Cum să trăiești cu endometrioza: drumul de la durere la o viață normală

Endometrioza este o afecțiune care afectează profund viața multor femei. Descoperă cum un diagnostic corect și un tratament adecvat te pot ajuta să gestionezi nu doar durerea fizică, ci și emoțională.

Deși endometrioza afectează 1 din 10 femei, încă nu se vorbește suficient despre această afecțiune care lasă cicatrici adânci. În spatele durerii fizice, se ascund adesea momente de frustrare, disperare și izolare emoțională. Ignorarea simptomelor, diagnosticarea greșită sau tardivă fac parte, din păcate, din realitatea multor femei din România. În plus, lipsa informațiilor clare și accesibile despre endometrioză face ca lupta pentru o viață normală să fie și mai grea.

Multe femei se simt neînțelese, neascultate, și de multe ori ajung să își piardă încrederea în sistemul medical. Însă, în ciuda acestor provocări, există speranță. Un diagnostic corect, stabilit cât mai devreme, și un tratament personalizat pot schimba radical traiectoria acestei boli, ajutând femeile să-și recâștige controlul asupra vieții lor.

Despre toate aceste lucruri, am stat de vorba cu dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelență în tratarea multidisciplinară a endometriozei și fondatorul Endo Institute, primul Centru de Excelență din România dublu acreditat internațional de European Endometriosis League (EEL) și Surgical Review Corporation (SRC).

ELLE: Care sunt principalele simptome ale endometriozei și cum pot acestea afecta calitatea vieții unei femei?

Dr. Voicu Simedrea: Principalul simptom al endometriozei este durerea, care apare în timpul ciclului menstrual sau la ovulație și poate deveni cronică, intensificându-se în aceste perioade. Durerea poate să apară și la contactul sexual, la defecație sau la urinare. În cazul endometriozei nervoase, durerea poate iradia pe membrele inferioare. În cazul endometriozei diafragmatice, durerea poate apărea la nivelul supraclavicular sau între omoplați, dar cel mai adesea la nivelul umărului drept. Simptomele endometriozei afectează grav viața pacientelor, durerea cronică interferând cu activitățile zilnice, studiile, cariera și viața sexuală. Aceste dificultăți pot duce la autoizolare, eșecuri în relații și, frecvent, depresie. Un alt simptom important este infertilitatea, care poate contribui, de asemenea, la depresie și izolare socială.

ELLE: Ce complicații pot apărea dacă endometrioza nu este diagnosticată și tratată la timp?

Dr. Voicu Simedrea: Endometrioza, în stadiile incipiente, poate să nu aibă un impact mare asupra calității vieții pacientei. Aceasta poate să nu dezvolte dureri mari și, de cele mai multe ori, nu prezintă infertilitate. Însă, pe măsură ce boala avansează, calitatea vieții pacientei scade prin creșterea intensității durerii, iar în stadiile avansate apare și infertilitatea. Este vorba despre stadiile 3 și 4 ale bolii, unde infertilitatea este prezentă la cel puțin 50% dintre paciente. Pe lângă aceste complicații uzuale, dacă boala se localizează la nivelul intestinului, cel mai adesea la nivelul intestinului gros, nodulul de endometrioză care crește în timp poate strangula sau poate stenoza intestinul. Astfel, pacienta poate să se prezinte în urgență cu ocluzie intestinală – o situație care pune în pericol viața pacientei și care necesită o intervenție chirurgicală imediată. Aceasta se soldează cu o derivație digestivă, deci cu practicarea unui anus contra naturii, pentru a salva pacienta din șocul ocluziv, urmând ulterior și alte intervenții care, pe de o parte, să înlăture obstacolul și, pe de altă parte, să reconstruiască continuitatea tractului digestiv. Dacă nodulul sau leziunea de endometrioză este localizată la nivelul ureterului, se produce același fenomen de stenozare, adică de închidere a ureterului pe măsură ce nodulul crește. Acest proces se produce lent, ceea ce nu dă rinichiului șansa să reacționeze prin colică renală, deci nu se produce durere, fiind un proces silențios, motiv pentru care pacienta nu realizează pericolul și se poate prezenta la medic cu un rinichi nefuncțional. Astfel, rinichiul se autodistruge și nu mai poate fi salvat, necesitând o operație de nefrectomie, adică de scoatere a rinichiului nefuncțional, pentru că nu se mai poate face altceva. Dacă nodulul se localizează la nivelul nervilor pelvini, pe măsură ce acesta crește, prinde în „menghina” sa traiectul nervos. Nervul, pe măsură ce este comprimat, suferă un proces numit degenerescență valeriană și moare, ceea ce duce la un sindrom de denervare. Astfel, musculatura zonei membrului inferior deservită de nervul respectiv se atrofiază, iar pacienta nu mai are o funcție motorie corespunzătoare a membrului inferior, devenind practic invalidă.

