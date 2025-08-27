MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban

Toamna aduce cu ea revenirea la ritmul cotidian al muncii și al întâlnirilor, după o vară plină de relaxare. Campania MODIVO „Back to Office' ne arată că stilul office nu trebuie să fie plictisitor sau rigid – dimpotrivă, este un spațiu unde ne putem exprima individualitatea prin alegerile vestimentare. Eleganța și profesionalismul se împletesc cu originalitatea, iar ținutele de zi cu zi capătă personalitate.

Back to Office propune o reinterpretare contemporană a stilului de birou. MODIVO demonstrează că biroul nu impune limite – ci poate deveni scena în care stilul reflectă cine ești cu adevărat. În locul ținutelor previzibile, apar culori vibrante, croieli moderne și materiale care combină rafinamentul cu confortul.

Toamna 2025: între tailoring relaxat și detalii statement

Tendințele sezonului aduc în prim-plan sacourile oversized, pantalonii largi, fustele din piele și tricotajele moi – elemente care permit compunerea unor look-uri elegante, dar relaxate, perfecte atât pentru birou, cât și pentru after-hours.

Noi reguli vestimentare la birou – pentru ea

Foto: Modivo.

Selecția feminină este un manifest stilistic pentru femeile care privesc hainele ca pe o extensie a personalității. Body-ul clasic de la NORMA KAMALI sau topul semnat Tommy Hilfiger devin bază pentru piese cu impact – precum sacourile oversized Magda Matyja sau cămășile minimaliste de la Marella și Munthe, în nuanțe deschise.

Toamna este perfectă pentru mixul de texturi: fusta din piele MAX&Co. combinată cu puloverul moale Munthe Purulia creează un outfit sofisticat, dar relaxat. Pantalonii palazzo Boss sau fustele Guess adaugă dinamism, în timp ce bomberul din lână Mari Preti este expresia perfectă a echilibrului dintre formal și urban chic.

Redefinirea garderobei – pentru el

Foto: MODIVO

MODIVO propune o reinventare a garderobei masculine de birou. Puloverele Selected Homme sau tricotajele Guess completează perfect pantalonii clasici, iar cămășile Boss sau Robe Di Kappa, în tonuri calde de alb, galben stins sau gri, devin piese de bază ale sezonului.

Croielile lejere ale pantalonilor G-Star Raw sau Ami Paris aduc un plus de relaxare stilului formal, mai ales când sunt purtați cu sacouri elegante de la Liu Jo sau Borgio. Ținuta este completată de jachetele de tranziție Robe Di Kappa – versatile și perfect aliniate la tendințele urbane.

Fiecare zi poate fi diferită

Campania MODIVO „Back to Office' este mai mult decât o selecție de piese în tendințe – este o invitație la a redefini codurile vestimentare de birou, astfel încât stilul personal să fie în prim-plan. Culorile, croielile și texturile devin un limbaj prin care comunicăm cine suntem și în ce direcție mergem.

Moda office a prezentului nu mai înseamnă rigiditate, ci exprimare autentică, alegeri asumate și confort. Ținuta de zi nu este doar o uniformă profesională, ci un mesaj subtil adresat lumii.

MODIVO ne reamintește că revenirea la birou poate fi un nou început – un moment în care redescoperim bucuria de a ne exprima prin modă. Garderoba office devine, astfel, un spațiu de creativitate și individualitate.

Colecția completă este deja disponibilă pe MODIVO.ro și în aplicația mobilă.

Foto: MODIVO

