Modă, stil personal și senzorialitate: Noile colecții de toamnă-iarnă din Băneasa Shopping City completate de experiența unică, The Fragrance Lab  26-29 septembrie

Noua colecție de toamnă-iarnă din Băneasa Shopping City aduce un mix perfect de eleganță și confort, cu piese care reflectă tendințele actuale în modă. Magazinele din centrul comercial propun colecții de la branduri internaționale de renume, unele dintre ele aflându-se în exclusivitate doar aici.

Inspirate de minimalismul modern, dar cu accente glam și sofisticate, colecțiile includ o varietate de piese esențiale pentru garderoba specifică sezonului care tocmai a început. Paltoanele și jachetele oversized din lână sau tweed sunt completate de pulovere voluminoase din tricot moale și eșarfe maxi, perfecte pentru zilele friguroase. În materie de culori, tonurile pământii precum caramel, kaki, burgundi și nuanțe calde de portocaliu sunt accentuate de detalii metalice și texturi bogate, precum catifeaua sau pielea. Pentru cei care caută o abordare mai îndrăzneață, nu lipsesc imprimeurile de tip tartan, carouri sau animal print, dar și piese statement, cum ar fi cizmele înalte și gențile mini sau la, polul opus, cele oversized. Fie că îți dorești o ținută casual pentru o ieșire relaxată în oraș sau un outfit cu adevărat deosebit pentru evenimente speciale, colecția de toamnă-iarnă din Băneasa Shopping City oferă opțiuni diverse și sofisticate pentru toate gusturile și nevoile.

„Dress as the main character of your own life' este mai mult decât un simplu headline de campanie, este o invitație de a te exprima prin stilul personal și de a-ți construi identitatea vizuală, așa cum simți și îți dorești. Fie că alegi piese statement care reflectă putere și încredere, sau un look minimalist, dar sofisticat sau chiar îndrăzneț, fiecare detaliu vestimentar vorbește despre cine ești și cum te simți în propria piele. Ca „personaj principal' în viața ta, ai libertatea de a crea o garderobă care nu urmează doar tendințele, ci le transformă, adaptându-le personalității tale. Astfel, fiecare alegere, de la culori până la texturi, devine o declarație de independență și autenticitate.

Parfumul este acel detaliu invizibil care completează perfect un outfit, adăugând o notă de rafinament și personalitate. La fel cum alegerea hainelor reflectă stilul personal, parfumul intensifică prezența și creează o experiență senzorială unică. Un miros bine ales poate amplifica eleganța unei ținute, fie că vorbim de un parfum subtil și floral pentru un look romantic sau de unul puternic și lemnos pentru o apariție dramatică. Acesta devine nu doar un simplu produs, ci o extensie a personalității tale, întregind povestea pe care o spui prin stilul vestimentar.

Surpriza cu care se lansează noile colecții de toamnă-iarnă este și anul acesta The Fragrance Lab. Devenit deja o tradiție, acest concept, permite clienților să creeze un parfum unic, adaptat gusturilor și personalității lor, oferindu-le o experiență olfactivă unică și exclusivă, completandu-și astfel ținuta în cel mai autentic mod posibil.

Începând de joi, 26 septembrie, până duminică, 29 septembrie, Băneasa Shopping City oferă o experiență memorabilă prin semnătura „Extensio Your Personality'. La cumpărături de minimum 800 lei, din maximum trei bonuri achiziționate din orice magazin din centrul comercial, clienții beneficiază de posibilitatea de a-și crea propriul parfum alături de un maestru parfumier.

Noua colecție toamnă-iarnă din Băneasa Shopping City este despre a găsi echilibrul perfect între tendințe și personalitate. Indiferent de stil – clasic, modern, extravagant sau minimalist – oferta magazinelor din Băneasa Shopping City acoperă toate preferințele și nevoile stilistice, fiecare outfit și fiecare parfum creat fiind o expresie a propriei identități.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro