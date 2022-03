Mesajul transmis de specialiști părinților care încă nu au cumpărat un baby nest!

De la hăinuțe până la mobilierul din cameră, totul arată impecabil și e gata să ofere bebelușului confortul princiar. Știai însă că fără un baby nest trusoul este incomplet? Acest produs, care în trecut părea doar o fiță, este în prezent foarte solicitat și achiziționat de către părinți. Caracteristicile cu care a fost dotat acest echipament sunt extrem de practice și utile atât pentru bebe, cât și pentru misiunea de părinte.

Elemente prietenoase, sentiment de siguranță

Specialiștii recomandă acest produs bazându-se pe numeroase studii! De la siguranță până la confort și portabilitate, un baby nest poate oferi soluții în multe situații din viața micuților. Somnul, joaca și vizitele vor fi făcute în cele mai bune condiții, fără a agita sau deranja în vreun fel starea de bine a posesorului. Toate cărțile de specialitate indică, de altfel, importanța asigurării unui mediu cât mai familiar, care să îi amintească nou-născutului sau bebelușului de perioada intrauterină. Un coșuleț poate furniza aceste elemente pentru ca experiența de pe toată durată folosirii să fie una deosebită.

Dimensiunile reduse și formele rotunjite, care inspiră senzația de cocon, au un impact deosebit de benefic pentru cei mici. Obișnuiți încă din timpul sarcinii cu spațiul îngust, aceștia tind să caute și după naștere intimitatea cu care au fost învățați. Marginile moi, salteluțele din spumă cu memorie și materialele prietenoase ale unui baby nest alcătuiesc un produs excelent pentru cei mici. Sentimentul de siguranță va fi întreținut ori de câte ori bebele este așezat în culcușul său, simțindu-se protejat de factorii externi.

Eliminarea riscurilor din timpul somnului

În cazul nou-născuților, medicii pediatri avertizează mereu asupra poziției de somn a acestora. Există chiar și un sindrom care taie respirația părinților, și anume, „sindromul de moarte subită a sugarului”, cunoscut și sub denumirea de „moarte în pătuț”, despre care medici din întreaga lume încearcă să afle mai multe informații. Cea mai eficientă metodă de a preveni apariția acestui sindrom s-a dovedit a fi așezarea copilului, cu vârsta sub un an, pe spate, în timpul somnului, într-un pătuț care să fie cât mai apropiat de dimensiunile lui. De asemenea, utilizarea unei saltele mai dure și plasarea bebelușului în apropierea persoanei care se ocupă de îngrijirea lui sunt măsuri obligatorii.

În interiorul unui baby nest copilul nu va putea să se răsucească pe burtă, spațiul fiind limitat. Acest lucru aduce un plus pe lista beneficiilor oferite de un culcuș pentru siguranța celor mici. Îl poți aduce în patul matrimonial alături de tine, fără a mai exista riscul de a-l accidenta în timpul somnului prin mișcările tale necontrolate. Marginile coșulețului vor funcționa ca niște bariere protectoare, având grijă ca bebelușul să fie ferit de orice lovituri. În acest fel, vă veți putea bucura împreună de o experiență minunată în familie, profitând de momente unice de fericire.

Arcadă cu jucării și plasă de insecte

Pe lângă măsurile de siguranță oferite de un coșuleț, acesta este și un bun animator. Jucăriile haioase de pluș agățate de arcadă îl vor amuza pe cel mic, alungând monotonia. Plasa de insecte va fi un protector imbatabil împotriva țânțarilor sau muștelor, bebelușul nefiind deranjat de zburătorii nedoriți.

Dacă nu ai cumpărat încă un baby nest, grăbește-te să achiziționezi unul. Vei asigura garantat confort și siguranță bebelușului tău.

