănușile sunt indispensabile în timpul activităților de sezon. Aici intervine MODIVO, care ne inspiră cu cea mai nouă colecție de iarnă și oferă răspunsuri gata pregătite la întrebarea: cum ne îmbrăcăm în acest sezon astfel încât ținutele să fie atât practice, cât și în pas cu moda?

Echilibrul perfect între fashion și funcționalitate

Chiar și cele mai mari it-girls ale modei trebuie să accepte că, atunci când temperaturile scad sub zero, unele compromisuri de stil devin inevitabile. Asta nu înseamnă însă să renunțăm la look-uri dictate de trenduri – dimpotrivă. Straturile suplimentare, precum blana faux, paltoanele lungi din lână sau gecile oversized tip puffer, pot transforma complet silueta și pot oferi ținutelor forme noi și interesante, mai ales atunci când sunt combinate texturi diferite.

În cea mai recentă campanie, MODIVO valorifică această abordare cu multă naturalețe, asociind o haină albă din blană faux semnată Pinko cu o pereche de pantaloni sport casual de la Patrizia Pepe. Accesoriile dau personalitate look-ului: o geantă neagră Badura și ochelari de soare oversized, tip shield, cu formă rectangulară îndrăzneață, rame groase și un aer sportiv, futurist – undeva la granița dintre high fashion și estetica Y2K.

Fashion care te învăluie în confort

Lâna rămâne vedeta incontestabilă a sezonului rece. Căldura și confortul ei, care îmbrățișează și protejează corpul, oferă libertate totală de mișcare și stare de bine. O rochie tricotată din lână, într-o nuanță de roz pudrat, semnată Patrizia Pepe, datorită siluetei simple, se așază delicat pe corp și transmite instant confort, relaxare și acea senzație de căldură cozy – exact ceea ce ne dorim de la o ținută de iarnă. Lâna aduce atât căldură, cât și funcționalitate, transformând rochia într-o alegere perfectă pentru zilele reci, fie că este purtată într-un styling casual, fie într-o variantă mai elegantă.

Rolul-cheie îl joacă accesoriile într-o nuanță contrastantă de taupe-gri. Cizmele înalte cu vârf ascuțit de la Gino Rossi și geanta minimalistă din aceeași linie echilibrează perfect baza pastelată și adaugă întregii ținute profunzime modernă și rafinament. Este un exemplu excelent despre cum accesoriile bine alese pot defini un look și pot transforma o rochie simplă, confortabilă, într-o apariție mult mai fashion-forward.

Iarna masculină în două interpretări – între lux și funcționalitate

Colecția noua este o trimitere clară către eleganța modernă, cu un accent de lux streetwear. Piesa centrală este o jachetă oversized din blană faux de la Hugo, care se aliniază perfect trendului puternic de „statement outerwear'. În această ținută, piesa de exterior devine protagonistul și definește întregul outfit. Alăturată unor pantaloni din lână cu croială lejeră și unor botine minimaliste din piele de la Calvin Klein, compoziția rezultată este coerentă și extrem de stilată. Un look sigur pe sine, care echilibrează eleganța cu confortul de zi cu zi.

A doua varianta mută accentul către moda outdoor funcțională, care influențează puternic trendurile urbane de câteva sezoane. O geacă matlasată tip puffer, atemporală, de la The North Face, o căciulă Hunter și straturi de knitwear construiesc un look pregătit pentru condiții reale de iarnă. Sunt haine create pentru frig, mișcare și activitate. Tonurile neutre, inspirate din natură, pantalonii confortabili și sneakersii tehnici Reebok se aliniază perfect cu trendul gorpcore, unde funcționalitatea întâlnește stilul conștient.

Deși tendințele au energii diferite, ele au un numitor comun: o abordare modernă a modei de iarnă, în care layering-ul, confortul și piesele statement de exterior joacă un rol esențial. Este dovada că, indiferent de estetică, moda contemporană înseamnă astăzi să îmbini conștient stilul cu funcționalitatea.

Toate produsele din campanie, precum și multe altele, sunt disponibile pe website-ul MODIVO și în aplicația mobilă.

Sursa foto: MODIVO

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro