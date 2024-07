LEVI’S for Pari’s

Pășește în epicentrul modei cu noua colecție Levi’s for Paris, care sărbătorește stilurile atemporale și emblematice ale Orașului Luminilor. Colecția reinterpretează steagul francez, amplificând culorile albastru, alb și roșu ale țării, amestecate cu detalii sport.Noi ne-am pregătit deja wishlist-ul olimpic de shopping pentru o lună fierbinte ca să te inspirăm pentru al tău.501 Panel cropped – croială dreaptă clasică și un stil iconic, acești blugi sunt literalmente modelul pentru fiecare pereche de jeans moderni. Benzile contrastante de pe lateral și tiparul măgulitor pentru orice siluetă ne face să îi dorim mai mult. Rickie TeeTricou confortabil inspirat din anii ’90 cu grafică retro, potrivit în aproape orice situație stilistică în care ai nevoie de un aer fresh și casual. Materialul său moale și respirabil îl face ideal pentru zilele călduroase de vară. În plus, designul versatil permite asortarea ușoară cu diverse articole de îmbrăcăminte, de la blugi la fuste casual.Ankle Column skirtPrintre puținele stiluri care sunt atât de versatile și confortabile se numără această fustă midi. Fusta Column are talie înaltă și lungime midi până la glezne cu o despicătură pe mijloc, oferind astfel mai multă libertate de mișcare.501 93 Crop JeansCu influențe din cultura skater-ilor de la începutul anilor ’90, acești blugi albaștri, cu un croi vintage și cropped, sunt suficient de stilish pentru a fi mai relevanți ca niciodată.Noua colecție Levis for Paris este disponibilă online, pe levi.com și magazinele Levis din țară.