ELLE: Există factori de risc cunoscuți pentru dezvoltarea endometriozei? Este stilul de viață un factor care influențează apariția sau evoluția endometriozei?

Dr. Voicu Simedrea: Endometrioza are o componentă ereditară, astfel că femeile cu istoric familial de boli estrogenic-dependente, cum ar fi endometrioza sau fibromul uterin, sunt mai expuse riscului. De asemenea, debutul precoce al menstruației și refluxul menstrual pot crește riscul de a dezvolta endometrioză. Stilul de viață influențează semnificativ apariția și evoluția endometriozei, fiind demonstrat faptul că în populația africană, incidența endometriozei este minimă, în timp ce în populația de culoare din țările dezvoltate, cum ar fi Brazilia sau SUA, incidența endometriozei este maximă.

ELLE: Ce opțiuni au femeile diagnosticate cu endometrioză care își doresc să rămână însărcinate?

Dr. Voicu Simedrea: Pentru pacientele cu endometrioză avansată, în funcție de rezerva ovariană, de leziunile asociate și de simptomatologie, se poate opta pentru fertilizare sau chirurgie. Decizia este una personalizată și se ia în tandem împreună cu medicul chirurg sau chiar într-o discuție triangulată între medicul chirurg, medicul specialist în reproducere umană asistată (RUA) și pacientă. Ce pot să vă spun este că fertilizarea este o metodă mai puțin traumatică și mai puțin riscantă față de chirurgie, fiind prima opțiune pentru pacienta infertilă care are o calitate bună a vieții, dar nu rezolvă și nu vindecă boala. Dacă pacienta nu rămâne însărcinată în urma manevrelor de fertilizare, ea va avea în continuare același stadiu de boală sau chiar unul mai avansat. Chirurgia este mai riscantă și mai traumatică, dar rezolvă boala, restabilizând cazul dintr-un stadiu foarte avansat într-un stadiu incipient și oferind pacientei o reală șansă de concepție spontană, bineînțeles cu condiția ca partenerul să aibă o spermogramă bună, trompele să rămână funcționale și ovarele să aibă o rezervă ovariană adecvată.

ELLE: Care sunt variantele de tratament disponibile pentru endometrioză și cum se decide cea mai potrivită abordare pentru fiecare pacientă?

Dr. Voicu Simedrea: Opțiunile de tratament pentru endometrioză includ, în primul rând, tratamentele etiopatogenice, care vizează cauza bolii și care sunt medicamentoase. Pe lângă acesta, mai avem la dispoziție și tratamentul simptomatic medicamentos, adică cu antialgice minore, majore, antispastice, antiinflamatorii. Dacă tratamentul medicamentos eșuează, dacă simptomatologia nu mai poate fi controlată cu acesta, se ajunge la tratamentul chirurgical, care presupune mai multe tipuri de intervenții chirurgicale. Tratamentul chirurgical pentru endometrioză ar trebui să fie considerat doar ca ultimă opțiune. Indicațiile absolute pentru chirurgie sunt afectarea severă a unui organ vital, cum ar fi intestinul, ureterul, nervii sau vasele, iar indicațiile relative includ o scădere semnificativă a calității vieții, manifestată prin dureri intense care nu răspund la medicație. Infertilitatea per se nu este o indicație operatorie. Poate fi doar în măsura în care pacienta cu infertilitate prezintă și o calitate proastă a vieții sau, cum spuneam, o afectare a unui organ vital.

ELLE: Ce rol joacă chirurgia robotică în tratamentul endometriozei și care sunt avantajele acestei metode?

