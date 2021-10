Marea lansare de Dezvoltare globală a grupului TIENS: Conversie, transcendență și succes

Vă mai amintiți că în 2015, o companie privată a organizat peste 6.700 de angajați pentru a călători la Nisa în Franța și a stabilit un record mondial Guinness, care a fost raportat de mass-media în 167 țări din întreaga lume și a devenit o știre globală? Mulți cercetători, experți și de la media sunt curioși și explorează ce fel de companie este și cum a obținut succesul global în doar 20 de ani. Interpretarea, secretele și răspunsurile celor 26 de ani de dezvoltare a companiei sunt toate minciuni în cartea Unlocking the Emperor’s Door', care a fost publicată la Londra în ianuarie 2021 și în cartea Global Development of TIENS Group: Swap, Transcendence and Success', care a fost publicată în mare măsură la nivel global în octombrie 2021. Aceste două cărți, împreună cu dl. Li Jinyuan și TIENS Group, New Swap and Transcendence Theory, formează sistemul teoriei înțelepciunii grupului TIENS.

Dl. Li Jinyuan și Tiens Group înregistrează poveștile antreprenoriale, „Noua teorie a conversiei și transcendenței' prezintă inovația teoretică, „Deblocarea ușii Împăratului' înregistrează procesul de dezvoltare și „Dezvoltarea globală a grupului TIENS: Conversie, transcendență și succes' integrează sistemul teoretic. Domnul Li Jinyuan, Președintele grupului TIENS, și-a exprimat speranța că aceste 4 cărți pot ghida pe toată lumea să deschidă ușa înțelepciunii, să pornească pe drumul urmăririi acesteia, să pășească în sala visurilor și, în sfârșit, să ajungă în vârful propriei lor glorii!

Dl. Li Jinyuan și Tiens Group

Domnul Li Jinyuan a muncit din greu pentru visul său cu toată puterea sa. În doar câțiva ani, grupul Tiens pe care l-a fondat a avut miliarde de active; în 1997, grupul și-a concentrat eforturile și a deschis piețe în 37 de țări într-o singură etapă, iar în 2002, a dezvoltat mai mult de 60 de sucursale naționale, a deschis o piață internațională și o rețea de marketing și și-a vândut produsele în 86 de țări și regiuni; viteza și dimensiunea dezvoltării sale sunt uimitoare!

Domnul Li Jinyuan a înregistrat poveștile antreprenoriale despre el și partenerii săi în cartea „Dl. Li Jinyuan și Tiens Group' în 2002, arătând calități prețioase, cum ar fi visul, curajul, perseverența, inteligența și onestitatea, care este un ajutor puternic pentru un lider pentru a promova dezvoltarea întreprinderilor și oferă o bază teoretică pentru următoarea carte „Noua teorie a conversiei și transcendenței'.

Noua teorie a conversiei și transcendenței

TIENS a depășit numeroase probleme și obstacole în procesul de dezvoltare a pieței internaționale. După ani de experiență de pionierat, Domnul Li Jinyuan și-a dat seama profund că îndrumarea teoretică științifică și unificată este foarte importantă pentru dezvoltarea întreprinderilor. El a rezumat cu atenție experiența și lecțiile învățate de dezvoltarea pieței internaționale TIENS, combinate cu mediul în continuă schimbare al pieței, a ținut pasul cu vremurile, și-a creat propriul drum spre succes, și prezintă „Noua teorie a conversiei și transcendenței”, o carte științifică și practică, care este un original salt înainte pentru strategia de dezvoltare și tactică. „Noua teorie a conversiei și transcendenței' compilată de Dl. Li Jinyuan a fost publicată în 2003, și a atras mai multă atenție către TIENS, și apoi prietenii internaționali au luat ca exemplu dezvoltarea TIENS pentru a explora „Deblocarea ușii', dezvoltarea economică rapidă.

Deblocarea ușii Împăratului

Christopher Sheedy, în calitate de cunoscut jurnalist și scriitor Australian, a scris „Deblocarea ușii Împăratului' din perspectiva unei terțe părți prin investigație și înțelegere aprofundată, care a fost lansată la Londra, Anglia în ianuarie 2021. Christopher Sheedy consideră că, în contextul integrării economice globale, practica de dezvoltare a TIENS și teoria sublimată a noului schimb și transcendență au adus noi practici și idei pentru dezvoltarea rapidă a mai multor întreprinderi, iar prietenii internaționali au vorbit foarte mult despre „Deblocarea ușii Împăratului'. Domnul Li Jinyuan s-a dedicat cercetării în combinație cu noua practică inovatoare și a optimizat, îmbogățit, perfecționat și promovat în continuare „Noua teorie a conversiei și transcendenței', ceea ce a dus la lansarea „Dezvoltarea globală a grupului TIENS: Conversie, transcendență și succes' în octombrie 2021.

Dezvoltarea globală a grupului TIENS: Conversie, transcendență și succes

„Dezvoltarea globală a grupului TIENS: Conversie, transcendență și succes” combină noi practici inovatoare pentru a forma îmbunătățiri teoretice. Printr-o analiză empirică și studiu comparativ, elaborează cuprinzător cum un grup global de întreprinderi, pe baza „înlocuirii și reorganizării”, a integrat cele mai recente practici de afaceri, tehnologia informației, management de rețea și tehnologii de comunicare, combinația inteligentă și tehnologia de conectare, blockchain și platforma de tehnologie, etc. pentru a realiza o combinație strânsă de afaceri tradiționale și tehnologie modernă a informației de rețea, și să realizeze „auto-subversiune și transcendență” pe această bază. Mai important, această carte analizează profund factorii cheie ai succesului și enumeră cazurile tipice ale acestor factori care promovează dezvoltarea întreprinderilor, care joacă un rol de referință și îndrumare foarte important pentru aspectul și dezvoltarea globală a întreprinderilor.

Domnul Li Jinyuan a spus că TIENS va continua să viseze, să promoveze cel de-al treilea val de risc, cu deplină încredere, să accelereze punerea în aplicare a strategiei „un singur trup și mai multe aripi” sub îndrumarea „noii teorii a transcendenței de înlocuire” și conceptul de „coexistență, partajare și dublu câștig”, să extindă și mai mult piața mondială în profunzime, va continua să practice misiunea inițială de „a aduce sănătate oamenilor și de a servi societatea” și să devină mai valoroasă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro