Malta, o destinație pentru fiecare anotimp

Micul arhipelag mediteranean al Maltei include, pe cât de restrâns este spațiul ce îl deține, nenumărate comori, fie că este vorba despre situri culturale sau istorice, restaurante cu cele mai delicioase meniuri și vinuri aparte, natură ce invită la aventură și descoperire și o vibrantă viață socială. Iar lucrurile acestea sunt unele de care te poți bucura în fiecare anotimp.

Istorie la fiecare pas

Poate că unul dintre cele mai evidente atuuri pe care le are Malta ca destinație turistică de excepție este trecutul său vizibil în fiecare clădire și pe fiecare străduță. Opt milenii de civilizație și multiple ocupații și-au lăsat o amprentă de neșters asupra felului în care s-a modelat acest loc, de la viața sa sub imperiul fenician, la cel roman, arab, la stăpânirea Cavalerilor Sfântului Ioan, cea a francezilor sau cea a britanicilor. Valletta, despre care îți povestim pe larg mai târziu, e doar un exemplu, dar nu ignora nici Cele Trei Orașe (Senglea, Cospicua și Vittoriosa), ultimul câștigându-și numele datorită victoriei sale în Marele Asediu din 1565. Siturile arheologice sunt pline de informații fascinante, dar orice plimbare îți dezvăluie urmele trecutului.

Monumente de patrimoniu

Malta include printre atracțiile sale irezistibile o concentrație uriașă de locuri care au intrat în patrimoniul mondial UNESCO, de la templele magalitice, unele dintre cele mai vechi clădiri de piatră independente din lume, până la hypogeul Ħal Saflieni, un sit funerar unic, sau la capitala Valletta, construită de cavalerii Ordinului Sfântului Ioan, cu sutele sale de comori inestimabile. Printre ele, desigur, strălucește catedrala ce adăpostește o spectaculoasă pictură a lui Caravaggio, singura pe care pictorul care a reformat modul în care este practicată această artă a și semnat-o în glorioasa sa carieră. În Valletta trebuie să vezi și Teatrul Manoel, Co-Catedrala Sfântul Ioan, Grădinile Barrakka Superior și Inferior și Palatul Marelui Maestru.

Cu sau fără girul internațional, toate străduțele sau localitățile abundă în arhitectură medievală și barocă de cel mai înalt calibru, mai ales dacă vorbim, spre exemplu, despre Mdina, cu farmecul său medieval, Rabat (cu Muzeul Wingacourt și Catacombele Sfântului Paul) sau Mosta, unde se află una dintre cele mai mari cupole nesusținute din lume, la Rotonda, care a fost afectată în 1942, chiar în timpul unei slujbe, de o bombă care nu a explodat, lucru ce a intrat în legendă.

Natură la superlativ

Nu doar arhitectura istorică dă renumele Maltei ca destinație excepțională, ci și natura înconjurătoare, iar cel mai bine te poți bucura de ea în Gozo, insula soră a Maltei, în care satele pitorești de coastă oferă prilejul de a te cufunda pentru o vreme în vechile tradiții, precum colectarea sării marine.

Marea ce înconjoară insulele malteze constituie un adevărat paradis subacvatic, iar explorarea unor situri precum Finger Reef le vor aduce senzații incredibile chiar și scafandrilor mai puțin experimentați. Pentru cei cu vechime, Peșterile Santa Maria din Comino sau Blue Hole din Gozo adăpostesc o viață marină vibrantă și formațiuni stâncoase uluitoare. Și plajele sunt spectaculoase: nisipurile aurii din Golful Għajn Tuffieħa, golfulețul stâncos din Għar Lapsi, Ramla l-Ħamra sau San Blas Bay din Gozo și Laguna Albastră din Comino sunt locuri cu adevărat speciale. Iar pentru cei care preferă explorări și mai active, rutele pitorești printre Dingli Cliffs sau potecile accidentate ale Victoria Lines oferă priveliști uluitoare ale coastei insulei și ale zonei rurale.

Gastronomie pentru cele mai rafinate gusturi

Gurmanzii vor găsi în Malta o mulțime de prilejuri să își desfete gusturile, cu o multitudine de arome care reflectă istoria bogată a insulelor, căci fiecare civilizație care a ocupat micul arhipelag și-a lăsat amprenta asupra bucătăriei locale. De la pastizzi (patiserie cu umplutură de ricotta sau mazăre) la ħobż biż-żejt (pâine malteză crocantă acoperită cu ton și alte ingrediente mediteraneene), stuffat tal-qarnit (tocană de caracatiță), și până la lampuki (Mahi-Mahi tânăr, de obicei prăjit), aljotta (supă de pește) sau iepure (prăjit sau fiert), gusturile gastronomiei malteze sunt fascinante și desfătătoare pentru cele mai exigente papile. Cele 40 de restaurante recunoscute de ghidul Michelin stau mărturie pentru asta (iar ION Harbour din Valletta, cu două stele Michelin, și Noni, Bahia, De Mondion, Rosami at The Villa, Under Grain și Fernandõ Gastrotheque, cu câte una, cu atât mai mult). Mai mult, și vinurile obținute din cele două soiuri indigene de struguri numite Ġellewża (roșu și rosé) și Girgentina (alb) sunt descoperiri extrem de plăcute.

O celebrare în fiecare zi

Maltezii adoră sărbătorile și te vei molipsi și tu de acest spirit festiv dacă vei călători într-acolo pe durata uneia dintre numeroasele celebrări locale. De la petreceri sătești la cele care onorează sfântul ce patronează fiecare localitate, până la competiții sportive sau festivaluri culturale, în Malta vei găsi o ocazie să te simți bine la fiecare pas. Sărbătorile religioase vibrante, cu procesiunile și paradele lor, sunt doar o parte dintr-un tot de activități de celebrare care dau viață și culoare insulelor, cu artificii, decorațiuni stradale dintre cele mai elaborate, fanfare și o agitație plăcută. Numai în perioada următoare au loc multiple târguri de Crăciun, un festival internațional de muzică de orgă, programul coregrafic ŻfinMalta în Valletta și multe, multe alte ocazii să te simți minunat.

Artă și artizanat

Scena artistică din Malta este plină de surprize dintre cele mai plăcute. Muzeul Național de Artă Comunitară (MUŻA), care expune lucrări ale unor maeștri maltezi precum Edward Caruana Dingli, alături de artiști internaționali, este un must see; iar Malta International Contemporary Art Space (MICAS), recent deschis, completează peisajul cu lucrări contemporane care te vor pune pe gânduri. Vara are loc și un Festival al artelor, dar în orice sezon ai de apreciat capodopere – precum acel Caravaggio despre care îți spuneam, dar și numeroase alte lucrări istorice, în aproape fiecare clădire în care vei intra.

Și componenta de artizanat este extrem de valoroasă, căci aici oamenii sunt experți în olărit, filigran de argint, dantelă, țesut, sticlărie și gresie (satele de artizani Ta’ Qali din Malta sau Ta’ Dbiegi din Gozo sunt de neratat). Așa că, la finalul călătoriei tale, vei avea ocazia să iei cu tine o parte din spiritul locului în forma unui obiect decorativ sau util superb.