Dr. Voicu Simedrea: În momentul de față, chirurgia minim invazivă este standardul de aur în chirurgia endometriozei. De ce spun acest lucru? Deoarece chirurgia robotică aduce o serie de avantaje destul de importante în ceea ce privește actul chirurgical. În primul rând, discutăm despre un câmp vizual de cea mai bună calitate. Chirurgul de chirurgie robotică beneficiază de o vedere tridimensională, la rata de rezoluție 4K, câmpul operator este tot timpul curat, nu se aburește, nu se contaminează cu fum, deci în fiecare secundă, chirurgul vede perfect câmpul operator, respectiv toate structurile anatomice și toate amănuntele necesare pentru a performa un act chirurgical de cea mai înaltă calitate. În al doilea rând, instrumentele robotului sunt extrem de versatile, extrem de adaptabile, au 7 grade de libertate, pot executa mișcări de rotație de 540 de grade în jurul fiecărui ax, sunt miniaturale, adică se pot strecura în spații extrem de înguste și beneficiază de energii electrice de cea mai bună calitate, putând astfel să se realizeze o hemostază perfectă și disecții cât mai amănunțite, cât mai puțin traumatice. Așadar, chirurgul are avantajul de a vizualiza clar atât leziunile, cât și țesutul sănătos, ceea ce îi permite să aplice o tehnică chirurgicală precisă. El poate opta pentru o intervenție radicală, prin excizia completă a leziunilor, dar și pentru o abordare mai puțin traumatică, care protejează țesutul sănătos din jur. În plus, printr-o vizualizare mai bună și prin execuția corectă a manevrelor chirurgicale, riscul de complicații intra-operatorii este semnificativ redus.

ELLE: Cum contribuie Endo Institute la îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului endometriozei în România?

Dr. Voicu Simedrea: Încă de la înființare, în 2013, Endo Institute și-a propus să crească awareness-ul în rândul pacientelor și al corpului medical, contribuind astfel la propagarea cunoștințelor în legătură cu această boală, la stabilirea unor atitudini corecte în ceea ce privește managementul bolii și la urgentarea diagnosticului corect și complet al pacientelor cu endometrioză. Fiind conștienți de la bun început de problemele cu care ne loveam în ceea ce privește managementul endometriozei, Endo Institute a organizat timp de 6 ani conferințe medicale la care au participat în fiecare an mai mult de 300 de colegi, conferințe la care au participat ca și lectori o seamă de personalități din lumea endometriozei din Europa și din Statele Unite. Pe de altă parte, am organizat masterclass-uri sub egida Ligii Europene de Endometrioză (EEL) și vom organiza și în toamna aceasta încă un masterclass care își propune să formeze specialiști acreditați de către EEL. Vom organiza și un simpozion de chirurgie robotică în endometrioză, unde ne propunem să familiarizăm tinerii colegi cu această tehnică chirurgicală revoluționară. Endo Institute a fost conceput de la bun început ca un institut de elită, activitatea acestuia s-a axat pe principiile și pe protocoalele în vigoare ale EEL și ale altor organisme internaționale de acreditare, ca dovadă cele două acreditări pe care le deținem: acreditarea europeană a Ligii Europene de Endometrioză și acreditarea americană a Societății de Evaluare Chirurgicală – Surgical Review Corporation (SRC). Endo Institute, în acest sens, s-a organizat ca o echipă multidisciplinară care să trateze holistic pacienta cu endometrioză, iar ulterior, cu ajutorul rețelei Regina Maria, Endo Institute s-a extins în întreaga țară, creând centre secundare de diagnostic și tratament. Pe lângă centrul inițial din Timișoara, există încă 7 centre în țară, din care 4 sunt acreditate și ele ca fiind centre de excelență de către EEL. Nu în ultimul rând, Endo Institute și-a propus să formeze tineri chirurgi în endometrioză, abilitați să opereze atât laparoscopic, cât și robotic cele mai complicate cazuri și, la ora actuală, pe lângă mine, în cadrul Endo Institute mai există încă 3 colegi care operează cazuri dintre cele mai grele, adică dr. Răzvan Petrică din Timișoara, dr. Alexandra Poienar din Cluj și dr. Mihail Bănacu din București, dovedind astfel că Endo Institute își propune să se extindă, să perfecționeze centre și în alte orașe ale țării pentru a oferi pacientelor cu endometrioză cea mai bună soluție terapeutică și cea mai bună experiență pe care o pacientă o poate avea într-un spital.

ELLE: Cum colaborează echipa multidisciplinară de la Endo Institute pentru a asigura un tratament complet și personalizat pentru pacientele cu endometrioză?

