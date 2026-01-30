Maison Couture – stilul care nu ține cont de sezon

Moda care contează nu este despre moment, ci despre permanență. La Maison Couture, selecția actuală vorbește despre piese care depășesc ideea de sezon și se așează natural într-o garderobă construită cu intenție. Este o estetică a echilibrului – între funcțional și sofisticat, între urban și couture, între confort și precizie.

Aceasta nu este o colecție definită de tendințe trecătoare, ci de acele articole care funcționează în timp, în contexte diferite, fără a-și pierde relevanța. O garderobă gândită pentru oraș, dar cu un spirit internațional.

Uniforma contemporană

Sneakerșii devin fundația unui stil modern, în care relaxarea este atent controlată. Modelele Autry aduc o estetică minimalistă, cu influențe retro și o construcție impecabilă, perfecte pentru un daily wear rafinat. În contrast, propunerile Burberry și Emporio Armani explorează zona luxury casual, cu finisaje premium, detalii subtile și siluete curate, care ridică orice apariție fără efort.

Burberry – coduri clasice, reinterpretate cu nonșalanță

Check-ul emblematic se transformă într-un element fluid, integrat firesc în fuste mini cu croieli precise, genți compacte sau piese de layering cu personalitate. Hanoracele și jachetele Burberry devin elemente-cheie într-un styling modern, unde eleganța se manifestă discret, fără rigiditate.

Emporio Armani și eleganța relaxată

Emporio Armani propune o estetică matură, rafinată, în care liniile sportive sunt echilibrate de texturi sofisticate și detalii metalice fine. Hanoracele cu efect texturat și sneakerșii cu prinderi velcro definesc o abordare contemporană a luxului – una care prioritizează confortul, dar nu face compromisuri estetice.

Feminitate sculpturală

Rochia midi Self-Portrait introduce un contrast subtil în această selecție: o siluetă feminină, bine structurată, cu volum controlat și o prezență care nu are nevoie de artificii. Este piesa care completează o garderobă echilibrată, capabilă să traverseze contexte diferite cu aceeași naturalețe.

Maison Couture – o selecție pentru cei care aleg stilul, nu zgomotul

Aceasta este moda care nu se grăbește, nu epatează și nu depinde de calendar. Este despre alegeri curate, despre piese care construiesc o identitate vizuală coerentă și despre un lux care se simte, nu se explică.

Selecția este disponibilă în magazinul Maison Couture din Băneasa Shopping City.

Sursa foto: Oltre

