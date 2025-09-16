Michelle Obama, invitat special la Impact București – cea mai importantă platformă de leadership și transformare digitală din regiune

Carpathian Single Malt Whisky și Brâncoveanu Vinars, parteneri ai evenimentului, vor avea zone de degustare pentru participanți

Impact București 2025 (17 – 18 septembrie), cel mai important eveniment de leadership și transformare digitală din regiune, transformă Capitala într-un punct central al dialogului global, reunind pentru două zile lideri din business, tehnologie, investiții și politici publice, securitate cibernetică, green economy și start up-uri. Ediția din acest an o are invitată specială, în calitate de top speaker, pe Michelle Obama. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, și o voce respectată în domenii precum educația, leadership-ul și incluziunea socială, va aduce o perspectivă valoroasă asupra rolului pe care liderii globali și comunitățile îl pot avea în construirea unor societăți mai reziliente și mai echilibrate.

Pentru București și pentru comunitatea locală de afaceri, Impact București 2025 creează un spațiu unic de dialog și networking, unde companiile, antreprenorii și factorii de decizie pot descoperi tendințe majore care modelează economia globală și își pot conecta viziunea cu cele mai noi idei și oportunități: de la digitalizare și inteligență artificială până la investiții sustenabile și noi modele de leadership.

În acest cadru, două dintre cele mai reprezentative branduri din portofoliul Alexandrion Group, Carpathian Single Malt Whisky și Brâncoveanu Vinars, vor fi prezente la Impact București 2025 cu spații de degustare dedicate, oferind participanților ocazia să le descopere pe îndelete. Degustările de whisky și de vinars devin, astfel, o experiență complementară dezbaterilor de pe scenă, prin care Impact București 2025 capătă și o dimensiune culturală și senzorială.

Carpathian Single Malt Whisky: a deschis un nou capitol în istoria whisky-ului din regiune, fiind primul whisky single malt produs în România, realizat din orz maltificat românesc și apă pură din dealurile subcarpatice. La scurt timp de la lansare, a obținut numeroase medalii la competiții internaționale, confirmându-și poziția de produs competitiv pe piața globală a whisky-ului.

Brâncoveanu Vinars: creat in cinstea voievodului Constantin Brancoveanu, este un vinars premium obținut din vinuri românești, distilate în alambicuri de cupru și maturate ani la rând în butoaie de stejar.

***

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și de îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create unele dintre cele mai emblematice mărci premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 9 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 5 Stele, Kreskova Vodka, OMU Vodka, lichiorurile de fructe Saber Elyzia, ginurile Siginia și Kingsbury. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, situate în regiunea Dealu Mare. Cramele Rhein & CIE 1892 din Azuga produc cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, fără întrerupere de peste un secol. Acesta are o semnificație istorică și culturală deosebită și este furnizor oficial al Casei Regale a României din 1904. Alexandrion Group are sediul central în România și o rețea globală extinsă de distribuție, coordonată prin hub-uri de afaceri deschise în SUA, Brazilia, Dubai și Cipru.