Dr. Voicu Simedrea: Toate centrele Endo Institute din țară funcționează conform acelorași protocoale, folosind aceleași clasificări și raportează datele într-un mod unitar. Aceste lucruri permit o comunicare eficientă și un management transnațional al pacientelor cu endometrioză. De exemplu, dacă o pacientă este diagnosticată cu endometrioză avansată în Iași, primește un diagnostic complet și un plan terapeutic, iar dacă e necesară o intervenție chirurgicală, aceasta este redirecționată către centrul din Timișoara, unde se discută cazul și se realizează operația. După intervenție, pacienta este monitorizată și apoi revine pentru tratamentul de lungă durată în centrul teritorial. În cazurile complexe, cum ar fi necesitatea unui tratament de reproducere umană asistată, pacienta poate fi îndrumată către specialiștii Endo Institute din alte orașe. Comunicarea între centre se face eficient prin platforma informatică Endo Institute, iar managementul multidisciplinar este susținut de echipe de specialiști care colaborează constant, inclusiv prin Endo Board, unde se discută cazurile complexe și se stabilesc planuri terapeutice. Așadar, platforma pe care noi funcționăm ne permite, cu ajutorul rețelei naționale Regina Maria, să comunicăm în timp real între noi, specialiștii din diversele centre, pentru bunul mers al cazului. Bineînțeles că managementul multidisciplinar presupune o bună conlucrare între medici de specialități diferite, uniți printr-o pasiune comună și anume tratamentul endometriozei. În ceea ce privește comunicarea între centre, pentru a o facilita, noi am înființat în cadrul Endo Institute și Endo Board, care este o comisie de specialiști pe diverse specialități, precum chirurgi de endometrioză, specialiști de Reproducere Umană Asistată, medici radiologi, anatomoopatologi, nutriționiști, gastroenterologi, care participă la ședințe bi-săptămânale în care se discută cazurile complexe, se stabilesc de comun acord planuri terapeutice, care ulterior sunt comunicate pacientei.

ELLE: Care sunt cele mai recente inovații în tratamentul endometriozei și cum sunt acestea integrate în practica medicală la Endo Institute?

Dr. Voicu Simedrea: În ceea ce privește inovațiile în tratamentul endometriozei, dacă discutăm despre tratamentul medicamentos, putem spune că Endo Institute este implicat într-un studiu multicentric de fază 3 care evaluează eficacitatea unei molecule care acționează ca un anticorp monoclonal în tratamentul endometriozei. Pe de altă parte, chirurgia robotică pe care am început-o în octombrie 2024 dă roade, am trecut de operația numărul 100 în mai puțin de 5 luni, ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă un debut furtunos. De asemenea, suntem în discuții pentru a achiziționa și a folosi un aparat revoluționar pentru tratamentul leziunilor joase de rect cu ajutorul HIFU, adică High-Intensity Focused Ultrasound. Una dintre noutățile importante este introducerea și implementarea Endo Test în țară. Acesta este un test rapid din salivă pentru depistarea endometriozei, care permite un diagnostic corect și rapid, esențial pentru succesul tratamentului. Datorită tehnologiei bazate pe microARN, sunt convins că vor apărea noi linii de tratament eficient în endometrioză.

ELLE: Care sunt perspectivele pe termen lung pentru femeile diagnosticate cu endometrioză și cum pot acestea să își mențină o calitate a vieții ridicată?

Dr. Voicu Simedrea: Prognosticul pentru pacienta cu endometrioză depinde de stadiul și forma bolii, dar și de vârsta pacientei. Femeile tinere dezvoltă forme mai agresive, cu o evoluție rapidă și un risc mai mare de recidivă. Totuși, disciplina și conștientizarea sunt esențiale, deoarece endometrioza este o boală cronică care necesită o abordare activă. Așadar, dacă pacienta cu endometrioză înțelege că din momentul diagnosticării acestei boli, din păcate, endometrioza va fi unul dintre partenerii ei de viață și dacă înțelege că relația ei cu boala este una proactivă, atunci există o șansă foarte bună să ducă o viață normală.

Așadar, sfatul meu pentru pacientele cu endometrioză este să nu își neglijeze durerile, să caute un diagnostic corect, să nu se mulțumească cu explicații de complezență, să folosească chiar și testul de diagnostic în cazul în care nu au primit un diagnostic corect, pentru a clarifica lucrurile. Odată aceste lucruri clarificate, să încerce să înțeleagă boala, să meargă la medic, să aleagă să fie urmărite de către un specialist în endometrioză și să își prioritizeze lucrurile astfel încât, chiar și cu endometrioză, să obțină ceea ce este mai important pentru ele, și anume o eventuală sarcină, o viață fără dureri, performanță profesională și o viață familială împlinită.

