Miresele anului 2022 sunt invitate să-și întâlnească rochiile visurilor lor la Bridal Studio!

Te căsătorești în anul 2022? Atunci Bridal Studio te invită să descoperi în București, în magazinul deschis în Calea Victoriei 44-46, cele mai frumoase rochii de mireasă, semnate de designeri consacrați, în perioada 6-11 decembrie, în cadrul evenimentului Bridal Studio Pronovias, un eveniment exclusivist, special gândit pentru a simplifica misiunea de a găsi rochia perfectă pentru toate femeile care urmează să se căsătorească.

Unele femei visează la ziua nunții încă din copilărie. Aproape fiecare fetiță se îmbracă măcar din când în când în rochie de mireasă sau de prințesă și ăși imaginează cum ar fi să se prezinte astfel în fața alesului inimii ei. Iar dacă nu se gândește încă la feți frumoși cu stea în frunte, tot este fascinată de nunți și nu ratează nicio ocazie de a-și cununa păpușile și ursuleții.

De aceea, pentru multe femei nunta este cel mai important eveniment din viața lor, un eveniment cu ocazia căruia merită să acorde atenție fiecăruit detaliu, în special rochiei, pentru ca el să se ridice la înălțimea tuturor așteptărilor lor. Acesta este și motivul pentru care Bridal Studio organizează expoziția Pronovias, în ideea de a aduna într-un singur loc nenumărate rochii de poveste – niște opere de artă care au capacitatea de a eleva nunta și a o transforma în ceva cu totul și cu totul special.

Ce fel de rochii poți alege în cadrul evenimentului Bridal Studio Pronovias?

La evenimentul de anul acesta, participantele își pot delecta privirile cu colecții fascinante, semnate de branduri precum: Pronovias, Nicole Milano, St Patrick și White One,

Pronovias ne oferă în această iarnă două colecții superbe, una compusă exclusiv din rochii de mireasă Haute Couture și una din rochii de seară potrivite penru domnișoarele de onoare sau chiar și miresele care nu se mulțumesc cu o singură vestimentație în cea mai frumoasă zi din viața lor.

Dacă ești o fashionistă înrăită, cu siguranță asta nu este prima oară când ai auzit despre rochiile de mireasă Pronovias deoarece ele condimentează de ani de zile paginile revistelor de specialitate, evidențiindu-se ca niște nestemate ce abia așteaptă să fie purtate și admirate. Rochiile Pronovias s-au transformat într-un etalon de eleganță și rafinament, un standard pe care trebuie să-l caute fiecare femeie care pune preț pe nunta ei. Pe de altă parte, rochiile de seară din colecția Pronovias The Party Edit realizate cu la fel de multă migală precum rochiile de mireasă, dar într-o paletă mult mai colorată, sunt și ele niște piese de rezistență care cresc valoarea și prestanța oricărui eveniment.

Rochiile Nicole Milano, create cu minuțiozitate de Nicole, un designer pasionat care și-a descoperit talentul îndrumată de mama și bunica ei, sunt și ele niște rochii de basm, a căror eleganță este greu de egalat. Nicole Milano este brandul ideal pentru femeile care s-au întrebat întotdeauna cum e să fii un star de cinema care fură privirile și inimile tuturor celor din jur, fermecându-le sufletele și cucerindu-le gândurile.

Dacă nu te poți hotărî între stilul clasic și modern când vine vorba de rochia de mireasă, atunci St Patrick este alegerea perfectă pentru tine deoarece acest brand cu istorie îmbină în cel mai armonios mod cu putință siluete atemporale cu detalii contemporane. St Patrick este un brand pentru femeile visătoare, pentru frumusețile răpitoare, care doresc să-și transforme viața în cea mai frumoasă poveste spusă vreodată.

White One este un brand de rochii de mireasă care te cuceresc iremediabil prin calitatea materialelor lor și frumusețea lor de nedescris. Colecțiile brandului White One sunt create în colaborare cu designeri renumiți ale căror idei s-au transformat în rochii în vogă, cu mult șarm și personalitate. White One îți oferă anul acesta o colecție caracterizată prin diversitate și de aceea, indiferent de stilul care te caracterizează, ai toate șansele să găsești rochia perfectă pentru tine printre creațiile acestui brand.

Probează rochia preferată în cadrul evenimentului Bridal Studio și ai șansa de a câștiga o reducere de 15% din preț! Dacă îți surâde această oportunitate, fă acum o rezervare la telefonul 0729 881 429, dar grăbește-te deoarece locurile sunt limitate!

