Merită să cumperi o bicicletă pliabilă? Avantajele și dezavantajele pe care merită să le știi înainte să alegi bicicleta de oraș 

Când vine vorba de a alege o bicicletă de oraș, o alegere potrivită poate să fie cea pliabilă. Este o variantă populară, în special dacă spațiul de depozitare nu este unul prea generos. Un astfel de model vine, ca oricare altul, atât cu variante, cât și cu dezavantaje. Dacă nu ești încă hotărât să-ți achiziționezi sau nu o bicicletă pliabilă, ai mai jos câteva elemente caracteristice care să te ajute să îți faci o idee clară. Găsești un articol explicativ cu caracteristicile de bază pe care le are această bicicletă, plusurile și minusurile ei.

Bicicleta pliabilă poate să fie o alegere bună pentru cei care locuiesc la oraș

Pentru cei care locuiesc la apartament, iar spațiul nu le permite un loc de depozitare prea mare, bicicleta pliabilă poate să fie o idee bună pentru cei care își doresc un astfel de vehicul. De altfel, este o soluție optimă și pentru cei care combină transportul public cu pedalatul sau pentru cei care călătoresc des și vor să aibă bicicleta mereu la îndemână. Flexibilitatea este cuvântul-cheie care definește acest tip de bicicletă. Marele avantaj e că o poți plia în câteva secunde și o poți lua cu tine în tren, metrou, lift sau chiar la birou. Deci elimină o mare parte din inconvenientele unei biciclete clasice. Într-o zonă aglomerată, unde fiecare metru pătrat contează, o bicicletă care încape sub birou sau în portbagajul unei mașini mici devine un avantaj incontestabil.

Avantajele pe care le oferă o bicicletă pliabilă

Fără îndoială, unul dintre marile aspecte pozitive pe care le oferă bicicleta pliabilă este portabilitatea. Spre deosebire de una obișnuită, aceasta ocupă mai puțin spațiu și o poți transporta cu ușurință oriunde. Pentru cei care obișnuiesc să schimbe mai multe mijloace de transport, aceasta poate să fie o soluție grozavă. Spre exemplu, o poți lua cu tine în metrou, apoi poți să te deplasezi cu ea restul drumului până la serviciu fără să depinzi de orarul autobuzelor sau de locurile de parcare. În loc să petreci timp îndelungat în trafic cu mașina, poți opta să mergi cu bicicleta. Un alt avantaj esențial este siguranța. Poți lua cu tine bicicleta în interior și să reduci astfel riscul de furt. De asemenea, întreținerea este, de regulă, mai simplă, iar greutatea redusă o face ușor de manevrat chiar și pentru persoanele mai puțin experimentate. Pe de altă parte, bicicleta aduce avantaje și din punct de vedere ecologic. Reduce amprenta de carbon, încurajează mișcarea zilnică și elimină stresul tipic al navetei urbane.

Dezavantajele unei biciclete pliabile

Ca orice lucru, și bicicleta pliabilă are dezavantajele sale. Având în vedere că este compactă și ușor de transportat, ea poate să nu aibă anumite caracteristici care se regăsesc la bicicletele clasice. Spre exemplu, roțile mai mici și cadrul compact pot face deplasarea mai rigidă, în special pe drumuri denivelate. Mai sunt însă și alte lucruri de care este bine să știi. Viteza și stabilitatea nu sunt la nivelul unei biciclete standard. Pentru cei care pedalează pe distanțe lungi, aceste aspecte pot fi considerate niște minusuri. De asemenea, prețul este un alt aspect de luat în considerare. Modelele de calitate superioară, cu mecanisme de pliere fiabile și componente rezistente, sunt, în general, mai scumpe decât bicicletele obișnuite. Iar dacă vrei să te orientezi către modele ieftine, există posibilitatea ca acestea să cedeze rapid la nivelul balamalelor sau al sistemului de prindere. De aceea este necesar să faci cu mare atenție alegerea, mai ales că o asemenea investiție poate fi pe o perioadă îndelungată. Și greutatea poate fi un factor surprinzător. Cu toate că multe modele sunt ușoare, altele pot cântări destul de mult, în special cele realizate din oțel sau dotate cu schimbătoare multiple.

Cum alegi bicicleta potrivită pentru tine

Dacă ești în căutarea bicicletei potrivite pentru tine, este important să ai în vedere mai mulți factori, cum ar fi bugetul, frecvența utilizării, dar și locul în care o vei folosi. O idee bună este să o testezi înainte să o cumperi ca să vezi dacă simți că modelul este adecvat pentru tine sau nu. Vei ști că bicicleta ți se potrivește perfect, dacă poți sta confortabil în poziție verticală (sau în poziția de pedalare dorită) și dacă poți să pedalezi eficient, notează bicyclesunlimited.com.

